En diciembre del año pasado, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura provincial el proyecto de ley que establecía la creación de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR). Desde aquel momento hasta hoy pasaron más que ocho meses: también hubo ida y vueltas para que comience a funcionar y para elegir a quien encabezará el encuentro.

Pero el tiempo pasó y ya avanza sobre un terreno de definiciones y confirmaciones. El organismo está integrado por representantes del sector público y privado y es el encargado de desarrollar múltiples funciones dentro del sector. A su vez, desde hace casi dos meses, ya tiene un director ejecutivo en funciones: Diego Piquín.

Para conocer más detalles sobre su rol y el de la agencia, Mensajero conversó con el funcionario, quien se refirió a los lineamientos y los objetivos que se ponen para cumplir en los próximos meses.

¿Cuál es la estrategia y metas que se propone la agencia?

- Nuestra intención es posicionar la marca Río Negro, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Además, trabajaremos en las regiones, corredores y destinos de la provincia. La idea de ATUR es funcionar como una herramienta técnica, coordinada entre los sectores público y privado, para darle una impronta más dinámica a todas las acciones que emprendamos.

¿Cómo se gestó la creación de la ATUR?

- Se creó una ley para impulsar la promoción turística y, al mismo tiempo, hacer énfasis en la infraestructura turística. La agencia incorporará un observatorio de datos y trabajará en el posicionamiento de la marca. Actualmente, estamos en la etapa fundacional, trabajando en todos los procesos administrativos y legales. Mientras tanto, colaboramos con la Secretaría de Turismo provincial para mejorar y aportar en la búsqueda de mejores resultados.

¿Cómo es la respuesta de los municipios ante esta nueva etapa?

- El 1.° de agosto fue el primer día oficial de la Agencia. Estuve en una reunión en Dina Huapi, luego en El Bolsón, y esta semana estaré en Viedma para recorrer la costa. El recibimiento ha sido muy positivo. Todos apoyan la creación de la ATUR y consideran que es una excelente decisión para obtener mejores resultados en promoción e infraestructura turística. Al ser un ente autárquico, nos permite tener más flexibilidad y dinamismo, y contar con un equipo técnico dedicado a funciones y prioridades específicas. En general, tanto el sector público como el privado han acogido muy bien a la agencia.

¿Qué proyecciones ves para la provincia?

- Río Negro tiene un gran potencial para destacar. Contamos con una oferta muy atractiva, pero es crucial trabajar para entenderla bien y saber cuáles son los mercados y audiencias donde podemos ser más relevantes. La idea es realizar campañas adecuadas a esa oferta y a nuestro público objetivo, invirtiendo en promoción para que nuestra marca tenga la visibilidad que se merece.

¿Se planea trabajar en capacitación con agencias u operadores?

- Primero debemos atravesar los meses que restan de 2025. Nuestra primera gran oportunidad será la Feria Internacional de Turismo y, después, la campaña de verano. Nos enfocaremos en fortalecer la marca Río Negro, sus regiones y destinos. Durante 2026, trabajaremos en los planes de acción y marketing. A partir de ahí, definiremos cómo interactuar con el público final y con los operadores turísticos. Es decir, qué acciones haremos, en qué ferias participaremos, qué tipo de capacitaciones ofreceremos y cómo nos vincularemos. Hay mucho trabajo por delante en ambos frentes.

¿Qué expectativas genera ATUR para el desarrollo del turismo en Río Negro?

- Crear un organismo como este es un gran avance. Con ATUR, hemos logrado una buena articulación entre el sector público y el privado, y contamos con un ente ejecutor con autonomía y flexibilidad. Esto nos permitirá implementar planes de acción y marketing con una visión técnica centrada en el turismo. Queremos obtener resultados concretos de la forma más rápida posible. Río Negro tiene un gran camino por delante, y estamos muy entusiasmados.