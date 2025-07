En medio del escándalo por la presunta estafa en la venta de paquetes turísticos a Mendoza, Carina Spahn, la mujer señalada como responsable, habló por primera vez públicamente. En una entrevista exclusiva con el medio entrerriano UNO, aseguró que no tiene intenciones de evadir la situación ni de ocultarse, y sostuvo: “No estafé a nadie. A partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”.

La causa tomó estado público durante el último fin de semana, cuando decenas de denuncias comenzaron a multiplicarse en el Departamento Diamante y la ciudad de Paraná. Los afectados aseguran haber contratado un viaje completo con transporte, alojamiento y excursiones, que nunca se concretó. El micro nunca apareció y el itinerario se suspendió sin previo aviso, dejando a los pasajeros sin respuestas.

Estafa en viajes: una causa judicial en marcha y muchas preguntas sin responder

Ante la viralización del caso, la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos intervino de oficio, y actualmente la investigación está bajo la órbita de la fiscal Patricia Yedro. Las denuncias apuntan a que Spahn habría organizado y cobrado los viajes promocionados a través de redes sociales, pero que finalmente no cumplió con el servicio.

En diálogo con el diario UNO, la mujer aseguró que su ausencia de respuestas se debe a un problema de salud. “Estoy con un problema neurológico, esperando turno médico. No me estoy escondiendo, no he estafado a nadie. A todos se les va a devolver el dinero”, afirmó. Además, aseguró vivir frente a una comisaría en Colonia Ensayo, en un intento de desmentir que esté evadiendo la Justicia.

Estafa en viajes: pasajeros frustrados y promociones bajo sospecha

Según relataron los damnificados, el paquete turístico incluía cuatro noches, dos en la ciudad de Mendoza y dos en San Rafael, con visitas programadas al Cerro de la Gloria, el Cristo Redentor y el Cañón del Atuel. El precio oscilaba entre $658.000 y $738.000, dependiendo del número de personas que viajaban juntas.

El paquete fue promocionado por redes sociales y muchos usuarios aseguraron haber transferido el total del monto sin recibir confirmaciones oficiales ni comprobantes válidos. Al momento del viaje, el colectivo nunca llegó, y el número de contacto comenzó a dejar de responder, lo que generó un aluvión de denuncias policiales y posteos en redes exponiendo la situación.

Respuesta a denuncias anteriores y defensa personal

En la entrevista, Spahn también se refirió a una acusación de vieja data que volvió a circular en redes sociales, relacionada con un supuesto caso de extorsión a un familiar en 2002. “Ese caso está cerrado y aclarado. Salí libre de culpa y cargo, y la Policía tuvo que indemnizarme por mal procedimiento”, aseguró.

A lo largo del diálogo con UNO, insistió en que nunca tuvo intención de cometer ningún delito: “Nunca voy a hacer nada ilícito. Si no atendí, fue porque sinceramente no estoy bien de salud. Estoy a disposición de quien sea. Todos van a recibir lo que corresponde”. También prometió presentar certificados médicos para justificar su ausencia durante los últimos días.

Devoluciones prometidas y una comunidad que sigue esperando

Aunque la acusada insiste en que los reintegros comenzarán la semana próxima, los denunciantes se mantienen en alerta y desconfían de que eso ocurra. El enojo crece a medida que pasan los días sin respuestas concretas, y se suman nuevas personas que aseguran haber sido perjudicadas.

Mientras tanto, la Justicia sigue adelante con la investigación. La fiscalía deberá determinar si hubo intención de estafa, incumplimiento contractual o si se trató de una situación excepcional sin dolo. Lo cierto es que el impacto en la comunidad viajera de Entre Ríos ya está hecho, y el caso se convirtió en un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de fiscalizar y controlar las promociones turísticas en redes sociales.