“No es razonable que el turismo pague los platos rotos de la falta de reservas”

El CEPO, la política aerocomercial y el turismo limítrofe, fueron algunos de los temas que Horacio Rodríguez Larreta dialogó con Mensajero en esta entrevista exclusiva.

A menos de cuatro días de que se abran los comicios para que los argentinos elijan a los candidatos que en octubre van a ir por la presidencia de la Nación, Mensajero comenzó con una serie de diálogos con los precandidatos.

En esta primera edición, Horacio Rodríguez Larreta, que encabeza una de las fórmulas en la interna de Juntos por el Cambio, se refirió a los objetivos que tiene para el turismo durante su gestión: “Podemos aumentar un 50% en pasajeros en los vuelos de cabotaje en los próximos 4 años“. También hizo hincapié en la política aerocomercial con la llegada de más low cost, la eliminación de las bandas tarifarias y la reapertura de El Palomar.

Además, destacó la necesidad de sumar infraestructura, con créditos que potencien la inversión y una mayor capacitación para toda la cadena turística, entre otros temas.

¿QUÉ POLÍTICAS PROYECTA IMPLEMENTAR SI LLEGA A LA PRESIDENCIA?

– Tenemos el potencial de convertirnos en el primer destino turístico de la región. Para eso, lo primero es estabilizar la economía, ninguna política sectorial puede compensar una inflación del 115 % o con 18 tipos de cambio. La falta de previsibilidad, y los diferentes tipos de cambio hacen muy complejas las operaciones. Vender un paquete turístico en el exterior es poco competitivo cuando cuesta muchísimo explicar a qué valor se está comercializando. ¿Qué dólar tomamos como referencia? Solo es atractivo para el turismo limítrofe que está informado, no así para el de larga distancia que es el que tiene mayor nivel de gasto.

Tampoco es justo ni razonable que el turismo pague los platos rotos de la falta de reservas de dólares. Hoy tenemos una carga de impuestos sobre la salida de turistas argentinos cuando sabemos que una ruta es rentable si va completa de ambos lados. Todas estas distorsiones no hacen más que complejizar el posicionamiento serio de una marca y un destino en el mundo.

¿CONTEMPLA EN SU PLATAFORMA LA CIRCULACIÓN DENTRO DEL PAÍS?

– Hace falta una buena política estratégica que consolide el turismo interno. Después de la pandemia tuvimos la oportunidad de conocer lo maravilloso que es nuestro país. Tenemos que trabajar en fortalecer la infraestructura turística, como hoteles, rutas y caminos. Es necesario profesionalizar a la cadena de valor, como agencias, comercios locales, guías, posadas, regularizar diferentes tipos de alojamientos, modernizar la comercialización y promoción de destinos emergentes, trabajar en corredores regionales, y desarrollar circuitos turísticos.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA EL RECEPTIVO?

– Tenemos que invitar al mundo entero a visitarnos y conocer nuestra riqueza de paisajes, gastronomía y cultura. No hacemos solo enunciados. Tenemos propuestas específicas para el turismo, que es para nosotros uno de los motores del crecimiento de la Argentina, que nos permitirá duplicar las exportaciones y generar trabajo de calidad.

En primer lugar, vamos a recuperar la conectividad aérea con más aerolíneas, rutas internas y más frecuencias, y también el acceso a Internet, con extensión de la fibra óptica, el 4 y 5G e internet satelital. Tenemos que mejorar la conectividad terrestre. Vamos a convertir en autopistas tramos pendientes de la ruta 7, 8, 19 y 34 y mejorar rutas nacionales como la 3, 5, 9, 12, 15, 20, 33, 34 38, 40 y 51, 150. Vamos a mejorar el complejo Cristo Redentor y terminar el Camino del Buen Ayre.

En segundo lugar, tendremos una política muy fuerte de Marca Argentina para atraer turismo internacional. Vamos a posicionar al país como el principal destino turístico de la región, con herramientas de big data para determinar las preferencias en mercados objetivo y segmentos de interés y los momentos de promoción en función de los picos de búsqueda de nuestro destino en los diferentes mercados. Vamos a avanzar en una política de promoción internacional mucho más efectiva . Es necesario consolidar la marca para que se convierta en política a largo plazo y perdure más allá de los vaivenes políticos.

Tercero , vamos a ofrecer un programa de formación, calidad y empleo turístico, orientado al empleo joven . Va a implicar un esquema de formalización coordinado con el sector privado y gobiernos locales para que chicos y chicas de nuestro país tengan una opción más de trabajo cerca de sus ciudades. Este plan de capacitación va a contribuir al desarrollo de toda la cadena de valor turística: desde emprendedores locales a agentes de viajes y guías de turismo .

Cuarto, vamos a incentivar el turismo, con grandes eventos culturales, deportivos, de negocios y académicos. El turismo de reuniones, por su nivel de gastos, genera mucho trabajo y deja un legado cultural y educativo en las ciudades porque los argentinos van a tener más y mejor acceso a congresos y convenciones de primer nivel.

Por último, impulsaremos programas nacionales articulados con el sector privado y el académico para fortalecer la propuesta de valor en cada destino. Habrá líneas de crédito y programas de apoyo para la investigación, vinculación, transferencia y emprendedurismo en el sector.

¿CUÁL ES LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE PROPONE SUMAR EN SU GESTIÓN?

– Vamos a estimular la inversión en infraestructura turística, con incentivos fiscales y créditos con requisitos de acceso flexibles, para invertir en propiedades hoteleras o atracciones turísticas, ya sea para hacer renovaciones o para construcciones nuevas. Estarán disponibles tanto para destinos consolidados como para destinos emergentes.

Además, vamos a trabajar con las provincias y el sector privado para ampliar el mercado de cruceros, desde Buenos Aires y desde Ushuaia. Vamos a construir en el puerto de Buenos Aires un área específica para cruceros y mejoraremos el Puerto de Ushuaia. También, conversaremos con las provincias y los privados para bajar las tasas portuarias para fomentar la llegada de cruceros más grandes y unificar la tarifa de los tres puertos de cruceros: Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia.

Finalmente, desarrollaremos los parques nacionales, con inversión en infraestructura asociada al turismo en las Áreas Naturales Protegidas tanto nacionales como provinciales, potenciando también la generación de trabajo.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÍA LA UNIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS PUERTOS DE BUENOS AIRES, MADRYN Y USHUAIA QUE USTED PROPONE?

– Es importante conversar con las provincias y el privado. La unificación de tarifas permitiría que vengan barcos con mayor capacidad y no se vayan a Montevideo o a Brasil. Nuestra tasa es muy alta en la región. Tenemos que ganar competitividad, sobre todo en comparación con la región. Puertos más competitivos y más volumen de operaciones es a lo que apuntamos. Es el camino para el crecimiento.

EN SU PLATAFORMA INCLUYE QUE SE SUME UN CALENDARIO DE FESTIVIDADES PROVINCIALES O REGIONALES. ¿QUÉ FALENCIAS ENCUENTRA EN EL ACTUAL Y QUE PUNTOS SUMARÍA?

– Queremos trabajar con los destinos en una estrategia de posicionamiento de los festivales locales para convertirlos en verdaderos atractores turísticos que pueden generar un derrame económico relevante a toda la comunidad. Para ello, hay que trabajar en políticas de sensibilización, capacitación y versatilidad de la capacidad de alojamientos para adaptarse a los picos de la demanda en momentos específicos del año.

HACE POCO PONDERÓ POSITIVAMENTE EL TRABAJO DE LA POLICÍA TURÍSTICA PORTEÑA ¿EVALÚA LLEVAR ESE MODELO A TODO EL PAÍS SI ES PRESIDENTE?

– Sí, trabajando junto a las provincias, es una iniciativa que podría replicarse en los principales centros turísticos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, para nosotros siempre fue una prioridad que los turistas tuvieran una estancia segura mientras disfrutaban de los atractivos. Por eso, la Policía de la Ciudad cuenta con un área de División de Asistencia al Turista.

Además, hay hoteles, diferentes comercios de corredores turísticos y prestadores que cuentan con un QR para que ellos o los turistas puedan hacer denuncias online. Es muy importante generar información para el mapa del delito y así distribuir mejor los operativos y recursos policiales. Sabemos que el turista cuenta con poco tiempo y eso dificulta la predisposición a realizar denuncias presenciales en comisarías en donde quizás también tengas barreras idiomáticas.

Esto sirvió para posicionar a la Ciudad como un mejor destino. A nivel país, queremos que todos los turistas que vengan a la Argentina tengan una buena estadía procurando que sea un mensaje multiplicador que asegure el incremento del turismo.

HABLA FRECUENTEMENTE DE VOLVER A LA POLÍTICA AEROCOMERCIAL DE 2015-2019. ¿EL FOCO ESTARÁ PUESTO EN SACAR LAS BANDAS TARIFARIAS O HAY OTROS PUNTOS?

– Tenemos dos objetivos muy claros. Queremos que más personas viajen y queremos conectar a la Argentina. Si hacemos las cosas bien, podemos aumentar un 50 % en pasajeros en los vuelos de cabotaje en los próximos 4 años.

Nuestro país es el octavo con mayor superficie del mundo. Para conectarlo necesitamos más aerolíneas. Con más empresas y más competencia, tendremos más rutas, más frecuencia, más conectividad y pasajes más baratos. Para que eso ocurra, necesitamos reglas claras, estables y previsibles.

Para que puedan ingresar más aerolíneas, haremos cambios para favorecer la competencia, como eliminar la capacidad del Estado en fijar bandas tarifarias. Además, vamos a simplificar el proceso para que ingresen nuevos operadores y vamos a reabrir el aeropuerto de El Palomar, el único del país con acceso en tren. Miles de argentinos pudieron volar por primera vez. Genera más turismo y promueve el desarrollo de todo el país.

EN GENERAL DESDE SU ESPACIO SE PIDE POR LA REAPERTURA DE EL PALOMAR, PERO RECIENTEMENTE DESDE JETSMART Y FLYBONDI DICEN QUE ESTÁN BIEN EN AEP Y NO TIENEN INTENCIONES DE VOLVER EPA. ¿POR QUÉ CREE QUE OPINAN ASÍ?

– Como dije, nuestro objetivo es que más argentinos puedan volar. En El Palomar más de 240.000 lo hicieron por primera vez. Este gobierno lo cerró y con eso, los empleos que se generan localmente y en las ciudades de destino. Tenemos que recuperar ese crecimiento, volver a generar empleo y oportunidades. El Palomar además tiene conexión con tren, que tuvo un impacto muy positivo en el oeste del AMBA generando empleo de calidad.

Entiendo que a las empresas les resulta más competitivo llegar con sus pasajeros lo más cerca de los centros urbanos turísticos. Pero ciertamente no es viable que todos los vuelos lleguen a una misma terminal por los problemas operativos que se generan dentro del aeropuerto y en las salidas de los mismos. Recordemos siempre que es importante velar por la mejor experiencia turística desde que el pasajero llega hasta que se va.

PROPONE QUE LLEGUEN MÁS LOW COST AL PAÍS ¿CUÁLES SERÍAN? ¿PIENSA EN LA CONECTIVIDAD CON ALGÚN MERCADO EN PARTICULAR?

– Lo que buscamos es que más argentinos vuelen y que haya más vuelos y frecuencias. En ese sentido, todas las compañías que quieran operar en el país son bienvenidas. Vamos a trabajar en recuperar aerolíneas que operaban en cabotaje que perdimos. Hoy todavía no recuperamos rutas con varias ciudades de Brasil, mercado clave para Argentina.

DICE QUE AR EN SU GESTIÓN NO SERÁ SUBSIDIADA Y QUE TENDRÁ QUE TENER DÉFICIT CERO. LOS NÚMEROS OFICIALES INDICAN QUE ESTE AÑO EL TESORO LE TRANSFIRIÓ CERO PESOS, ¿SI CONTINÚA FUNCIONANDO ASÍ NO HARÍA CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DE LA AEROLÍNEA?

– Aerolíneas Argentinas sí tiene déficit y eso no es sustentable. Es la tercera empresa pública más deficitaria del país. La financiamos todos los argentinos, los que viajan y los que nunca subieron a un avión. El año pasado recibió más de 350 millones de dólares del Tesoro. Y eso que su resultado operativo fue peor, de 610 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, el déficit aumentó llegando a 25.000 millones de pesos. El gobierno dice que no le dieron un peso a la empresa, pero ya devengaron 22.500 millones de pesos. Es decir, se gastaron aunque no se hayan transferido. Tenemos que terminar con esto. Aerolíneas tiene que tener un déficit cero al igual que cualquier otra aerolínea privada. Para que el mercado interno crezca, se desarrolle y sea más competitivo, para que vengan otras empresas e inviertan, el Estado tiene que dejar de subsidiar a un operador.

PROPONE QUE HAYA UN MARCO RENOVADO Y SIMPLIFICADO EN MIGRACIONES CON FRONTERAS LIMÍTROFES PARA IMPULSAR EL TURISMO CON ESTOS PAÍSES ¿SERÍA UNA FLEXIBILIZACIÓN?

– Vamos a establecer un marco renovado y simplificado de migraciones y puestos de frontera que fomente el turismo de países limítrofes. Esto tiene un impacto enorme en la economía en las regiones de frontera. En la actualidad se tarda más de 4 horas para cruzar, por ejemplo, desde Iguazú, uno de los destinos más turísticos del país, a Brasil o Paraguay. Hay que trabajar con ambos países en acuerdos y reglas que permitan mayor celeridad en los controles, como así también equipamiento y tecnología más moderna.

CEPO: DIJO QUE EL PRIMER DÍA VAN A DESARMAR EL SISTEMA ACTUAL Y UN TIPO DE CAMBIO LIBRE Y ÚNICO DENTRO DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO. ¿CÓMO CREE QUE PUEDE IMPACTAR ESTO EN EL TURISMO?

– En casi ningún lugar del mundo los precios se duplican en un año. Hoy estamos enfrentando una tasa de inflación superior al 115 % y un gobierno que no soluciona los problemas de fondo. Esto afecta al turismo y a cada uno de los argentinos.

Los salarios pierden contra la inflación generando que las familias tengan menos dinero para poder irse de vacaciones. A los hoteles, restaurantes le aumentan los costos semana a semana. Las agencias viven con incertidumbre, ya que, la normativa cambiaria se modifica mes a mes.

Eso vamos a terminarlo. No tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que hacen todos los países y dejar de insistir con lo que ya sabemos que no sirve. Para ello, no solo tenemos que desarmar el esquema actual de 18 tipos de cambio que no le sirve a nadie. Tenemos que dejar de gastar más de lo que ingresa y tener un Banco Central independiente y antiinflacionario.