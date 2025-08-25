Travel Sale 2025 es una realidad. Hasta el 31 de agosto, el evento de ventas online más importante del sector turístico en Argentina dirá presente. Durante una semana, las agencias de viajes más destacadas del país, unidas por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), ofrecerán una oportunidad única, pensando en las vacaciones para aprovecharlas con descuentos y promociones exclusivas.

Sin embargo, el tema de las estafas se ha vuelto un tema recurrente dentro del sector turístico. Para evitar inconvenientes y poder adquirir paquetes y viajes de forma segura, estos son 10 consejos que los viajeros deben tener en cuenta para semana al momento de comprar un paquete en una de las más de 100 agencias de viajes y operadores anotadas en el Travel Sale.

10 consejos para disfrutar del Travel Sale 2025