La Feria Internacional de Turismo comenzó a puro éxito. Con cientos de empresas promocionando sus productos, las expectativas son altas. Ola, por ejemplo, fue una de las que innovó en su stand y trajo para el público un producto novedoso para la temporada de verano. Andrés De Rossi, director comercial, conversó con Mensajero y detalló cómo se preparan para estas cuatro jornadas y lo que se espera para la época de verano.

“La propuesta de Ola en este stand es transmitir la identidad de marca y el propósito que tenemos como compañía, que es lo que nos une y nos moviliza en un combo que une el equipo humano y el trabajo cooperativo entre los partners, los clientes, las agencias de viajes”, expresó De Rossi. A su vez, afirmó que prevé una FIT nunca antes vista en cuanto a números de visitantes y profesionales.

“Creemos que va a ser una feria récord de participantes, tanto a nivel público final como en participación de las agencias de viajes. Por lo menos, en esta hora y media de inicio, ya se notó muchísima gente. Además, tenemos muchos clientes del interior que también vinieron para participar de la feria. Estamos ansiosos por lo que va a pasar en los próximos días de jornada”, subrayó De Rossi.

Uno de los focos centrales que ponen los operadores y agencias es la relación con las rondas de negocios. Ante eso, el director comercial puntualizó que la agenda que tendrá Ola será extensa. “Tenemos la agenda muy cargada, sobre todo el lunes y el martes, que son los días fuertes a nivel negocios. Vamos a concretar muchas citas”, afirmó.

La oferta que tiene Ola para la temporada de verano

Luego de lo que fue la temporada invernal, el foco estará puesto en lo que suceda entre diciembre y marzo. Para eso, desde la compañía mayorista detallaron cuál será el producto principal a promocionar. “Estamos con una oferta muy fuerte con cuatro aviones chárter: dos desde Córdoba y dos desde Rosario, a Brasil, que creemos que va a ser el destino estrella del verano”, afirmó De Rossi.

“A su vez, también contamos con una gran oferta de más de 12.000 cupos, tanto desde Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Salta, siempre haciendo mucho hincapié en la esencia de Ola: ser federal y estar en cada rincón del país. Forma parte de nuestro ADN”, cerró De Rossi.