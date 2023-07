Seaworld Orlando inaugura su festival de verano

La compañía presentó el calendario de eventos que llevarán adelante hasta el 4 de septiembre, cuando concluya la edición 2023 de la iniciativa.

Seaworld Orlando inauguró ayer la temporada de verano 2023 un nuevo festival que propone disfrutar de un ambiente animado con DJ y presentaciones de artistas en vivo en fechas selectas. Además, al final de la noche, se realizó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron el cielo para celebrar la mejor época del año.

De esta manera, hasta el 6 de agosto, SeaWorld tendrá una programación de conciertos en vivo que se llevarán a cabo en el Nautilus Theatre los sábados y domingos.

CALENDARIO DE PRESENTACIONES DEL PARQUE

15 de julio: Pop Evil

16 de julio: Foghat

22 de julio: Don Felder

23 de julio: Rodney Atkins

29 de julio: Maddie & Tae

30 de julio: Jesse McCartney

5 de agosto: A Flock of Seagulls

6 de agosto: Skillet.

Asimismo, desde el parque destacaron que Summer Celebration es una experiencia para toda la familia y ofrece el perfecto complemento con “atracciones emocionantes”, encuentros cercanos con animales y un mundo de sabores inspirados en el verano.

De esta manera, diferentes platos están disponibles por tiempo limitado, con opciones tales como flatbreads, po’boys y papas fritas rellenas, además de refrescantes cócteles para acompañar.

Una de las novedades más divertidas de esta temporada es Surf Holiday, una presentación en vivo con música, bailes y una inspiradora historia de preservación y conservación del océano. Por la noche, los visitantes pueden disfrutar del Club SeaGlow, al ritmo de los más recientes éxitos musicales tocadas en vivo por un DJ.

Para cerrar las noches en el parque con broche de oro, los fuegos artificiales de Ignite Fireworks se unen al movimiento de las fuentes de agua que traen colores brillantes no solo al cielo sino también reflejados en el lago central de SeaWorld Orlando. Los visitantes podrán ver el espectáculo desde diferentes lugares en todo el parque, incluido el Bayside Stadium, The Waterfront y Orca Encounter Pathway.

SEAWORLD BUSCA PRESERVAR LA VIDA MARINA

Durante más de 60 años, SeaWorld ha liderado los esfuerzos de conservación de la vida marina dentro y fuera de sus parques a través de la ciencia, la educación y el cuidado humanitario de los animales, lo que le valió la certificación de American Humane y la acreditación de Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums y de Association of Zoos and Aquariums.