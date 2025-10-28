La cuenta regresiva entra en sus últimas 48 horas. Los profesionales del turismo tienen hasta el jueves 30 de octubre para emitir su voto en la edición inaugural de los Premios Bitácora Córdoba 2025. Esta premiación, que nace con el objetivo de honrar la excelencia local, es un hito para la provincia y la antesala de la gala nacional que, por primera vez, se realizará fuera de Buenos Aires.

El evento, organizado por Mensajero Producciones, tendrá lugar el lunes 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba, consolidando a la capital como el corazón geográfico del reconocimiento turístico en el país.

El Voto de Pertenencia y Legitimidad

El distintivo de los Premios Bitácora es que los ganadores son elegidos por sus propios pares: agencias de viajes, operadores receptivos, hoteleros y funcionarios del sector. Este mecanismo asegura que los galardones reflejen la experiencia real y la calidad de servicio en el mercado.

La creación de la categoría provincial subraya el impulso y la inversión de Córdoba en la consolidación de su marca turística. Es un llamado directo al orgullo profesional cordobés para que sean ellos quienes validen a las empresas que sostienen el crecimiento del destino.

"La legitimidad de este premio depende de la participación masiva de la gente que está en la trinchera diaria. Es el momento de reconocer al vecino, al colega que innova y al empresario que invierte en nuestra provincia. Votar es un acto de apoyo directo al ecosistema turístico de Córdoba," señalan desde la organización.

Categorías Clave: Reconociendo la Cadena de Valor Local

El formulario de votación para los Premios Bitácora Córdoba es extenso y busca abarcar cada eslabón de la cadena de valor provincial. Entre las categorías más relevantes se destacan:

Agencia de Viajes Provincial: Distingue a la minorista que mejor interpretó las necesidades del viajero cordobés.

Operador Receptivo Córdoba: Reconocimiento crucial a quienes diseñan y operan con éxito los viajes de quienes llegan a la provincia.

Cadena Hotelera / Hotelería Provincial: Evalúa la inversión, la calidad del servicio y la hospitalidad en los alojamientos locales.

Destino Provincial Mejor Promocionado: Premia la estrategia de comunicación más efectiva de los valles, sierras o la ciudad capital para atraer visitantes.

Transporte y Conectividad Provincial: Reconoce la infraestructura y el servicio de traslado dentro de Córdoba.

Evento o Fiesta Provincial: Destaca el festival o evento cultural que tuvo el mayor impacto turístico y de convocatoria.

Innovación y Tecnología en Turismo: Para las empresas que lideran la digitalización y modernización de la oferta turística local.

Otras categorías esenciales incluyen Turismo Rural y Estancias, Experiencia de Turismo Aventura Provincial, Propuesta de Turismo Gastronómico y Asistencia al Viajero Provincial, demostrando la diversidad del sector en la provincia.

Última Llamada para la Votación

La votación es simple y rápida, accesible a través de la plataforma digital oficial.

El cierre es este jueves 30 de octubre. Tras esta fecha, comenzará el proceso de recuento para anunciar a los ternados, quienes competirán por las estatuillas en la gran noche de la provincia el 25 de noviembre.

¡La oportunidad de hacer historia es ahora!

Link Directo de Votación Bitácora Córdoba: https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=12