“Ya hay más de 650 agencias inscriptas a la convención”

GEA está celebrando su 15 aniversario, estamos muy felices de haber llegado hasta acá y haber logrado lo que hemos logrado. Realmente el Grupo se consolidó como una empresa muy importante del sector, es una empresa líder y referente en lo que es gestión y en lo que es agencias de viajes. Tenemos la suerte de privilegio de tener más de 600 agencias actualmente.

Celebramos estos 15 años organizando una convención que serán los días 28 y 29 de septiembre en el Centro de Convenciones. El título del evento será Genesis, haciendo alusión al comienzo y revolución del paradigma de un negocio corporativo que era muy complejo en los comienzos. Antes un grupo de agencias era muy difícil de sostener, han habido experiencias sobre esto y bueno haberlo sostenido durante 15 años en los que, en vez de ir disminuyendo o estancandose, va creciendo quiere decir que el modelo es óptimo

Creo que el cambio más dramático que nos tocó enfrentar no fueron los diferentes gobiernos, sino la pandemia. El proceso más traumático o crítico que tuvimos que atravesar fue ese. Por suerte, y gracias a la visión y consciencia que tuvimos, sabíamos que esto iba a solucionarse antes de lo que pronosticaban algunos. Todos eran pronósticos de cuando volvía la recuperación y se esperaba que fuera en 2024 o 2025, pero creíamos que para el 2022 o 2023 íbamos a estar en un buen nivel.

Sabíamos que cuando el mundo descubriera la vacuna iba a querer salir y querer viajar y eso pasó en todo el mundo, no solo en Argentina. Esa fue la crisis más grande. Después si atravesamos diferentes gobiernos, empezamos con uno en 2008 y tuvimos otro cambio drástico de gobierno, que no fue solo ese sino que sus políticas eran totalmente distintas, y ahora nuevamente volvió a cambiar y es posible que enfrentemos nuevamente otro cambio. Pero las agencias también son resilientes, nos adaptamos a las movilidades. Mientras haya gente con intenciones de viajar, eso va a hacer sobrevivir al negocio tanto receptivo, como emisivo. Después te pararás mejor o peor dependiendo la circunstancia, tendrás más o menos beneficios dependiendo el contexto.

Creo que hemos afrontado crisis realmente muy difíciles. Antes de la pandemia se habían puesto impuestos, estuvimos con el cepo cambiario, contamos con una imposición muy alta y un dólar turista muy alto. Son circunstancias que nosotros tenemos que atravesar e ir adaptándonos al juego y a los negocios para seguir sobreviviendo.

Nosotros venimos hablando del New Distribution Capability (NDC) desde antes de la pandemia, en 2019. Nuestro referente de España, Grupo Gea, ha abierto su plataforma NDC debido a que las compañías europeas, sobre todo Iberia, British, DM, France; fueron las primeras en adaptarse. Cuando empezaron a mostrar su mejor oferta, fuera de lo que era el Sistema de Distribución Global tradicional (GDS), Amadeus o Sabre; obviamente tuvimos que empezar a adecuarnos y trabajar en plataformas tecnológicas para que el negocio no sufriera un retroceso.

Yo considero que NDC es un retroceso en la forma de distribución aérea, pero como siempre tenemos que adaptarnos. Una agencia pequeña o mediana no puede afrontar el costo de una plataforma de esa magnitud, ni un desarrollador de la misma. Justamente la ventaja de GEA es que permite y trabaja con economías colaborativas para inversiones tecnológicas, no solo para NDC sino para comercio online, para la distribución online de empresas a distribuidores, para plataformas de hoteles online y para todo lo que es la integración de contenidos online y distribuciones de todos los productos.

Hoy no solo se distribuye online la empresa aérea con un NDC, sino que hace tiempo que los servicios, la hotelería, las excursiones, todo se brinda a través de la web. Tener las mejores plataformas de distribución le permiten a las agencias tener una ventaja competitiva.

Actualmente, la Agencia GEA tiene la posibilidad de ser dueña de una plataforma sin pagar, todo eso lo genera GEA desde sus recursos y con los recursos de las economía escalables que tenemos de los socios.

Grupo Gea ordena muchísimo el sector porque trata de concentrar a las agencias más profesionales y que mejor trabajan desde el lado ético, profesional, responsable. Todas son empresas de años, trabajamos mucho contra la informalidad del negocio y colaboramos abiertamente con la Asociación y las cámaras para defender, ayudar y organizar la estructura del negocio.

Obviamente las agencias tienen una ventaja en la negociación. Compramos en grupo, y al hacerlo de esta manera, la agencia obtiene una rentabilidad sustancialmente mayor a la de una agencia que no pertenece. Además el acceso a la tecnología y a las nuevas plataformas de distribución también son una gran ventaja. Tener una herramienta como la marca blanca y la intranet, son todas tecnologías en las que nosotros vamos invirtiendo y vamos aplicando en función de que el socio tenga mejor gestión.

Firmamos un convenio con una agencia histórica que se llama Turismatica. Es la más antigua de software de gestión, con ella todas las agencias del grupo van a poder tener un sistema de gestión adecuado.Y de esta forma pueden tener un sistema mejor de compra.

La verdad es que volvemos al formato de dos días, que era algo que no lo hacíamos previo a la pandemia. Actualmente hay más de 450 agencias inscriptas al momento, faltando dos meses para la convención. Muchas de ellas vienen del interior y estarán alojadas en el Hotel Sheraton de Retiro. Más de 400 agencias estarán alojadas allí, durante el 28 y el 29. Nosotros estamos en el medio, después del resultado de las PASO, así que va haber un panorama fuerte político por lo que se va a incluir un panel de actualidad política, liderado por Luis Novaresio y dos referentes analistas políticos de primer nivel. Después va a haber muchísimo contenido de presentación de herramientas internas, va a haber un panel tecnológico, que tiene gente de todo el mundo. Además asistirá la directora regional de Sabre, Elisa Carneiro; el director de una plataforma conector de NDC que es de los principales consolidadores del exterior que ya trabaja con la plataforma para dar ese contenido.

Cerramos la convención con la charla testimonial de Carlos Páez Vilaró, un sobreviviente de la tragedia de los andes. Una gran exposición en el GEA Business Lab, donde van a haber más de 100 expositores en formato workshop, e incluso van a haber unas 5 o 6 conferencias de charlas de proveedores de primer nivel. El contenido es muy importante.

Todo esto, condimentado por un almuerzo de un operador de los líderes nuestros como es Julia Tours. La cena de la primera noche está auspiciada por la gente de Hola, y la segunda noche, el cierre, lo auspicia Julia Tours.

Estamos hablando de todo lo que puede llegar a hacer los grandes soportes de las cadenas hoteleras, los grandes destinos o los más importantes de argentina y del exterior etc.

Esperamos 650 personas, siguen abiertas hasta 15 días antes de la convención,

Yo lo dividiría en dos, el argentino siempre tiene ganas de viajar y siempre doy el mismo ejemplo, el del mundial de fútbol. Estábamos en un muy mal contexto, sin embargo, los argentinos se hicieron la forma de llegar al mundial siendo un destino lejísimo y un producto caro. Lo mismo pasa ahora con el mundial de rugby. Creo que siempre está en el corazón y en el espíritu del viajero argentino salir, viajar, aunque sea por el país. Hay una estimulación con lo que es el Previaje 5, es una herramienta que nos sirve. Ayuda mucho a los agentes de viajes y a la economía del país y ayuda muchísimo a las economías regionales. Por otro lado, creemos que va a haber una buena campaña, salvo que haya una catástrofe. En este escenario donde el contexto no es bueno, no hay motivación y hay un gobierno saliendo, el panorama es bueno. Creo que el resultado electoral del país siempre tiene que ser más estimulante, siempre tiene que estar la expectativa de que algo mejor nos depara y que la gente lo vea así.

Creo que Argentina tiene un gran potencial realmente, creo que se tiene que iluminar un poco los líderes para llegar a encontrar el camino del que sea un país ordenado. Hay que encontrar algunos registros y tratar de tener una política cambiaria más estable, quitar algunos impuestos haciendo más accesible a la moneda y de esa forma, vamos a tener una gran temporada.