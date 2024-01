La semana pasada, el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña; y la presidenta de Inprotur Salta, Manuela Arancibia, recibieron a los operadores más importantes de Argentina que entre el 24 y 28 de enero, ofrecerán paquetes turísticos de destinos argentinos en Fitur.

Horas después del encuentro, Mensajero dialogó con el funcionario provincial, para conocer más detalles sobre la participación de la provincia, teniendo en cuenta que el turista europeo toma sus decisiones con mucho tiempo de anticipación y el flujo más importante se da a partir de octubre.

¿Cuál es el plan que tiene Salta para Fitur?

- Nosotros lo que estamos viendo es que en los distintos mercados hay oportunidades. En el panorama macroeconómico que tenemos hoy en Argentina valoramos la evolución que tuvimos en los últimos cuatro años en el plano internacional y buscamos afianzar las estrategias con los operadores que venden Argentina. Para nosotros en una oportunidad de crecimiento. Permanentemente, tenemos mucho diálogo con los operadores y como estamos próximos a Fitur nos pusimos a disposición para trabajar y seguir afianzando la relación junto a los canales de comercialización.

¿Hay algún producto nuevo que tenga Salta para ofrecer al mercado internacional?

- Hay muchísimo de eso. Hace poquito lanzamos una plataforma con más de 300 experiencias que son productos creados por agentes de viajes salteños y por prestadores de turismo alternativo. Con lo cual, lo que estuvimos conversando mucho fue la oportunidad que tenemos. Los privados nos han comentado que muchos operadores internacionales están preguntando y averiguando más sobre Salta. También es importante poder llegar con paquetes, con tarifas competitivas y con un producto innovador.

¿Consideran que por el cambio de gobierno en Argentina se pudo haber modificado la percepción que los turistas tienen sobre el país y puntualmente sobre Salta?

-Lo estuvimos conversando, por eso yo hablaba de las distintas estrategias. Nosotros arrancamos el año con la promoción en el norte argentino, viendo que el panorama desde la Argentina estaba complejo y que el turismo de cercanía en el nacional podía ser. De alguna forma, nos ayudaría a tener una mejor temporada de lo que quizás se venía habiendo. Ahora estamos en niveles que de alguna forma no son los óptimos ni los que tuvimos el año pasado, pero hay movimiento en la provincia y hay que sostenerlo. En lo internacional, cuando los turistas decidimos viajar por distintos lugares del mundo, la coyuntura quizás política de los países no es un elemento de decisión. Entonces, más allá de esas cuestiones que tienen que ver con la problemática interna de los países, no afecta tanto en las decisiones de los viajeros. Por eso, creemos que tenemos una oportunidad de seguir trabajando, de seguir mejorando y creciendo en el receptivo que sin lugar a dudas ahí tenemos una oportunidad muy grande.

¿Cuáles son los mercados de Europa que les interesa?

- Para nosotros, Francia es el primer comprador de Salta dentro de Europa y España, lógicamente, también. A su vez, hay algunos países como quizás lo es Inglaterra. Pero Fitur excede al mercado español y los operadores además tienen relación no tan solo con los operadores españoles, sino que el vínculo de ellos es permanente con gran parte de Europa y con gran parte también que viene creciendo mucho en nuestro destino es Estados Unidos. Este mercado se ha visto muy motivado por la ruta del vino y traccionado por los valles calchaquíes y tenemos que seguir apuntando a esos mercados que están funcionando y que vemos que tenemos oportunidades de crecimiento.

¿Hay chances también de hablar con las aerolíneas para tratar de incentivar la conectividad?

- Tenemos distintas oportunidades operando actualmente. Por ejemplo, la ruta con Lima, de la Latam; la conectividad de Aerolíneas Argentinas en lo internacional y la vinculación que tenemos con todas las compañías aéreas que están en la Argentina que de alguna forma reciben, la posibilidad de combinar productos sumamente interesantes por tener conectividad directa.

Salta hoy tiene conectividad directa con nueve provincias, con lo cual también eso de los operadores es muy importante en el vínculo de las regiones turísticas. Nosotros estamos conectados con los principales destinos receptivos de la Argentina, eso también facilita mucho la tarea dentro del país con la conectividad, que obviamente hay que seguir trabajando. Nosotros seguimos concentrados en la conectividad internacional, no tan solo de lo que venimos logrando, sino con países limítrofes. Salta tiene con el norte de Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay. Son desafíos que los tenemos ahí, que venimos trabajando permanentemente y creemos que en algún momento, en los próximos cuatro años, podemos tener más conectividad internacional de países limítrofes, que eso nos permitiría también crecer en esos mercados.

¿Van a hacer alguna acción en particular, digamos, presentaciones en el stand de Argentina o en otro lugar, ya sea Salta o el norte en su conjunto?

- Generalmente, he viajado yo, pero en estos momentos estamos con mucho trabajo de inicio de año y en un momento un poco complejo. Por eso hicimos la acción previa con los operadores, para poder estar en los manuales, estar con presencia en la feria y estar con producto nuevo y no perder el posicionamiento que cada uno de los operadores tiene con nuestro destino, para poder seguir estando vigentes en la góndola, por así decirlo, del mercado internacional.

¿Cómo está la ocupación en Salta y cuáles son las proyecciones para Carnaval y Semana Santa?

- Hubo un freno importante en la compra, en la reserva. Hasta noviembre veníamos bien y en diciembre se calmó un poco y ahora después de año nuevo empezó a caer, de alguna forma, a aumentar en forma permanente la llegada. Estamos viendo un enero que no va a ser como el año pasado, yo creo que va a ser un poquito inferior. Creo que las acciones de promoción que llevamos adelante la semana pasada, estar en Santiago del Estero, en Jujuy, en Tucumán, van a tener buen resultado. Además, el sector privado de Salta ha puesto a disposición una promoción de 3x2 en alojamiento, en gastronomía, eso va a traccionar y va a ayudar mucho también, haciendo un esfuerzo grande para sacar adelante la temporada.

¿Cuál es la visión que tienen de la provincia hacia 2024 en su totalidad?

- Esperemos que podamos arrancar el año de buena forma, pero también mirando hacia el futuro. La coyuntura de hoy no es tan fácil para ninguno de los destinos. Al menos es lo que estamos viendo en toda la Argentina, pero nosotros tenemos un plan de trabajo y una situación difícil que hay que sortear, pero no hay que dejar de mirar y de tener esos objetivos a largo plazo. Apuntamos a tener todas las acciones y herramientas destinadas a lograr esos objetivos en el transcurso del año.

La temporada de verano para Salta no es el fuerte, pero nosotros sabemos que vivimos de los 365 días del año de la actividad turística, y si bien ahora es difícil, vamos a redoblar los esfuerzos para, en el transcurso del año, tratar de cerrar el 2024 con los números proyectados. Es decir, las cifras que necesitamos en la provincia para sostener obviamente la actividad turística y el empleo, que es lo que más nos preocupa.