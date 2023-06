En la temporada de verano, Legoland estrena dos eventos renovados

La fiesta anual del 4 de julio y el nuevo Summer Block Party se realizan en la Florida. Prometen música en vivo, fuegos artificiales y muchos juegos.

La fiesta anual de Logoland por el 4 de julio regresa durante tres días y noches, del 2 al 4 de julio. Este mega evento inicia con música en vivo y artistas. La compañía invita a despertar el espíritu de celebración con una actividad de construcción de la bandera estadounidense con ladrillos gigantes y una búsqueda del tesoro temática en Miniland USA.

Luego, continúa la fiesta con una increíble DJ Dance Party por la tarde que busca lograr que todos se pongan de pie.

El parque tendrá un horario extendido. Funcionará hasta las 9 de la noche, donde se proyectará en el cielo un show de fuegos artificiales denominado Touch the Sky que hará estallar ladrillos LEGO 3D en las orillas del lago Eloise, todas las noches.

Las ofertas de alimentos y bebidas es por tiempo limitado. Se podrá disfrutar de una barbacoa y el nuevo menú de verano, que incluye el All-American Dog cubierto con sabroso cerdo desmenuzado y el Backyard BBQ Brisket Sandwich. Para satisfacer el gusto por lo dulce se encuentra el Star-Spangled Soft Serve, con Cherry Dole Soft Serve en un cono de maíz azul sin gluten con dulces festivos. También habrá una variedad de cervezas, el coctel The Firework —exclusivo para adultos— y el coctel sin alcohol The Sparkler.

SUMMER BLOCK PARTY.

Del 5 al 13 de julio, comenzará Summer Fun on the Block. Allí, Shark Suit Guy estará posando para fotos y dando aletas altas todos los días. Además se podrá disfrutar del rendimiento de alta energía Go Xtreme!, inspirado en el exitoso programa de LEGO City, que presenta acrobacias deportivas extremas retorcidas que tienen a los invitados al borde de sus asientos.

También estarán disponibles las fiestas de baile a cargo Summer Beats Bash DJ. Los Rhythm Bricks continúan con su experiencia interactiva de percusión mientras van sorprendiendo a las familias con actuaciones en todo el parque. Y, por supuesto, habrán de los mejores bocadillos de verano por tiempo limitado en todo el Resort.

Toda esta diversión de verano y los eventos imperdibles en 2023 se pueden disfrutar comprando un Pase Anual.