Levantar el CEPO: lo que implica para el sector

Si hilamos fino en la historia económica de Argentina el primer cepo o restricción a las divisas externas fue en 1931, bajo la presidencia de Jose Felix Uriburu. Coloquialmente, el término comenzó a establecerse en 2011, bajo el mandato de Cristina Fernandez de Kirchner.

Actualmente, el país rige bajo esta prohibición desde 2019. Alberto Fernández estableció esta medida disponiendo que solo se pudieran adquirir 200 dólares en el mercado oficial.

El Dólar Turista (también llamado Dólar Qatar o Tarjeta), utilizado por ejemplo para la compra de pasajes aéreos y excursiones al exterior, presenta una carga impositiva. Esto es en concepto de impuestos como el PAÍS de un 30%), el adelanto de ganancias en un 45% y el adelanto de bienes personales en un 25%.

Con las modificaciones de los últimos meses este tipo de moneda extranjera sufrió un cambio. Actualmente, quienes viajan al exterior deben calcular sus consumos por sobre los 300 dólares en pesos duplicando el valor del dólar oficial.

La discusión sobre el mantenimiento en vigencia de esta restricción dio mucho que hablar en las últimas semanas, sobre todo por el clima electoral. Algunos economistas no temen por levantar el CEPO sino por las repercusiones que esto tendría a nivel coyuntura social.

Sin embargo, nacen algunas interrogantes que aún no fueron resueltas como por ejemplo:

¿Beneficiará la quita del CEPO a corto o mediano plazo?

El investigador en Pyme de Fundación Mediterránea y profesor universitario, Marcos Cohen Arazi, considera que: “lo que limita la posibilidad de eliminar el cepo es la delicada situación de reservas internacionales en el banco central. A corto plazo no hay condiciones para hacerlo, porque hacerlo en las condiciones actuales traería mucha volatilidad. A mediano plazo una economía sin CEPO cambiario permite mejores condiciones para el funcionamiento de todas las actividades económicas, incluyendo el turismo.” A su vez, el docente explica que debido a la incertidumbre, levantar la restricción no sería posible, ya que debería existir un solo precio para el dólar y no se podría definir.

Sin embargo, el economista especializado en turismo, Joaquín Escardó considera que el levantamiento a largo plazo y transicionado es posible. Asimismo, se plantea el hecho de que si esto ocurre -si finalmente se levanta el cepo- se debería analizar la actitud de la sociedad frente a este cambio.

Por otra parte, el economista Sergio Chouza, alineado a la corriente de pensamiento del oficialismo, considera como primordial pensar en las eventuales consecuencias que causaría la liberalización de la moneda. Afirmando que esta idea posicionaría en estado de shock al mercado de cambio.

¿Qué sector sentiría más esta decisión el emisivo o el receptivo?

Cohen Arazi plantea que eliminando el cepo solo se visabilizaria la preferencia de la sociedad por el uso de las “ramas alternativas” de la moneda antes que su cotización oficial. Por lo tanto manifiesta que, a través de una unificación del mercado, “sin dudas las operaciones se harán más simples, el cálculo económico, tanto de los turistas como de los que participan en la cadena de valor del turismo, será más sencillo”.

En consonancia, Chouza habla de una simplificación del mercado con la creencia de que “es posible que eso aliente al ingreso receptivo y al ingreso de extranjeros a la Argentina, vamos a quedar baratos con lo cual va a ser más fácil el cambio con esos dólares siendo más transparentes”.

Difiere la opinión de Escardó, que considera las diferencias de precios que ambos sectores manejan para actuar. El emisivo esperaría a la cotización estable postergando sus planes de viaje, mientras que el receptivo “tiene las ventajas ya que Argentina es más barata”.

Los operadores y las agencias de viajes ¿deberían prepararse de alguna manera especial?.

En este caso, los tres economistas concuerdan en la adaptación de las empresas del sector. Sin embargo, las diferencias en sus ideologías se basan: en la unificación del mercado para una comunicación más transparente (Chouza), la aceptación o negativa de la idea por parte de la sociedad (Escardó) y subsistir de la manera necesario a través de las circunstancias (Cohene).