El hotel Altos de Arapey desembarcó en la FIT 2023 con el objetivo de promocionar sus virtudes, principalmente a argentinos, por incrementar el flujo de viajeros. Su propuesta se adapta al entorno verde y la sostenibilidad y garantiza actividades tanto dentro de la propiedad como fuera.

De esta manera, Fernández Campos lo describió como “un destino que está en desarrollo y hace muchos años que existe, pero no todo el mundo conoce”, y sumó: “Estamos trabajando mucho en la promoción”.

Además, mostró su emoción por participar de la 27° edición de la feria: “Nos ha dado la oportunidad de conocer nuevos actores que nos van a ayudar a hacer crecer el destino”.

¿QUÉ OFRECE ALTOS DE ARAPEY EN LA FIT?

Nuestro producto es un resort termal de cinco estrellas con un sistema all inclusive, al estilo del Caribe, con comidas 24 horas, diferentes estaciones de platos y bebidas internacionales, y otras actividades. Dentro del hotel, contamos con un equipo de recreación, y afuera, con cabalgatas, bicicletas, canchas de golf de 18 hoyos, trekking, paseos en jeep, y más. En otras palabras, nos caracterizamos por una gama alta y un abanico grande de opciones para que lo disfruten tanto los chicos como los adultos. Sin embargo, lo que hoy nos distingue es, sin duda, la calidad de nuestras aguas. Tenemos un pozo termal propio, lo cual nos permite trabajar con cantidades muy puras.

MÁS ALLÁ DE LAS AGUAS TERMALES Y LA RELAJACIÓN DEL ALL INCLUSIVO, ¿EL HOTEL CUENTA CON ATRACTIVOS TURÍSTICOS A SU ALREDEDOR?

Tenemos atractivos que están en desarrollo. El pueblo de Arapey es un punto cultural en sí. Estamos muy cerca de la frontera con los free shops, por lo que el turismo de compras es una gran opción. Hay muchas actividades relacionadas a la naturaleza, como deportes al aire libre, las canteras de salto y el puerto con deportes acuáticos, e incluso, se practica mucha pesca en el río.

La realidad es que hay un sinfín de opciones para hacer; uno puede estar cuatro o cinco días en el hotel sin aburrirse o también tomar la decisión de contratar actividades afuera, salir a disfrutar de bodegas, del aire libre, y de todo lo que uno quiera.

¿QUÉ PRONOSTICAN PARA SU ACTIVIDAD HOTELERA UNA VEZ QUE FINALICE FIT?

Cada vez que venimos a una FIT nos vamos con la ilusión de encontrar ese nicho nuevo que no habíamos atendido o que no estábamos conociendo. Vinimos a la feria con la intención de renovar esa fe en que todavía hay un montón de argentinos que no conocen ni el programa, ni el destino, ni el hotel.

Además, Argentina corre con la ventaja de tener un Only Plus. Vos lo pagás solo y no importa si vas dentro de 6 meses, 1 año o en 3 meses porque no estás obligado a abonar ningún adicional. Esto permite que, si la economía cambia o sufre fluctuaciones, no va a influir en las vacaciones porque están aseguradas, y ese mensaje es muy fuerte para el argentino. Además, la conectividad favorece en gran medida al flujo.

De hecho, históricamente, el hotel era principalmente un destino de argentinos, pero a través de la pandemia y los cambios económicos se equilibró con turistas uruguayos. Hoy, estamos en un 60-40 en favor de los viajeros internos, pero sigue siendo una parte muy importante, porque si bien ese 40 es diluido en todo el año, hay momentos particulares donde los argentinos son el cliente primordial, como las vacaciones de julio, de verano y de abril.

¿CÓMO TRABAJAN EN CUESTIONES DE SUSTENTABILIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DEL SECTOR?

Convivimos constantemente con un entorno muy verde. El hotel tiene un diseño en el cual no sobresale de lo que es la naturaleza, sino que está ayornado. De todas formas, también tenemos que trabajar y respetar mucho con ciertas cuestiones, como el agua termal, que es un recurso natural, y la cuidamos como si fuera petróleo para nosotros. Además, la integramos a todo el resort: a las duchas, a la posibilidad de tomarla en el restaurante, a las piscinas, pero siempre lo tenemos que devolver a la naturaleza con un tratamiento especial, para que no contamine o no destruya el entorno natural.

A su vez, tenemos una reserva natural en el campo de golf, donde cuidamos la flora y fauna, y hay más de 50 especies de pájaros distintos. Estamos empezando a trabajar con energías verdes, con proyectos de crecer hacia ese lado, con foco en la práctica solar y eólica, para dejar de utilizar las más tradicionales.

¿POR QUÉ EL TURISTA DEBERÍA ELEGIR ALTOS DE ARAPEY?

El mensaje más fuerte es que sepan que hay un producto en Uruguay, a 500 kilómetros de Buenos Aires y 600 de Montevideo, que tiene todo lo que hoy el cliente busca. El turismo de Olympus creció muchísimo después de la pandemia, porque la principal demanda hoy es descansar y no preocuparse. A veces, en la cabeza tenemos que la paz solo la encontramos en el Caribe, y si bien tiene playas de primer nivel, también significa subirte a un avión, hacer muchas horas, moverte con tus hijos. En cambio, con Arapey, con un auto, en seis horas ya estás disfrutando de exactamente lo mismo. Nuestro complejo tiene ocho piscinas termales gigantes con diferentes temperaturas, que realmente hacen que la experiencia sea muy buena. Tenemos el típico bar en una pileta, restaurantes, y muchas otras cosas. Es importante que el viajero entienda que muy cerca de sus hogares existe una propuesta que les permite disfrutar de todo lo que es el All Inclusive y el turismo de realeza.