Cómo funciona el botón anti-estafas para denunciar agencias ilegales

A la par del trabajo del Laboratorio de la Faevyt, que ya lleva registrados casi 2000 perfiles irregulares, una provincia sumó una herramienta de control.

En las últimas semanas, Misiones incorporó el botón anti-estafas para denunciar a quienes vendan ilegalmente servicios turísticos. Al respecto, Margarita Valenti vicepresidente de la Región Litoral de la Faevyt, destacó que desde la regional desde hace más de 20 años vienen trabajando en acciones contra la ilegalidad.

En este sentido, puntualizó en que en estas décadas, autoridades de la entidad han mantenido infinidad de reuniones con funcionarios del ámbito público y privado. “Hoy podemos decir que se han encontrado y juntado distintas coordenadas para llegar a esta instancia, y fundamentalmente gracias a la tarea desarrollada por personas de la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Turismo que tienen pasión y la suficiente voluntad para cumplir con el servicio público para el cual fueron designados, más la facilidad que permite hoy día internet y las redes sociales para diseñar todo un circuito que accione en tiempo y forma contra la ilegalidad de personas inescrupulosas” señaló.

Por su parte, Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (AMAT), puntualizó en que este trabajo contra la ilegalidad se hace porque además de ser ilegal, es injusto desde todo punto de vista.

“Genera una competencia muy difícil de superar, ya que los precios son muy bajos porque no aplican ningún tipo de gasto, impuestos bancarios, IVA, etc. además del riesgo que significa para los pasajeros y la comunidad en general tomar este tipo de servicios que incluyen hasta transporte ilegal, lógicamente no tienen seguros, etc”, argumentó.

TRABAJO FEDERAL CONTRA LA ILEGALIDAD

En línea con este desarrollo de Misiones, Andrés Deyá, presidente de la Faevyt, remarcó que impulsan e l Laboratorio de Redes Sociales como bandera de lucha contra la venta ilegal. “Sumar esta decisión de Misiones después de mucho trabajo en equipo es un paso fundamental. El camino recorrido da cuenta del trabajo coordinado entre la Federación, la Asociación Regional de Misiones y el sector público que es un aliado en la lucha contra la ilegalidad”, añadió.

“El botón anti-estafas es un enorme paso en una lucha que impulsa la Faevyt junto a cada Asociación Regional socia para cuidar y fomentar el trabajo de las agencias de viajes habilitadas de todo el país”, cerraron desde la federación.