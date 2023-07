Cristina Kirchner destacó el rol del turismo en la creación de empleo

La vicepresidenta dijo que la actividad es uno de los servicios más personalizados y que más mano de obra demanda; y que AR le da rentabilidad a la cadena turística.

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación; escoltada por Sergio Massa, ministro de Economía; y por Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, encabezó el evento en el que se conmemoró el 15.º aniversario de la estatización de AR.

Por su parte, la expresidenta remarcó la importancia de Aerolíneas Argentinas para reforzar el sector turístico tanto a nivel nacional como internacional que durante el período de la privatización era “crítico y se la pasó muy mal”. Además, reconoció el esfuerzo de Pablo Ceriani al mando de la empresa.

“A El Calafate, Bariloche, Cataratas, Purmamarca y Tierra del fuego quieren viajar todas las líneas, pero hay lugares de nuestro país que, si no llega Aerolíneas Argentinas, no tienen vuelos, como Río Gallegos, que no es un destino turístico porque está a más de 2000 km de la capital federal”, aseguró.

También, señaló que no fue una tarea sencilla, ya que el turismo es uno de los servicios más personalizados y que más mano de obra demanda. En este sentido, puntualizó: “Así como las tecnologías quitan cada vez más puestos de trabajo por sus avances e innovaciones, el sector funciona al revés, los crea”.

Por último, la vicepresidenta destacó que Aerolíneas Argentinas le da mucha rentabilidad a toda la industria turística tanto a hoteles, restaurantes y transfers como comerciantes.

Por otro lado, Ceriani agradeció el reconocimiento de Cristina Kirchner y respondió: “Conmemoramos 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, una decisión política que nos permitió tener nuestra aerolínea de bandera, que hoy sigue creciendo con un nuevo simulador de vuelo que incorporamos al centro de instrucción y entrenamiento”.

EL PAPEL DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

Ante las discusiones sobre la falta de dólares en el país, Cristina Kirchner resaltó las estadísticas publicadas por el Indec el 29 de junio, donde se expresa que en el extranjero se generan 428.635 millones de dólares entre los inmigrantes argentinos, los cuales no están declarados, pero si lo estuvieran serían “monumentales” y “no habría déficit fiscal”.

Ante este dato, la vicepresidenta argumentó: “En Argentina faltan dólares, pero afuera hay un grupo selecto de no más de 116 mil personas que, sobre 47 millones, tienen casi un PBI”. A su vez, agregó que ese número de argentinos incrementó las ganancias a 8 mil millones comparando el primer trimestre del 2023 con el mismo período del año pasado.

De esta manera, Cristina Kirchner aseguró que la sequía de dólares en Argentina se debe plenamente a evasiones impositivas, sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportación de las grandes empresas.