Aerolíneas Argentinas decidió suspender preventivamente la operación de ocho aeronaves Boeing 737-800 tras registrarse el cuarto evento de falla técnica en un motor en el último año. La medida se enfoca específicamente en los propulsores del fabricante CFM (una joint venture de GE Aerospace y Safran Aircraft Engines) que comparten las mismas características de los afectados.

La última incidencia ocurrió ayer en el vuelo AR1526 que cubría la ruta Aeroparque/Córdoba. Poco después del despegue, la aeronave experimentó una falla en uno de sus motores. Siguiendo los protocolos de seguridad, la tripulación desvió el vuelo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el avión aterrizó sin inconvenientes y los pasajeros desembarcaron con normalidad.

Fuentes de la compañía destacaron que este tipo de eventos forma parte de las situaciones que las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas entrenan recurrentemente para manejar, subrayando la preparación del personal.

Medida preventiva y colaboración técnica

A pesar de que la aerolínea afirma que el mantenimiento de todos los motores cumple "absolutamente" con las verificaciones exigidas por los fabricantes, el reciente suceso motivó la acción preventiva. La suspensión de las aeronaves busca evaluar los motores que poseen el mismo componente señalado como la causa probable de las fallas reiteradas. La compañía aclara que la medida se centra en los propulsores y no en otros elementos de los aviones.

Aerolíneas Argentinas ha solicitado una opinión técnica al fabricante CFM antes de reincorporar los equipos al servicio. Es relevante mencionar que, según la aerolínea, ninguno de los motores que fallaron se encontraba cerca del umbral de los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues) recomendado por el fabricante para una revisión mayor.

En paralelo, la empresa ha requerido el criterio técnico de otras aerolíneas de la región que operan aeronaves con esta misma motorización y que reportaron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales han sido notificadas y participan en la definición de un criterio de resolución para la situación.

La decisión de suspender las operaciones fue adoptada en el plenario del Comité de Seguridad de la compañía, un cuerpo donde participan sus máximas autoridades. La empresa subraya que esta acción refleja su "compromiso indeclinable con la seguridad operacional", criterio que fue reafirmado en la última auditoría IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA) realizada durante 2024.