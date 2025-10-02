AAVYT GBA renovó vínculos y busca ser sede de la Convención de Jóvenes

La presencia de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Gran Buenos Aires (AAVYT GBA) en la Feria Internacional de Turismo 2025 dejó un balance más que positivo. Con un espacio propio dentro del stand de la Provincia de Buenos Aires, la entidad recibió a autoridades, colegas y empresas del sector, generando un ámbito de intercambio y proyección.

La participación de sus dirigentes se extendió más allá del stand: fueron parte del Consejo Federal Asambleario de FAEVYT, del taller de la Comisión Joven de FAEVYT y asistieron a charlas, capacitaciones y reuniones de negocios.

Uno de los anuncios más importantes fue la decisión institucional de postular a la regional como sede de la 3.ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo de FAEVYT, que se desarrollará en 2026. Este evento tiene como antesala la edición de 2025, que se celebrará en Neuquén, los días 19 y 20 de noviembre.

En paralelo, representantes de AAVYT GBA mantuvieron encuentros con municipios y emprendimientos turísticos bonaerenses para acercar a las agencias del Gran Buenos Aires a prestadores de servicios locales. Además, avanzaron en reuniones con empresas del sector privado para explorar alianzas estratégicas que fortalezcan la propuesta de valor hacia sus socios.

La participación en FIT 2025 reafirmó la visión de AAVYT GBA de ser un actor activo en el crecimiento del turismo argentino, trabajando en red con entidades nacionales y generando oportunidades concretas para las agencias de viajes.