Una experiencia escalofriante de la mano de Universal

Halloween Horror Nights invita a los turistas a una nueva casa embrujada inspirada en la cuarta temporada de Stranger Things.

Halloween Horror Nights de Universal da vida a la cuarta temporada de la serie original de Netflix Stranger Things. Una aterradora casa embrujada completamente nueva atemorizará a los visitantes a partir del 1.° de septiembre en Universal Orlando Resort y a partir del 7 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

La petrificante casa embrujada de este año transportará una vez más a los visitantes a Hawkins, Indiana. Allí se encontrarán con el nuevo villano sobrenatural, Vecna, empeñado en destruir la barrera volátil entre el inquietante mundo del revés y el mundo real en un intento por un reino supremo.

La casa refleja los giros alucinantes y el terror sobrenatural de la cuarta temporada. Sumerge a los visitantes en una experiencia conmovedora junto a valientes personajes de la serie, incluidos Eleven, Max, Eddie y más.

Los turistas se encontrarán en la primera línea de los ataques mortales de Vecna contra los ciudadanos de Hawkins, mientras viajan a través de escenas icónicas, incluido el laboratorio de Hawkins, la enigmática casa Creel y el escalofriante mundo de Vecna.

En el camino, se enfrentarán a sus miedos más profundos y se encontrarán cara a cara con criaturas de otro mundo como demobats. En una carrera contra el reloj, será el enfrentamiento final dentro la guarida sangrienta de Vecna, esforzándose por escapar y salvar a la humanidad de su maldición mortal.

Al respecto, Lora Sauls, directora asistente, Desarrollo Creativo y Dirección de Espectáculos en Universal Orlando Resort expresó que: “estamos emocionados de que nuestros fanáticos vivan la maldición de Vecna mientras recreamos los momentos icónicos y aterradores de la serie”.

COMO INGRESAR A LA EXPERIENCIA HALLOWEEN HORROR NIGHTS

Los viajeros que elijan Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort, pueden experimentar 48 noches de terror. Todos los boletos para el evento ya están a la venta, incluidos los populares pases Frequent Fear y Rush of Fea. Estos permiten a los visitantes experimentar el horror una y otra vez en varias noches durante el evento y pueden llegar al miedo más rápido al actualizar sus Fear Passes para incluir acceso express.

Para quienes quieran comenzar temprano pueden agregar el Scream Early Ticket a su ticket del evento. Esto les da acceso a Universal Studios Florida entre las 3 pm y las 5 pm para disfrutar de la emoción del parque temático antes de prepararse para los escalofríos de Halloween Horror Nights. También pueden comprar boletos para una sola noche y upgrades para el evento como Express Pass, R.I.P Tour y el tour diurno Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour.

A su vez, los huéspedes de los hoteles de Universal Orlando reciben beneficios exclusivos como Entrada Temprana a los Parques Temáticos durante el día y acceso especial a una puerta de entrada dedicada a Halloween Horror Nights por la noche.

En Universal Studios Hollywood se ofrece una variedad de opciones de boletos para Halloween Horror Nights. Esto incluye la entrada general, Universal Express, con acceso el mismo día a SUPER NINTENDO WORLD de 7 a 10 pm, el R.I.P. Tour. Además el nuevo Boleto de Acceso Anticipado, que brinda acceso a casas embrujadas seleccionadas antes de la apertura programada del evento y el popular Frequent Fear Pass y Ultimate Fear Pass.