10 consejos a tener en cuenta para aprovechar el Travel Sale 2025
Con el objetivo de evitar estafas y complicaciones al momento de abonar un paquete o viaje, estos son los puntos a considerar para la semana de ofertas.
Travel Sale 2025 es una realidad. Hasta el 31 de agosto, el evento de ventas online más importante del sector turístico en Argentina dirá presente. Durante una semana, las agencias de viajes más destacadas del país, unidas por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), ofrecerán una oportunidad única, pensando en las vacaciones para aprovecharlas con descuentos y promociones exclusivas.
Sin embargo, el tema de las estafas se ha vuelto un tema recurrente dentro del sector turístico. Para evitar inconvenientes y poder adquirir paquetes y viajes de forma segura, estos son 10 consejos que los viajeros deben tener en cuenta para semana al momento de comprar un paquete en una de las más de 100 agencias de viajes y operadores anotadas en el Travel Sale.
10 consejos para disfrutar del Travel Sale 2025
- Usa buscadores y comparadores: Antes de comprar, revisa en varias agencias o metabuscadores para confirmar que el descuento sea real y no un precio inflado.
- Chequea la matrícula de la agencia: Ingresa al Registro Nacional de Agencias de Viajes y asegúrate de que la empresa esté habilitada.
- Accede solo desde canales oficiales: Entra directamente a la web de Travel Sale o a las páginas reconocidas de las agencias. Evita links de cadenas de WhatsApp o perfiles poco confiables.
- Analiza qué incluye el paquete: Verifica si cubre impuestos, equipaje, traslados o excursiones. Un precio bajo puede esconder gastos extra al momento de viajar.
- Guarda toda la documentación digital: Descarga vouchers, facturas y correos de confirmación. Son tu respaldo en caso de reclamos posteriores.
- Elegí métodos de pago seguros: Preferí tarjetas de crédito o débito en plataformas con protección al comprador. Evita transferencias a cuentas personales.
- Investiga la reputación del prestador: Busca opiniones en Google, redes sociales y foros de viajeros. Si abundan las quejas por cancelaciones o falta de respuesta, mejor no arriesgarse.
- Mira las políticas de cambios y devoluciones: Los imprevistos existen: cuanto más flexibles sean las condiciones, menos dolores de cabeza tendrás.
- Lee la letra chica de las promociones: Un 2x1 puede aplicarse solo a ciertos destinos o fechas. Confirma los requisitos antes de pagar.
- Evita caer en “gangas” sospechosas: Si un paquete cuesta demasiado poco o piden pagos en efectivo sin comprobante, es probable que se trate de una estafa.