Novedades en la causa de Turismo Felgueres

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional se expidió sobre el pedido realizado por el abogado de Gerardo Berra. Se calculan 3200 damnificados.

Gerardo Berra, titular de Turismo Fegueres, se encuentra prófugo y posee pedido de captura nacional e internacional. Por eso, su defensa pidió que quede absuelto de prisión, pero la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional invalidó la solicitud.

De esta manera, se convalidó la decisión inicial dispuesta por la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. La resolución se tomó a partir de la pesquisa llevada a cabo por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56, a cargo de Edgardo Orfila.

Oficialmente, el imputado es responsable de estafar a 3212 pasajeros y ,hasta el momento, la suma total de dinero embaucada es de 17.217.477,28 de dólares, 4.500 euros y 451.946.643,82 pesos.

LOS ARGUMENTOS PARA DENEGAR EL PEDIDO DE LOS ABOGADOS DE BERRA

La decisión en representación de la Sala de Turno fue tomada por los jueces Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse, quienes aseguraron que no se demostró la arbitrariedad alegada, ni un supuesto de errónea aplicación de la ley.

También, los jueces justificaron con que la defensa insiste en ciertas condiciones personales de su asistido y destaca que podría proceder una condena en suspenso, pero no logra poner en crisis la inferencia de las anteriores instancias ante la conducta procesal del imputado. Al respecto, puntualizaron en que viajó con un pasaporte mexicano, es decir, optando por no utilizar su Documento Nacional de Identidad a Chile el 9 de abril pasado y, según la sentencia, aún no ha vuelto a Argentina.

A su vez, desde la fiscalía afirmó que la investigación del caso sigue en vigencia y que para ello se establecieron nuevas medidas para proteger los patrimonios de la empresa y de su director. Además, se implementó un trabajo en conjunto con la Interpol, para dar con el paradero de Berra.