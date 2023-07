“A junio nos faltaba solo el 26 % para llegar a la facturación de 2022”

En diálogo con Mensajero, Carla Tártara, CEO de Organización Piamonte, analizó los números de la empresa pre y pospandemia y reveló los destinos más elegidos.

En el mercado turístico, Organización Piamonte es uno de los operadores mayoristas más importantes del sector. Le brinda una amplia gama de productos y servicios a las agencias de viajes, respaldándose con los mejores especialistas y ofreciéndole a los turistas una experiencia única.

Carla Tártara, CEO de la empresa, le contó a Mensajero cuál es el éxito detrás de su alto números de ventas, los cuáles se superan constantemente. En lo que va del 2023, Organización Piamonte está a punto de alcanzar el récord de ganancias obtenido el año anterior.

La encargada del operador reveló cómo se manejan a la hora de recibir un cliente y aseguró que, desde siempre, se mantiene el mismo espíritu de trabajo: tener en cuenta la creación del valor para el turista, la integridad, personal capacitado y respeto al tercero.

El destino más vendido fue Europa, principalmente España y Reino Unido. Este año, nos propusimos volver a impulsar una suba en la venta de los circuitos y salidas grupales, las cuales bajaron mucho durante la pandemia ya que la gente no quería viajar en bús ni otro transporte. También, realizamos promociones, tanto por destino como por operador o región. De hecho, si se observan nuestras publicidades, todos los meses lanzamos una oferta diferente. Anteriormente, la mayor venta prepandemia era la de aéreos y servicios hoteleros.

Existen operadores como Europa Mundo, que tuvo que cerrar salidas por la cantidad de aluvión de ventas que tuvieron para mantener el servicio con la calidad que siempre brindaron. De esta manera, te das cuenta de que el crecimiento de circuitos no sólo fue a nivel nuestro, sino también en toda Latinoamérica.

En todas nuestras salidas grupales y cupos aéreos con servicios como Programa al Caribe y demás, incluimos la asistencia de viaje con seguro de cancelación, desde siempre.

Damos seminarios tanto internos como externos, para que nuestro equipo esté actualizado de todas las novedades que refieren a destinos y productos, y, una vez por semana, estamos invitando a las agencias de viaje para ofrecerles nuestras propuestas, las cuales siempre fueron aceptadas no sólo en Capital Federal, sino también en nuestras sucursales de Rosario y Córdoba.

Mar del Plata, toda la zona de Tucumán y algunas ciudades importantes de Buenos Aires como Olavarría y el sector de los campos.

Siempre incentivamos los mercados. Creo que al campo no le fue muy bien este año, pero no lo sé.

Nosotros manejamos la mayoría de los circuitos europeos que se venden y ofrecen en Latinoamérica, como Europa Mundo, que es nuestro principal proveedor de itinerarios, Turf, Surland, y varios más. Después, contamos con los que son regionales de cada operador, por ejemplo, en Italia tenemos tres coordinadores, uno para el sur, otro que se dedica a lo clásico, y otro que se encarga del norte, y así en el resto de los países de todos los continentes.

Todos los destinos exóticos están tardando más en recuperarse respecto a la pandemia. Por eso, estamos tratando de impulsar esos sitios realizando capacitaciones por el conocimiento que tenemos en el Departamento de Productos. En nuestro equipo, contamos con Leandro, embajador de Nueva Zelanda en Argentina, e integrantes del resto del mundo, como Tailandia, Japón y China. Pero, sinceramente, están tardando en volver a venderse como antes.

El tema de la conectividad es que varios países estuvieron cerrados más tiempo. Falta mucho todavía.

El objetivo que nos propusimos para el 2023 lo estamos cumpliendo correctamente. Para que tengan una idea, a junio nos falta el 26% para llegar a la facturación del 2022, por lo que venimos muy bien. Siempre que hay elecciones es confuso, no se sabe si la gente se quiere ir o quedar y tiene mucho miedo. Con todos los impuestos que hay, se hace muy caro viajar. Hoy en día es más barato al dólar blue que al dólar turista.

Al no vender directamente al público, no implementamos retenciones. Esa es una cuestión propia de las agencias que, al facturarle al pasajero, le cobran todos los impuestos que corresponden.

No llegamos a sentirlo, pero te das cuenta que hay varios destinos y productos que no se están vendiendo como antes, ya que gran parte de la población no está pudiendo viajar. No es que no ingresa en el mercado, lo hace en categorías superiores y de lujo.

Tanto los circuitos como las salidas grupales no son de lujo, pero te das cuenta en el SIT, que son los viajes que uno arma a medida del pasajero, los turistas van a hotelerías mejores, contratan choferes a disposición, alquilan barcos, y más. Ese tipo de facturación te hace incrementar las utilidades.

Hay una sorpresa que vamos a hacer el 26 o 27 de septiembre que no podemos contar, pero ya tenemos toda la programación del verano lista. Pretendemos tener salidas a Europa y Medio Orienta hasta abril y mayo. Cuanto antes de anticipas a obtener los productos, con más antelación vas a vender.