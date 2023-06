“La idea es que la convención sea un evento anual”

Marcelo Sonenblum, director de Tip Travel, dialogó con Mensajero sobre el encuentro que organizaron, el uso de la Inteligencia Artificial y la preventa 2024.

Bueno, la jornada tenía una convocatoria para gente de viajes mayoritariamente y se permitió a los estudiantes también. Y tuvo como en dos bloques a la mañana hubo una charla de tecnología, asociatividad y recursos humanos, que más que charlas fueron paneles, que los modere yo, y la charla de tecnología que la vi yo y después estaban invitados gente de universal asistan de grupo gea profesionales externos que tienen que ver con recursos humanos consultoras y personal de team travel así que se formando un panel con con nada con intercambios miradas y demás Desde un lugar muy académico y corporativo de negocios. Después de eso, eso ocurrió a la mañana. A la tarde, después del almuerzo, hubo una presentación de producto de la preventa calido veinte veinticuatro muy breve y después cerramos con una tarla de escenarios económicos de este semestre y del segundo semestre de Maximiliano Montenegro como decís vos donde básicamente lo que transmitió Maximiliano Montenegro fue que este año todavía puede haber turbulencias, pero el panorama para el año 2024 y especialmente para el turismo, es muy alentador. Bien, perfecto. O sea que ese sería el resumen de la charla de él, básicamente, todo todo con números, con hablando de dólar, de macroeconomía, de de crecimiento del sector turístico, como un sector que a pesar de la crisis permanentemente crece, tanto en el receptivo como en el emisivo así que bueno y ahí terminamos y se fue un poquito después de durante el evento había un talón donde había un mini workshop con proveedores y los agentes de viajes pudieron hablar con ellos y después un espacio de sociabilización que era digamos el bar por decirlo así que era donde se servía el desayuno, el almuerzo y donde la gente tomaba sus cosas, conversaba y demás. Así, y el lugar, bueno, fue la sala de teatro Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Bien. La convocatoria fue buena, nosotros teníamos anotadas 200 personas y calculo que habrán pasado 170 180 bien así que estuvo bien la verdad que nos deja contentos porque era una apuesta no me imagino si que no es poca cosa toda una jornada dedicada. Me surgió curiosidad que incluyeron estudiantes, ¿cuál fue la decisión o qué proyecciónes da? Porque nosotros, digamos, como para rescatar, que vos digas, a nivel estratégico importante, más allá del hecho comercial de hacer un evento con un carácter un poco más ambicioso que un desayuno, que es una convención, que la idea es ya instalarlo como evento anual y con ese formato más académico que de producto, digamos tenía como dos objetivos, dos lanzamientos importantes. Uno es un espacio que lo denominamos T-Travel Agents, que es una comunidad de negocios en la cual nos vamos a juntar mensualmente o quincenalmente con distintos formatos y con distintas temáticas que tienen que ver con el negocio de los agentes de viajes. Podemos abordar temas impositivos, contables, legales, comerciales, de marketing, con invitados, con talleres y demás. Es un espacio no comercial sino de colaboración. ¿No? ¿Qué sería el primer objetivo principal de este espacio que lanzamos ayer que se llama Active Travel Agents, que ya va a tener un formato continuo y el segundo espacio que largamos es importante la verdad que pegó muchísimo no sólo en estudiantes sino en invitadas tres universidades la guada del hawái y un mes que son tres universidades que nosotros está generalmente nos nutrimos de ahí de recursos humanos, es el lanzamiento de un espacio que tiene una gestión independiente y demás que se llama Team Travel School. Y el Team Travel School, ¿Qué objetivos tiene? Bueno, en primer lugar está concebido como un proyecto de responsabilidad social. O sea que es gratuito y los aportes son nuestros y proveedores que nos ayudan. Y el objetivo es, en primer lugar, generar un espacio oportuno para chicos jóvenes que están terminando sus carreras o reciben tanto de turismo como de materias afines porque por ejemplo tienen necesidades administrativas en turismo y eso hay que buscar a carreras de contabilidad o de licenciatura en economía o administración de empresas. Entonces esa falta de recursos humanos que tiene el sector, nosotros dijimos vamos a crear un espacio donde vamos a ir preparando a todos estos chicos que saben con las teorías en los temas del día a día de la gente de viajes y del operador. Y bueno, ese es el objetivo, eso tiene también un formato de talleres, de encuentros virtuales, etcétera, y eso nos permite tener a nosotros un semillero, como se diría en el fútbol. Nosotros tenemos mucha gente joven, así que, permanentemente, los recursos humanos, en vez de irlos a buscar por un aviso, los vamos a ir a buscar ahí. Y después, bueno, será parte más nutrida del sector, ¿no? El sector en general de chicos que se reciben que no tuvieron la oportunidad su primer trabajo pero van a tener una formación muy práctica en este espacio o sea que es creemos que le suma a todo el mundo, así que eso se lanzó, eso es la verdad que gustó muchísimo, de hecho estaban, estaban las personas de las universidades, estaban ahí acompañando en la sala, no? Así que nada, ese sería un poco el resumen de todo. Pero esas dos cosas estratégicamente estaban, esto era importante para ese lanzamiento, digamos. Entiendo. Le hago ahí un par de preguntas. Hablaba Maxi Montenegro, por lo que usted me dice, destacó que bueno que 2024 será el año en el que realmente se note el avance y el crecimiento a nivel por ahí económico del sector. Ustedes hicieron el lanzamiento de la preventa para 2024, si no le entendí mal. ¿Qué expectativas tienen ustedes en particular desde TipTravel para el próximo año? Nosotros, muy buena, excelente. Nosotros coincidimos con ese diagnóstico. Coincidimos desde el día a día y desde la demanda que tenemos. Así que las expectativas son altísimas porque de hecho, Si bien hicimos un lanzamiento, esto ya se está vendiendo. Mucha hay mucha venta para 24. Esa es la realidad. Por eso es que adelantamos un lanzamiento, una preventa que siempre se lanza en agosto, la adelantamos a junio. Ah, bien, es una muy buena perspectiva. Sí, sí, no, excelente, excelente, coincidimos totalmente, todo lo que fue la charla de economía que habló, ojo que también el sector turístico ha crecido mucho, el receptivo está creciendo muy bien, incluso hizo una metáfora interesante, dijo, si yo tuviera un hijo y me dice que estudio papá, digo estudia turismo. Bueno. No, no, no, habló muy bien del sector, él le habló bien del sector y dijo que uno de los sectores beneficia, increíblemente beneficia, a pesar de la crisis económica, beneficia a unos que le están yendo bien, el turismo le está yendo bien, realmente todos coincidimos ahí, todos los agentes de viaje coinciden en que a más allá de la crisis y de todos los problemas, al sector no le está yendo mal. Está yendo bien. Y 20 a 24, ya te digo, las perspectivas nuestras son excelentes. Por eso estamos apostando a todo esto, a generar recursos humanos, comunidades de negocios y demás. En lo que me decía ahí de los cupos, qué son para el Caribe, entiendo nada más, puntualmente qué destinos. Claro, Dominicana y México. Lo que es Riviera Maya son Conavianca y hay algunas salidas ya programadas para lo que es las grupales acompañadas de Turquía y Europa y Medio Oriente. Bien. Pero los cupos, el volumen importante es a Caribe exactamente. Caribe es solo Dominicana y México o Cuba también? Sí, no, Cuba tenemos algunas grupales acompañadas, no como cupos sino como grupales. Ah, bien, perfecto, bárbaro, ahí como para aclararlo un poco y eso ya está disponible para quienes quieran, para esas gentes que quieran revisar los cupos que hay disponibles, ustedes ya están vendiendo esto? Sí, sí, ya están en la venta.

venta. Perfecto, bárbaro. Con respecto a estos dos proyectos que la verdad que son súper ambiciosos y que hablan del crecimiento también de la empresa imagino, cómo fue armarlos, hace cuánto que están trabajando en estos en estos dos productos por decirlo así, Deep Travel Agents y Deep Travel School? Bueno, desde cuando, la cabeza nuestra está desde hace mucho, pero bueno, se fueron dando las cosas, después de la pandemia tuvimos que rearmar un poco los equipos, apostamos a gente joven, nos dimos cuenta que los cambios tecnológicos son muy fuertes, y entonces dijimos, bueno, estamos haciendo esfuerzos individuales en este sentido y hoy vamos a darle un una una un camino orgánico a crear los espacios bien institucionalizados. Mhm. Armar, armar equipo que que gestionen estos espacios para que tengan una continuidad y ya se instalen como parte de nuestro día a día. O sea que fue no hay un momento, pero si te iría después de la pandemia. Empezamos a pensar en esto y y bueno, nos damos cuenta que la tecnología avanza más rápido que nosotros, entonces nosotros ahora sumamos la inteligencia artificial a nuestra página web. Es como que todo va más rápido de lo que podés comunicar en términos tradicionales, entonces genera un espacio de intercambio continuo donde funciona así. ¿De qué manera usan la inteligencia artificial en la web? En la web nosotros tenemos una posibilidad donde las agencias de viaje pueden generarse sus propias cotizaciones, entonces a la hora de ir desde ahí enviárselo al cliente, al pasajero, ya sea con distintos formatos, por mail o por redes sociales o compartirlo de alguna manera. Entonces a la hora de compartirlo como primera herramienta, se están desarrollando otras herramientas, pero la primera que ya está ya está disponible es que el descriptivo de los paquetes turísticos que le pasan a los pasajeros los generan a través de inteligencia artificial, con lo cual es muy, muy, muy preciso, muy amplio, muy completo y contiene información que de ninguna manera una persona la podría rastrear y poner en una descripción. Esa es la primera herramienta. Igual la inteligencia artificial, una vez que vos la instalás, empieza a generar la búsqueda por órdenes y no por palabras. Hay un montón de cosas que digamos, te diría que mensualmente va a haber novedades en eso, porque eso es un camino de ida. Totalmente, y va más rápido de lo que se puede comunicarme, con eso que dijo que es verdad. Sí, tenemos que estar permanente, claro, en el tema de formación continua, de cambio continuo. Totalmente, totalmente. Bueno Marcelo, fue un gusto la verdad, gracias por responderme y tan rápido, después cuando esté la nota se la paso. Lo que sí le voy a pedir lo último es si tiene algunas fotos de ayer o que le hayan sacado usted o que hayan sacado de las charlas o de la parte de la parte de networking de negocios si también me las puede pasar por whatsapp me vendría bárbaro para la nota y después de la semana como si pueden comunicarse a ver si hacemos algo con ustedes a nivel de publicidad. Bueno, bueno, claro que sí. Gracias Marcelo, que pueda descansar. Arrastré las fotos y te veo, que te puedo pasar. Buenísimo, le agradezco mucho, que tenga buen sábado. Igual, buen fin. Hasta luego. No, no, igual, por fin. Ya está, lo he oído todo.