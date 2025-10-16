Con una destacada participación de profesionales, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro (AAVyT) realizó el pasado 9 de octubre su segundo workshop del año en el Centro de Convenciones Domuyo, reafirmando el crecimiento sostenido del evento dentro del calendario turístico regional.

El país invitado fue Perú, representado por PromPerú, cuyo equipo ofreció una completa presentación encabezada por la especialista en el destino, Claudia Flores. La exposición, previa al inicio del workshop, permitió a los asistentes descubrir una versión más amplia del destino.

La jornada, que se extendió de 15 a 20 horas, contó con 40 escritorios de operadores y proveedores, un número que, —según la organización— supera las ediciones anteriores realizadas en hoteles de la capital provincial. “En los primeros workshops apenas alcanzábamos los 30 escritorios. Hoy llegamos a 40, con la presencia de entre 200 y 250 asistentes, incluyendo unos 90 agentes de viajes de la región”, precisó Javier Barruetos, presidente de la regional a este medio.

El evento reunió a 60 agencias asociadas de la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo provincial, la Secretaría de Turismo de Neuquén Capital y Neuquentur. Además, se sumaron shows culturales, sorteos y premios como, por ejemplo: noches de alojamiento en distintos destinos del país y un circuito europeo de ocho noches, cortesía de uno de los operadores participantes.

El futuro de la AAVyT de Neuquén y Valle de Río Negro

Durante la actividad, la asociación también anunció los próximos eventos que reforzarán la agenda turística neuquina. Entre ellos, la segunda Convención de Jóvenes Empresarios de Turismo, organizada por Faevyt Joven, y el Primer Congreso Provincial de Turismo, previsto para el 4 de noviembre, que reunirá a ministros y referentes de las distintas localidades.

“Neuquén está dejando de ser solo una ciudad de paso. Hoy queremos posicionarla como un destino para quedarse tres o cuatro noches, disfrutar de sus ríos, parques y propuestas culturales”, agregó Barruetos.