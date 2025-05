"La ley sigue vigente": turismo estudiantil y confusión

María Rita Kuiyan, responsable de Turismo Estudiantil de la Subsecretaría de Turismo de la Nación encabezó la charla que apuntó a sumar capacitación para los agentes de viajes.

“Vamos a hablar de la ley de Turismo Estudiantil que está vigente y que está reglamentada por la resolución que salió en agosto del año pasado”, indicó la funcionaria alejándose de rumores que surgieron en los últimos días que hablaban de una desregulación de la actividad.

De esta manera refrescó algunos puntos del procedimiento para obtener el certificado ya sea para quienes desarrollan viajes de estudios en el marco de una propuesta educativa, como aquellos que se encargan de las salidas de egresados que se realizan con motivo de un cierre de un periodo escolar.

Con respecto a las garantías que conlleva este tipo de viajes, dado por la anticipación en el pago, por la resolución del año pasado se reemplazó el fideicomiso, que tenía una alta participación del Estado, en algo que quedara entre privados.

La agencia de viajes privado, pasajero privado, compañía de seguros también pertenece al sector privado. “Las pólizas las tienen que declarar, cada una emitida tiene que estar declarada en la superintendencia de seguros por su monto y de esa manera es un reaseguro para poder responder ante un siniestro”, señaló. Asimismo, puntualizó en que está garantía va a cubrir el 100 % del valor del viaje, ya no más las prestaciones esenciales, y eso en sintonía con la ley, porque la ley contempla que el contrato tenga que cubrir todas las prestaciones que se van a dar. “Para obtener el certificado, ustedes nos trajeron una calificación que daba cuenta que una compañía de seguro la respaldaba y una carta de vinculación donde acreditaban que había un vínculo real entre la compañía de seguro y el operador turístico. Para nosotros eso alcanza y eso también alcanza para mostrarle al pasajero que tienen a alguien que los respalda en esta aventura de vender un viaje de egresados”, agregó.

Un punto a tener en cuenta, es que a este momento hay 195 operadoras de turismo estudiantil con certificado otorgado, pero 28 aún continúan en trámite. “Esto es porque muchos esperaron hasta las vacaciones, no sé si dudaban en seguir o no con la actividad, pero no vinieron en las primeras veces que se reabrió el otorgamiento de certificados con la nueva modalidad”, aclaró.

Las dudas que atraviesa el segmento de turismo estudiantil

En las últimas horas creció el rumor de una desregulación del segmento, vinculada con consultas que hubo desde el Gobierno nacional con la Superintendencia de Seguros. En la charla, el tema estuvo latente y en la segunda parte, dónde se invitó a los presidentes de las cámaras relacionadas con la actividad se intentó llevar calma a los presentes. “Los fantasmas existen. Y después los rumores son rumores, porque nosotros conocemos y tenemos acceso a la información y charlamos con los colegas y con las autoridades. Hay que cumplir con la reglamentación, más lo que arrancamos ahora dentro de poco, así que tenemos una temporada por delante y veremos cómo funciona esto”, indicaron los dirigentes.

“Hay que ser muy prudentes, muy respetuosos a esto, y esperar que si sucede nos van a comunicar y veremos cómo siempre el turismo estudiantil se renueva, hace frente a la situación, y creo que peor que el 2006 cuando nos tocó la reglamentación no hay otra situación”, indicó. E insistieron en que “la ley está vigente”

Otro de los temas es que va a pasar con el dinero que quedó dentro del Fideicomiso. Apuntaron: “La realidad es que es nuestro, ya está comprobado que es nuestro todo esto. Estuvimos haciendo estudios, hay escritos hechos por los abogados de la Faevyt, donde dice que esto es nuestro y que tenemos que reclamarlo”.

Por su parte, Gustavo Hani, presidente de la CAT y referente del segmento, también estaba presente en la sala y remarcó que hay una voluntad del Gobierno en contribuir a esta solución.