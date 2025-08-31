Uruguay es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, ya sea en escapadas de fines de semana largos o en vacaciones más extensas, como las de verano. Históricamente, Punta del Este lidera la llegada de viajeros nacionales, pero aun con el segmento de sol y playa tan desarrollado, desde el Ministerio de Turismo del país vecino buscan ampliar la oferta para el mercado regional.

Para conocer más al sobre este y otros puntos, Mensajero habló con Florencia Ualde, directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo uruguayo, quien adelantó qué pueden esperar los prestadores en la FIT y detalló qué departamentos esperan a viajeros interesados en aventura, naturaleza e incluso turismo de negocios.

Próximamente, se realizará la Feria Internacional de Turismo. ¿Cuál será la propuesta de Uruguay? ¿Habrá novedades sobre la conectividad aérea?

— Sí, próximamente vamos a participar de la FIT, que es una feria muy importante. En ese marco vamos a hacer el lanzamiento de la temporada y estamos preparando todo para realizar un evento de cierre a fin de año.

En cuanto a la conectividad aérea, todavía estamos ajustando detalles, pero se vienen novedades interesantes para Argentina, en particular. El diálogo es permanente, sobre todo a través de la Dirección Nacional de Turismo, que se encarga de este tema. Es un objetivo muy fuerte del ministro Menoni trabajar en la conectividad, porque es la forma de promover tanto el turismo receptivo como emisivo. En ese sentido, es una de nuestras prioridades.

Argentina atraviesa un proceso de cambios en el turismo, con la desregulación de los cielos y de las agencias de viajes. Aun así, ¿cómo perciben al destino y al mercado regional?

— La apuesta siempre es alta. Tratamos de trabajar en el lanzamiento de la temporada con mucha expectativa de que los argentinos vengan. Estamos ajustando algunos detalles con operadores y destinos, pero más allá de las dificultades o vaivenes, Argentina siempre es un mercado muy importante para nosotros.

En cuanto al mercado regional, estamos mirando con mucha atención a Brasil y trabajando con distintos operadores, especialmente en el sur del país. También allí tenemos una línea fuerte de trabajo: vender Uruguay y definir acciones concretas en conjunto.

En cuanto a las acciones, ¿Qué les gustaría que el operador nacional ofreciera en Uruguay?

— Queremos, sobre todo, diversificar la oferta. Tenemos joyas como Punta del Este, claro, pero Uruguay cuenta con muchos otros destinos y atractivos. Nuestra política es descentralizar el turismo y eliminar la estacionalidad para que no se concentre únicamente en el verano.

Hay segmentos que estamos promoviendo en el ministerio que pueden disfrutarse todo el año: termas; Rocha y Colonia, con propuestas únicas; turismo de aventura en las sierras de Lavalleja; turismo minero en Artigas, donde hay emprendimientos espectaculares; y también turismo MICE. Realmente hay muchísimas alternativas para que se conozca un Uruguay distinto al de sol y playa.

Finalmente, estuvieron presentes en el Gnetwork. ¿Cuál es la apuesta para este segmento?

— Es muy importante, porque lo que buscamos junto a operadores y representantes de los gobiernos departamentales es mostrar a Uruguay como un destino inclusivo, abierto y hospitalario, seguro para que todas las personas puedan disfrutar del turismo sin etiquetas, barreras ni distinciones.

Ese es el mensaje que queremos transmitir. Algunos destinos como Rocha, Maldonado, Punta del Este, Montevideo y Colonia presentaron propuestas específicas, pero en definitiva representan a todo el país.