Gondo, una nueva opción para contratar asistencias al viajero

Nicolás Saurit, socio fundador del broker de seguros, comentó las facilidades que tendrán los agentes de viajes al momento de buscar cotizar con la plataforma.

Gondo surgió tiempo antes de la pandemia, luego de que la suegra de Nicolás Saurit, socio fundador junto a Silvina Ibarra, se quebrara la cadera en Cuba y tuvo una mala experiencia con la asistencia.

“Inicialmente, se centraba en seguros de viaje, pero la cuarentena nos obligó a dedicarnos a las asistencias, lo que hoy en día nos diferencia, ya que nuestra modalidad es un comportamiento inusual en el mercado”, comentó Saurit en diálogo con este medio en una entrevista en la que se buscó conocer más las opciones de la plataforma.

¿Qué rasgos definen a Gondo?

– Como definición principal es un broker de asistencias que cuenta con una plataforma multimarca. Sin embargo, nace de una particularidad: está enfocado desde el asesoramiento, la venta consultiva y la posventa. De todas formas, en caso de un inconveniente, la línea directa siempre es, en primera instancia, el call center de la asistencia contratada.

Gondo se maneja de una manera distinta, porque tienen en cuenta datos que otras empresas pasan por alto, pero que son importantes. Hacemos hincapié en esos puntos que parecen menores, pero no lo son, porque al momento de llamar a asistencia, brindamos el servicio que contratan.

¿Por qué cree que pasan esos malentendidos?

– Nadie lo lee los contratos y es lógico, porque el viajero se tiene que ocupar de muchos asuntos. Cuando se trata de seguros o asistencias, el problema económico que puede ocasionar es muy importante. Entonces, hay que prestar atención, debido a que el pasajero no la va a tener por naturaleza. Cada vez, por una cuestión de ley de consumidor, las agencias tienen más responsabilidad en las cadenas de comercialización, con lo cual, no es un detalle menor, ya que, en caso de no cumplir, puede ocasionarle problemas muy graves.

¿Para las agencias de viajes es raro que exista un bróker de seguros en el mercado?

– No es común y por eso tenemos ventaja competitiva. En mi caso, muchas veces dejo de venderlas por los asesoramientos, porque la gente piensa que estoy vendiendo algo raro que les va a poner una traba. Por eso, me enfoco en el asesoramiento y, a su vez, les brindo opciones. Al adentrarme de lleno, es muy poco probable que, con la dosis de protección que tomo, tenga un episodio. Nuestro objetivo es tener otro modelo de negocio, que no sea el automático, que está fuertemente identificado a los inconvenientes.

En Gondo únicamente se dedican al asesoramiento y la posventa, ¿o se comercializa también?

– Depende, es a elección, pero la particularidad de la plataforma, en este caso, es que tiene fuerte intervención humana. Esa es la diferencia, cuando tenemos que intervenir lo hacemos. Mientras tanto, la página tiene muchos tips y recomendaciones.

¿Qué porcentaje de las consultas se transforman en reservas?

– Se concreta el 70 %. Es una tasa alta porque recibimos consultas de clientes conocidos y allegados, lo que nos diferencia de un comparador online, como tiene todo el mundo. Además, existen muchas variantes. En nuestro caso, hay cierto interés y confianza hacia la propuesta, lo que hace más alta la conversión.

¿El modelo de bróker que toman está en otras partes del mundo?

Debe exisitir otro modelo, de hecho, las agencias están modificando sus productos. Pero, nosotros no lo tomamos como referencia.

¿Por qué las agencias deberían elegir a Gondo como una forma de comercializar asistencias?

Yo los invitaría a que, con o sin Gondo, se dediquen a las ventas consultivas donde las reservas sean depende del país, agreguen más días de cobertura y que sean específicos. De última, si se quedan cortos de días, los agregan. Y es fundamental que se rijan por los valores de su propio país, y no se adapten a los del resto, y que conozcan hasta el mínimo detalle. En caso de que sea multiviaje no deben caer en la tentación de que “es buenísimo” porque hay factores serios que hay que tener en cuenta.