“Son 40 años siempre apuntando a las agencias de viajes”

Gustavo Valentín, CEO de VSTour, empresa que en agosto celebra cuatro décadas, conversó con Mensajero sobre la adopción en el sector de las nuevas tecnologías.

VSTour cumple en agosto 40 años de trabajo concentrado en el desarrollo de software

Gustavo Valentín, CEO de VSTour, conversó con Mensajero sobre los nuevos desafíos que enfrentan estas empresas, la realidad de la inteligencia artificial y la importancia del mercado regional.

A su vez, destacó la importancia de los cambios disruptivos que buscan impulsan el rubro y esclareció el rol que tienen los diferentes nuevos actores en estos procesos.

PREGUNTA

Siendo sincero no estamos mirando mucho para atrás, sino que estamos enfocados para adelante. Ha pasado mucha agua bajo el puente, 40 años han sucedido. Pasaron monedas, gobiernos, montón de situaciones, cambiamos como 4 veces de tecnología; pero siempre apuntando a las agencias de viaje y a todo lo que es la gestión de las mismas.

Siempre nuestro enfoque fue la gestión. El agente de viaje es un intermediario entre el que da el servicio y el pasajero que lo solicita entonces, en la mitad de camino, el agente es el que gestiona y maniobra todo lo que tiene que ver con el viaje para que el pasajero quede contento y el proveedor también.

PREGUNTA

A raíz del New Distribution Capability (NDC) que están implementando las compañías aéreas, se está produciendo una revolución bastante importante en lo que es la tecnología de las agencias de viaje. Actualmente se están enfrentando a un desafío grande y realmente estoy asombrado. Conozco el medio, desde siempre con una forma más conservadora, y veo que hoy está sucediendo todo al revés.

Será efecto de la pandemia o no, pero hay una movida tecnológica muy grande en las agencias. Hay mucha necesidad de automatizar y, a su vez, está apareciendo un nuevo integrante dentro de la cadena de valor que son los integradores. Estos juntan la información, que antes estaban disponibles en lo que era el GDS, la disponibiliza a los agentes de viajes y además lo dispone en la oferta de hoteles y el resto de todos los servicios. Por supuesto no es uno solo, son varios actores nuevos y nosotros nos vemos involucrados en este nuevo paradigma por ser, dentro de la cadena de valor, los que finalmente recibimos toda esa información, la ordenamos y finalmente la procesamos. Somos la última milla de toda esa cadena de valor que concentra la información y permite el control, la gestión y después todo lo administrativo. Pero siempre muy concentrados en lo que es la gestión.

PREGUNTA

Bueno, nos involucramos justamente a través de la interconexión con estos nuevos actores, llamados integradores. Tenemos conexiones automáticas que hacen transparente el trabajo a la agencia de viaje de manera tal que no tiene tanto impacto, y la verdad que vender por NDC tiene unas diferencias económicas importantes.

PREGUNTA

La cifra depende mucho del volumen que uno tenga y los acuerdos a los que se llegue. También tiene que ver con el tipo de venta o de servicio que uno vende, no es lo mismo ofrecer regional que Europa. De todas maneras si, las diferencias económicas son importantes.

PREGUNTA

Están las dos campanas. Hay quienes quieren involucrarse y creen que hay luz al final del túnel, o sea que hay rentabilidad y que se produce un nuevo paradigma en la venta. Y están quienes son de la tecnología vieja y quieren seguir vendiendo a través de GDS. Yo lo que noto y puedo asegurarte, es que hoy en día los conservadores se han quedado atrás, son muchísimos menos que en otras oportunidades que han habido cambios disruptivos. Porque es un cambio disruptivo, seguro. Creo también que hay que tomarlo como positivo porque finalmente le da un impulso nuevo a la industria.

PREGUNTA

Si, eso fue el año pasado hacia fines de 2021, hace un tiempo. La verdad que fue un éxito porque desde el primer data center que abrimos, tuvimos que abrir otros dos, y la verdad que todos nuestros clientes se mudaron a la nube y se sumaron muchos más. La versatilidad que te da trabajar en una nube no tiene contra, es impresionante.

Respecto a los nuevos productos en los que estamos trabajando, estamos desarrollando un API, una forma de acceder al sistema mediante otro sistema. Trabajamos con eso y sacamos otro producto, que nos asombró el éxito que tuvo, que es el VsTour. Una abreviatura de Business Intelligence. Mucha gente utiliza la base de datos de VSTour para hacer minería de datos y hacer sus propios reportes.

PREGUNTA

No, todavía no tenemos nada. Por ahí, en el transcurso del año que viene, empecemos a investigar algo. Para mi la inteligencia artificial tiene un largo camino por recorrer, pero a dónde empezás a bucear un poco te encontras con resultados no reales, no rentables y creo que tiene que crecer un poco más para que nosotros le demos un más de atención.

Lo que sí estamos focalizando mucho en lo que es la región, tenemos clientes en Uruguay, en Paraguay somos los número 1 y ahora entramos en Chile. La verdad nos interesa mucho lo regional.

PREGUNTA

Si, cada uno con su impronta. No es lo mismo el mercado argentino, que el uruguayo o el paraguayo. Conceptualmente, la agencia de viajes es el intermediario que tiene una forma de trabajo que se repite en todo el mundo. Tendrá más regulaciones, menos regulaciones, más impuestos, menos impuestos pero conceptualmente una agencia de viaje acá y en la china es lo mismo.

PREGUNTA

Sí y creo que hay un antes y un después de la pandemia. Creo que la pandemia nos cambió la vida a todos. Hay que hacer una mención de valoración a lo que es la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevit), por el trabajo arduo y la gestión que permitió en un momento tan difícil abrir la cabeza y empezar a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. La verdad, en ese sentido me saco el sombrero y agradezco totalmente. Por supuesto, en la onda de agradecer, a los primeros que les agradezco, además de la gente que compone el equipo de VSTour, es a nuestros clientes porque son 40 años. Hay muchos clientes que están desde la primera época y han crecido con nosotros. Muchos de los actores que hoy son importantes en el mercado, empezaron con nosotros de chiquitos y adoptaron una forma de trabajo que sean dos empleados o 100 te ordena automáticamente. La verdad tengo que agradecer el apoyo que nos han dado.

PREGUNTA

Bueno, vamos a seguir en el mercado ocupando el rol de gestión de última instancia. Nosotros estamos en el corazón de la agencia y manejamos todo lo que es de la puerta para adentro. En ese sentido vamos a seguir desarrollando herramientas que le permitan al agente de viaje, tenga la estructura que tenga, seguir creciendo.

PREGUNTA

Bueno, por último me quedo en el tintero un agradecimiento a los medios, especialmente a El Mensajero que lo llevamos en un rincón del corazón con tantos premios bitácora en nuestro haber. Todos los años que hubo premios para los back office los ganamos nosotros y eso nos dio un gran impulso, la verdad me emociona decirlo. Uno trabaja para vivir pero esas caricias al alma vinieron de El mensajero