Verónica Armani, directora comercial para el Cono Sur de Palladium Hotel Group, dialogó con Mensajero sobre las facilidades para el mercado local y el vínculo con los agentes de viajes.

Palladium Hotel Group, hace unos días, recibió el Top Employers Institute por su estrategia de escucha interna, conocida como The Palladium Voice y se convirtió en la única cadena hotelera en recibir este reconocimiento en 2023.

En medio de este éxito de la compañía, Mensajero dialogó con Verónica Armani, directora comercial para el Cono Sur de Palladium Hotel Group, quien se refirió a las renovaciones que están atravesando muchas propiedades y a las nuevas apuestas que están haciendo para fomentar la ocupación.

“A partir de diciembre, en los tres destinos que estamos presentes en México, vamos a tener Family Selection“, confirmó la ejecutiva. De esta manera, comentó que además de la inauguración de la remodelación que se hizo en el Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya, también se incluirá los espacios de esta categoría, de la cual ya tienen casi 500 habitaciones en México.

Además, Armani adelantó que el próximo año van a empezar con la remodelación de Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, en Punta Cana y que ahí también se sumará el Family Selection. La reapertura está prevista para diciembre y conlleva una inversión de 40 millones de dólares.

¿Cuáles son las características de Family Selection?

– Es como un upgrade de servicio dentro de la marca Grand Palladium. Es como tener un estándar de all inclusive más elevado con algunos beneficios muy exclusivos como servicio de mayordomía, un sector exclusivo para estos pasajeros, para lo que es desayuno, almuerzo o cena, un sector de plaza también exclusivo y el pasajero de Family Selection adulto mayor de 18 años tiene acceso a las áreas de TRS, nuestro producto sólo para adultos. Los Family Selection están ubicados en primera línea de playa o muy cerca y son para un pasajero bastante exigente en cuanto al servicio con una atención bastante personalizada. Está la posibilidad de que en algún momento también se lleve esta propuesta a Jamaica, que es el destino donde estaría faltando.

¿Qué otras renovaciones están realizando?

– En Riviera Maya hay tres Grand Palladium, uno ya se remodeló que es el Riviera Maya Grand Palladium White Sand Resort and Spa, ahora fue el turno del Grand Palladium Kantenah Resort & Spa y el año próximo le tocará al Grand Palladium Colonial Resort & Spa. Es una remodelación principalmente por la cantidad de uso y se ha buscado un poco de líneas más minimalistas, con una decoración un poco más despojada. También se han cambiado las TV, y más allá de lo tecnológico se ha tenido en cuenta lo ecológico con una apuesta a que las reservas que hace el huésped dentro del hotel sean por aplicación y no se use papel.

¿Qué otros atractivos planean sumar?

– Riviera Maya que va a ser nuestra prueba piloto. Allí va a comenzar “un dinner and dance” que se llama Bravo que va a estar ubicado dentro de Grand Palladium Kantenah Resort & Spa y que es para toda la familia. Si bien tendrá un costo adicional, sumará animación y recreación a todos los huéspedes. Buscamos que no que sea el típico teatro, y se sumará a nuestra propuesta de Chic Cabaret que funciona dentro de la propiedad de TRS.

¿Cuál es la propiedad más elegida por los argentinos?

– Grand Palladium Imbassaí es nuestro gran baluarte en Argentina. Estamos supercontentos por los pasajeros que gracias a Aerolíneas Argentinas tienen un vuelo directo. La verdad es que viene muy bien. Nosotros estamos apoyándolo mucho. Tiene un horario en el que el pasajero llega muy tarde por la noche y el regreso es por la tarde-noche, entonces estamos dando el late check out garantizado al pasajero que vuela con AR para todos los que se quedan 6 noches o más. Además, es muy importante porque es un vuelo federal, ya que opera en Aeroparque y permite la conexión con cualquier provincia.

¿Qué porcentaje de argentinos tiene de ocupación este hotel?

– Entre el 50 % y el 60 % de ocupación. Es Brasil y Argentina, solo que varía un poco la época. Este año lo que ha pasado es que Uruguay ha tenido varios vuelos charter al destino, entonces hemos tenido muchos pasajeros uruguayos con mucha promoción en Semana Santa, en enero y febrero, y ahora para septiembre.

¿Cómo es el vínculo con el trade de ese país?

– Hacemos acciones apoyando los vuelos charter y ellos buscan destinos donde normalmente no tengan frecuencia aérea para poner los servicios. Eso nos ayudó un montón a que crezca este hotel en Uruguay, porque de otra manera tiene muchas más horas de viaje entonces prefieren ir al Caribe.

¿Proyectan incorporar novedades en este hotel?

– El año pasado sumamos The Signature Level, que es un sector en el que hay amenidades, no tantas como Family Selection, pero es otro concepto de All Inclusive. Hay un conserje por villa, pero no hay servicio de mayordomía, por ejemplo. También hay traslado desde la puerta de la villa a la playa y un sector de playa exclusivo con bebidas y snacks. Hay una confitería exclusiva para ellos que es el bar Bossa Nova, donde pueden tomar un cappuccino, un frappuccino, comer una torta, algún sandwich o snack. A su vez, hay prioridad en las reservas de los restaurantes temáticos y acceso al circuito hídrico del SPA.

¿Cuánto representa el mercado argentino para la cadena?

– Hablando de América, es entre un 16 % y un 18 %. Lo que pasa es que Imbassaí tiene mucho peso dentro de ese porcentaje, porque en un 99 % depende de Argentina y de Brasil. Igual, sacando esa propiedad queda en un 11 %. El canal de touroperación es muy importante, por el tema de charter, cupos. Normalmente, el pasajero de all inclusive ya quiere comprar con traslado, con excursión o con asistencia al viajero, y la agencia de viajes le hace el paquete integral. A nivel federal, trabajamos con todos los turoperadores con planes de marketing, de acción, con metas y objetivos, donde estos turoperadores nos apoyan en los incentivos y hoy se está volcando bastante la venta al acompañamiento de la agencia de viajes tradicional.

¿Qué mercados son los más importantes para ustedes hoy?

– Córdoba es muy relevante y tenemos bastante presencia en Mendoza que se empezó a desarrollar con el vuelo Mendoza/San Pablo. Es un mercado que conecta superbién. Mendoza siempre ha estado muy bien, pero empezó a crecer en Brasil. Y el otro mercado que sorprendió es Neuquén, que es un mix de destinos que eligen; y Salta es más Caribe.

¿Qué proyecciones ves para el cono sur con respecto a Palladium?

– En mi caso tengo a cargo cinco países. En Argentina estamos muy consolidados, tenemos la marca muy posicionada, al igual que en Uruguay. Entonces, son los productos nuevos los que demanda la región, como The Signature Level o Family Selection. Con respecto a este último, Argentina tiene un share del 25 % o 30% de ocupación. Es que el argentino con cierto poder adquisitivo empezó a viajar un poco más y busca este tipo de productos y servicios. Por eso, sabemos que ambos mercados nos van a seguir pidiendo este upgrade de producto y muy familiar una renovación continua porque la región es muy de viajar en familia.

En Bolivia y Paraguay estamos creciendo mucho en bodas. Es un segmento que se casa mucho en Caribe. Ahí estamos adaptando muchos de nuestros paquetes y hemos incorporado un ejecutivo exclusivo para que cotice bodas en Latinoamérica, porque hemos crecido bastante. En el mercado boliviano hemos ingresado a través de la boda y luego pasan al vacacional. En Chile estamos trabajando bastante el segmento MICE y un poco el vacacional.