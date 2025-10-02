Una de las principales acciones que tiene Ciudad de Buenos Aires es mejorar constantemente su desempeño en materia turística. Con acciones realizadas de manera reiterativa, desde la cartera se han dado a conocer algunos números que ha tenido el impacto de promoción y comercialización. Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, fue el encargado de visualizar lo hecho hasta el momento.

“La Ciudad de Buenos Aires aumentó, en términos reales, un 45% su promoción y su inversión de promoción en todo el mundo. Dentro de la región, es, por lejos, la ciudad que invierte más en este punto”, comentó Lombardi. Sin embargo, dejó sobre la mesa un pedido puntual a todas las provincias para seguir mejorando este número. “Queremos contagiar a todo el país de esto”, subrayó en el marco de la Feria Internacional de Turismo.

A su vez, también destacó el derroche económico que tienen el resto de las acciones de promoción que realiza la Ciudad, en donde puntualizó en la Feria. “Detrás de la FIT, tenemos que hablar de la economía que deja. La Ciudad está haciendo un esfuerzo enorme en inversión pública. Todo lo que estamos haciendo es una instrucción, junto con el sector privado, que tenemos para mejorar la industria turística”, afirmó.

La crítica hacia el uso del DNT

A pesar de las palabras en apoyo a los resultados obtenidos en promoción turística, el ministro también se encargó de criticar el manejo que se tiene con el Impuesto al Turismo, o comúnmente llamado DNT. “No puede ser que se hayan reducido esfuerzos de promoción. Nación recauda 120 millones de dólares por el DNT y solamente este año se haya invertido el 10%. Cuando nos va mal en un mercado, ¿no vamos a evaluar esto? Nosotros trabajamos en turismo”, puntualizó.

El foco puesto en el Turismo de Reuniones y Eventos

A su vez, Lombardi también destacó que, dentro del presupuesto que tiene asignado la cartera de la Ciudad, hubo aumento para un segmento que viene en alza: reuniones y eventos. “Se confirmó que se pasó del 17 al 25% del presupuesto para el segmento de congresos, convenciones y ferias. Es importante destacar que tenemos vocación, misión y mirada, en conjunto con el sector privado. Tenemos que estar más unidos que nunca”, confirmó.