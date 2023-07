Oceania Cruises mejora la experiencia a bordo

La compañía lanzó su nuevo programa Simply More, el cual reemplaza a OLife Choice y suma opciones premium apuntando a mejorar el servicio de lujo.

Oceania Cruises presentó su Simply More, su programa de amenidades que regirá hasta el 1.° de octubre. La propuesta de la compañía surge para perfeccionar la experiencia de sus pasajeros, enfocándose en la relación entre precio y calidad.

Para satisfacer la demanda de sus clientes, explicaron que trabajaron sobre nuevas ofertas que brinden mayor capacidad de acceso a los precios y a fortalecer el nivel de los cruceros de lujo.

Oceania Cruises aseguró que se habilitarán dos usos de internet ilimitado gratis por cabina y se servirán bebidas alcohólicas premium en almuerzos y cenas, como por ejemplo vinos, cervezas y champagne.

También se presentaron nuevas ofertas respecto a las excursiones, ya que la compañía les brindara un crédito a sus pasajeros para utilizar en paquetes turísticos en tierra.

El valor depende de la duración del viaje. La promoción de créditos en excursiones rige para empresas turística particulares: Go Local Tours, Go Green Tours, Culinary Discovery Tours, Food & Wine Trails, Wellness Discovery Tours, Beyond Blueprints, Evening Excursions, Private Car & Driver y City and Regional Highlights.