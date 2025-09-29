¡Histórico! Así fueron los primeros dos días de la FIT 2025

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) se encamina a convertirse en una de las ediciones más recordadas de su historia. No solo porque marcó un crecimiento en el número de visitantes respecto al año anterior, sino porque, por primera vez, un presidente de la Nación participó del acto inaugural. La escena tuvo como protagonista a Javier Milei, quien, también por primera vez, se refirió explícitamente a su visión sobre el turismo.

Desde el sábado, los pasillos de La Rural se vieron colmados de profesionales del turismo, operadores, destinos nacionales e internacionales y público general que, pese a la lluvia inicial, no dejó de acercarse a la cita que se extenderá hasta el martes a las 19 horas. Con un clima de expectativa y análisis, FIT 2025 confirmó en estas primeras 48 horas que el turismo argentino sigue consolidándose como motor de desarrollo económico, cultural y social.

Milei y un discurso con el turismo en el centro

El acto inaugural del sábado tuvo un protocolo de seguridad reforzado: todos los asistentes fueron cacheados al ingresar, reflejo de la magnitud del acontecimiento. La ceremonia contó con la presencia de Andrés Deyá, presidente de FIT y FAEVYT; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Lisandro Catalán, ministro del Interior; y la secretaria general electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais.

Minutos después del mediodía, Javier Milei subió al escenario. Su discurso mantuvo un tono calmo y analítico, centrado en destacar los logros macroeconómicos de su gestión y en proyectar cómo estas medidas impactarán en el turismo. Con frases como “una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca vistos”, el presidente vinculó directamente sus reformas estructurales con la capacidad de la Argentina para convertirse en un destino competitivo a nivel global.

La primera vez que Milei habló de turismo

La jornada quedará en la memoria porque fue la primera vez que Javier Milei dedicó un discurso específico al turismo. En sus palabras, definió al sector como un motor de oportunidades con condiciones únicas: “Contamos con glaciares, lagos, cataratas, costas marítimas, selvas, desiertos, cañones, valles y montañas de todo tipo. Argentina podría tener un turismo 20 veces más grande que el actual”.

El mandatario no se limitó a describir el potencial, sino que puso el foco en los desafíos. Recalcó la necesidad de infraestructura moderna, rutas aéreas que integren el territorio y un sistema impositivo que incentive inversiones. Además, mencionó la eliminación de visas y trámites para mercados estratégicos como una política en agenda, aunque subrayó que la clave está en la estabilidad macroeconómica: “Se necesitan reglas claras para proyectar a 20 o 30 años sin que la economía vuele por los aires”.

Para Milei, mejorar la competitividad del sector es esencial: habló de reformas laborales, reducción de impuestos y eliminación de trabas burocráticas como condiciones para que el turismo argentino compita en igualdad con los grandes jugadores globales.

En definitiva, el hecho es histórico, pero no marcó una nueva agenda para el sector, ya que todos los puntos a los que se refirió no representan una novedad o noticia.

FIT 2025: un escenario de proyección internacional

La presencia del presidente reforzó el lugar de FIT como vidriera internacional. En un contexto donde Argentina busca reposicionarse en la agenda global, la feria mostró nuevamente su poder de convocatoria y su capacidad para reunir a los actores clave de la industria.

Con más de 1700 expositores nacionales e internacionales, la feria ofrece en sus pabellones propuestas culturales, gastronómicas y tecnológicas que permiten a los visitantes vivir experiencias inmersivas. Los shows en vivo, los espacios temáticos como FIT Food y FIT Outdoor, y presentaciones artísticas como la del Chaqueño Palavecino llenaron de color y movimiento la primera mitad del encuentro.

Balance del primer fin de semana: lluvia, récord y diversidad

El primer día de FIT 2025 estuvo marcado por la lluvia, lo que moderó el arranque en la mañana. Sin embargo, hacia la tarde la convocatoria repuntó y cerró con más de 62.000 visitantes, lo que significó un crecimiento del 8 % respecto al sábado de la edición 2024.

El domingo la tendencia fue aún más contundente: más de 68.000 personas recorrieron La Rural, marcando un incremento del 13 % en el acumulado del fin de semana respecto al año anterior. El flujo de público no solo superó expectativas, sino que evidenció un interés creciente por parte de los viajeros argentinos y extranjeros en conocer las novedades del sector.

“Estamos muy orgullosos de esta apertura histórica, con más de 62.000 visitantes solo en la primera jornada y con un presidente de la Nación en el escenario. Esto habla de la fuerza de nuestro sector como motor económico del país”, destacó Andrés Deyá en diálogo con la prensa.

Espacios destacados y agenda paralela

El fin de semana dejó también algunos hitos dentro de la agenda de la feria. El encuentro Femtur, que reunió a mujeres líderes comprometidas con el futuro del turismo, fue uno de los espacios más celebrados, con la participación de referentes nacionales e internacionales, entre ellas la secretaria general electa de ONU Turismo.

El desfile Fashion and Travel volvió a vincular turismo y moda, mostrando cómo los destinos pueden proyectar su identidad a través del diseño y el estilo. La agenda cultural y gastronómica también sumó protagonismo, con degustaciones, presentaciones artísticas y actividades participativas que convirtieron cada pabellón en una experiencia distinta.

Un lunes clave y la mirada hacia el cierre

Con la feria en plena actividad, el lunes se presenta como un día bisagra: a mitad de camino entre la apertura y el cierre, es el momento en el que los organizadores y expositores empiezan a hacer balances parciales. Mientras tanto, las rondas de negocios entre profesionales, destinos y operadores turísticos avanzan como uno de los motores centrales del encuentro.

FIT 2025 cerrará el martes a las 19 horas, pero ya puede afirmarse que esta edición quedará en la historia. La conjunción de cifras récord, propuestas innovadoras y la inédita presencia presidencial hacen de esta feria un antes y un después en el vínculo entre el turismo argentino y la política nacional.