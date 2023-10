"Al turista argentino lo que más le gusta es ver es la cultura"

Durante la Feria Internacional de Turismo el vicepresidente de ventas de Enjoy Travel Group, Luis Jiménez, dialogó con Mensajero respecto al posicionamiento de Cuba como destino turístico. Además, hizo hincapié en que el país ofrece mucho más que sus palayas paradisiacas.

¿Con qué servicio Enjoy Travel Group posiciona a Cuba como destino?

- Somos una empresa receptiva con más de 20 años de experiencia en Cuba y muy acostumbrados a programas más exclusivos y diferenciados. El país no es solamente sol y playa, sino que también tiene mucho más que otros destinos alternativos, como son los circuitos de naturaleza, cultura, grupos de incentivo y turísticos, que hacen que Cuba se diferencie con respecto a otros destinos.

¿Cuál es el balance que realiza de la temporada 2023?

- Muy positivo, la verdad, porque de un año a otro estamos viendo incrementos importantes. Ahora con la nueva conectividad desde Argentina es realmente efectivo, tenemos un vuelo de Cubana Aviación añadido directo, que es importante. El mismo sale todos los miércoles a las 10:30 desde Buenos Aires hacia Cayo Coco y en ocho horas el pasajero está en las mejores playas del Caribe, un lujo.

- Lo bueno es que se opera con un tipo de avión muy bueno, un plus ultra A340 con 275 plazas, de las cuales 34 son business, 35 premium y 220, en turista. Con lo cual avanzamos con tipos de clientes que quieren irse de vacaciones y eso es importantísimo, es un balance positivo. Conectividad superior al año anterior.

Con respecto a esta nueva comercialización aérea ¿Qué expectativas hay para la próxima temporada en el mercado argentino?

- Siempre ha sido una plaza muy buena hacia Cuba. Sobre todo los destinos combinados La Habana-Cayo Coco, La Habana-Varadero. Con lo cual se vuelve a posicionar como anteriormente y ese es el objetivo que tenemos en Enjoy Travel de cara al futuro. Vamos a empezar con acciones de promoción y marketing en el mercado argentino para seguir posicionando Cuba, ya que sabemos que al argentino le encanta Cuba, lo adora.

De esta gran relación que existe entre el destino y el turista argentino ¿Qué es lo que más destaca el viajero?

- Yo creo que al turista argentino lo que más le gusta es ver es la cultura. Cuando aterriza o cuando va a La Habana es como una máquina del tiempo. Lo bonito que es La Habana Vieja, que es patrimonio de la Unesco desde el año 1982. También destacan el caminar, el pasear, el ver la historia con esa tranquilidad y seguridad que ofrece donde pueden pasear a cualquier hora del día o de la noche, que no hay problema. El destino ofrece una libertad bonita que todos, incluso en Europa, a veces la necesitamos. Nos hemos acostumbrado a no salir del hotel, de estar con cuidado a qué hora vas y por dónde vas, en Cuba, en La Habana, generalmente no hay ningún problema.

Para aquellos que buscan conocer Cuba, ¿Qué promociones u ofertas se encuentran disponibles?

- Sí, nosotros como Enjoy Travel Group, el primer paso que hemos dado es tomar una responsabilidad en el vuelo de Cubana con esas plazas confirmadas cada semana. También estamos añadiendo un plan de marketing que vamos a actualizar en breve para potenciar en el mercado argentino. En ese caso Buenos Aires es la base, pero vamos a hacer bastantes acciones de marketing directas, digamos, en otros destinos de Argentina como Mendoza o Rosario, y en el resto del interior. Encontramos un potencial bonito con campañas que se pueden hacer para que conozcan el producto Cuba, como es y no solamente de playa. Eso lo vamos a empezar a hacer la semana que viene.