Cómo lograr negocios de triple impacto

Te voy respondiendo por acá, me parece que va a ser más fácil. Las empresas sustentables son aquellas que más allá de priorizar la ganancia económica que es propia y esencia de toda empresa como único criterio principal para su funcionamiento, también incorporan otros valores y otros criterios en el mismo nivel de importancia, que tienen que ver con una mirada mucho más a largo plazo e involucrada con el entorno en donde se desenvuelven y con el impacto que generan. En este sentido, estamos hablando de si ese impacto es positivo, por supuesto, al ser sustentables con respecto ya sea a cuestiones sociales o a cuestiones ambientales. Y no solamente hablamos de minimizar o neutralizar impactos negativos, sino que hoy, cuando en estas nuevas corrientes o conceptos que van surgiendo a partir de la nueva dinámica del mundo y de la situación del mundo, también se habla de aportar soluciones o de recuperar aquellas cuestiones que son problemáticas. Entonces, pueden ser empresas sustentables que, imbuidas dentro del concepto de turismo regenerativo, por ejemplo, planteen dentro de su mismo modelo de negocios la recuperación ya sea del ambiente o de valores o del entramado social que se puede haber visto perjudicado, degradado en una comunidad. Nosotros desde CAME, más que hablar de empresas sustentables, porque el concepto de empresas sustentables es muy amplio, hacemos foco en las empresas de impacto o de triple impacto que tienen una característica especial. Y trabajamos el concepto de sustentabilidad como un proceso que les permita a las empresas llamadas tradicionales hacer una transición a empresas de impacto, y para el caso de que se generen nuevos proyectos o nuevas empresas, ya acercarnos con esta mirada de triple impacto. Básicamente lo que propone este modelo de negocios de triple impacto es equilibrar la importancia de las variables que juegan en torno a una empresa. Es un modelo de negocios distinto, donde se piensa que lo ambiental, lo económico y lo social son exactamente igual de importantes y van de la mano con el concepto de ganancia que genera este modelo de negocios. En ese sentido, sí pone un límite conceptual a las cuestiones meramente económicas, en el sentido de que no es una ganancia a cualquier costo, o la ganancia no es un fin que se pueda alcanzar de cualquier manera, sino que hay otras cuestiones que son igualmente importantes. Entonces puede haber empresas que resuelvan cuestiones económicas de su entorno, como por ejemplo, la promoción del empleo entre poblaciones vulnerables que puedan estar cerca en su área de influencia donde se desenvuelvan, como por ejemplo, mujeres en situación de vulnerabilidad por diferentes motivos, comunidades originarias que tengan problemas para su desarrollo por cuestiones de falta de integración en el entramado socio- económico. Puede ser trabajar incluso con jóvenes que se estén recuperando de situaciones de adicción porque sea una problemática específica en el entorno donde se desenvuelvan, pueden ser empresas también que trabajan con el ambiente en la recuperación y el involucramiento de la comunidad para la toma de conciencia y que sean actores de conservación del ambiente, o pensar nuevas prácticas en donde, en este caso que hablamos de turismo, la actividad turística esté vinculada con la recuperación de espacios de valor ambiental, pero también socioeconómico para las comunidades. Hay como diferentes modelos, pero básicamente lo que se plantea es que al momento de pensar ese modelo de negocios, lo social y lo ambiental están en el mismo nivel de importancia que lo económico, y el modelo de negocios o la solución o el servicio que se provee sea como core del negocio o una parte del backup de ese negocio, vinculado con la solución, el aporte de soluciones a una problemática específica social o local. Y esa es la diferencia, digamos. Ahora, en otro mensaje te paso un ejemplo.

Por ejemplo, hay empresas de turismo, Wilderness Patagonia, por darte un caso, que está certificada en B, y es prestador del Parque Nacional Nahuel Guapi, que tiene una concesión en un área del parque, donde obviamente presta servicios turísticos, cumpliendo obviamente normativas de cuidado ambiental y demás, pero como su core es ir hacia este concepto de modelo de impacto dentro de sus mismas actividades como modelo de negocio, incluido dentro de su plan de negocios, de sus costos y de su interrelación con los turistas, y tiene incluido un proyecto de reforestación de especies nativas que trabaja con todo el equipo, la comunidad, y no sé si más adelante lo hará con los turistas. Este proyecto no es un proyecto secundario ni de responsabilidad social, como algo que, bueno, ya estamos en funcionamiento y entonces lo hacemos, sino que está pensado, digamos, desde el mismo espíritu que tiene la compañía. Después, ahora te voy pasando otros ejemplos que también contestaste. Por ejemplo, tenés agencias de viajes que dentro del armado de sus mismos productos turísticos, trabajan con comunidades originarias, pero no en un sentido de llevar útiles y ropas para colaborar, sino que las incorporan y trabajan con ellos para que puedan prestar servicios turísticos, y entonces en el armado de los productos está pensado desde un modelo de negocios que también le deje rédito a las comunidades. Ahí tenés empresas más tradicionales como Boomerang o ejemplos de plataformas digitales donde hay curaduría de experiencias turísticas, como son en el caso de Pueblos Originales, que es una sociedad conformada entre algunas personas de comunidades originarias y empresarios jugeños, y las ganancias se reparten equitativamente entre obviamente los socios y los beneficiarios. Después también tenés otras empresas que están más enfocadas a lo ambiental, como por ejemplo Las Balsas, Chateau y Reloj, el establecimiento que ellos empezaron con una política de un área de responsabilidad, de sostenibilidad, para empezar a incorporar los conceptos y, eventualmente, todo el proceso que han hecho, ahora se transformaron en una empresa que desde todo su modelo de negocios y todas las decisiones que realizan están atravesadas por este concepto de cuidado del ambiente e incluso de eso redundó que lo contaban ellos como misma experiencia en una recuperación de la distinción del espíritu de equipo y de la distinción de la marca, las balsas, que además lo posicionan como un hotel, en este caso, sustentable.

Hay después también otras experiencias en Córdoba, en su momento, ahora no recuerdo el nombre, se había abierto un hotel cuyos empleados eran todos jóvenes con alguna discapacidad cognitiva, y eso les facilitaba obviamente la incorporación al mercado laboral y de hecho el modelo de negocios estaba pensado de esa manera. Y después también en OBERA, ahora te paso el nombre de la empresa, por ejemplo tenés un prestador de turismo aventura que trabaja toda la zona de Emo, Coná, de la selva y de los alrededores, que en realidad su modalidad de negocio está pensada justamente para dar empleo local, con guías locales que capacitan y reforestar y recuperar el entorno ambiental local, que lo hacen como una cuestión propia de la empresa, en este caso de colaboración con viveros y acciones de reforestación, pero también involucran a los turistas.

Misiones off-road, por ejemplo, es la que te comentaba de misiones. Y después, la verdad que hay empresas que trabajan con este modelo, incluso que están certificadas con diferentes sellos. También te puedo nombrar a Cuenca del Plata, el receptivo en Iguazú, que de hecho tienen todo un área de asesoramiento específico para sostenibilidad y si bien su modelo de negocios empieza como empresa tradicional, nuevamente lo mismo que pasaba en el concepto de las balsas, todo lo que hace están atravesados por esta cuestión de la mirada de integración social y ambiental, ellos se hacen compensación de huella de carbono, además de generar integraciones y unidades de negocios o de productos turísticos que incluyan a las comunidades originarias locales con muchas más actividades. Después también tenés otra agencia de viajes que se llama Six Expeditions, que ellos, incluso todos ellos trabajan con turismo receptivo. Todos sus programas son hechos para grupos reducidos a medida e incorporando absolutamente proveedores locales, reduciendo y compensando la huella de carbono. Es decir, que desde el armado, ya sea de estas pequeñas salidas grupales que van hacia destinos además emergentes para favorecer el desarrollo económico en otros lugares. También para sus viajes individuales incorporan este criterio de diferenciación e incluso estaban buscando hasta hace poco la incorporación de una persona especializada en ambiente, en medición de huellas de carbono para sumar al equipo y en el armado mismo de los productos, contemplar todas estas cuestiones sociales y ambientales, no sólo desde la misma conformación de la empresa, sino también dentro de los armados de productos que hacen para que tengan mayor impacto local positivo.

Todas estas que te mostré son empresas argentinas. A nivel mundial, sí cada vez la cuestión de la sostenibilidad es más importante. Por supuesto, en Argentina tenés ellos que están más orientados hacia la sostenibilidad, pero no pensadas, como te decía hoy, a lo que es triple impacto. En este sentido, varias de las empresas que te nombré sí están certificadas con este sello, en general son Sistema B, y después también tenés otro prestador en el Parque Nacional Talampaya, que es Volterra, también certificado como tal, como empresa de impacto, más que sustentable. Pero esto es una movida que cada vez avanza muchísimo más. De hecho, en las tendencias para el 2023, tanto Booking como Expedia como SeaTrips han hecho relevamientos del mercado, por supuesto, mayormente en Europa y Estados Unidos, en donde los consumidores o los viajeros empiezan a priorizar la incorporación de estos criterios, sobre todo ecosustentables o sociales, en la elección de los viajes, pero sí hay una… A veces se presenta una reticencia en el sentido de la disponibilidad de pagar más por este tipo de viajes, pero la mayor problemática que se presenta con los consumidores entre esta disyuntiva de querer incorporar estos criterios dentro de los viajes y esto de no querer pagar más o esta resistencia a querer pagar más tiene que ver con la falta de claridad por parte de las empresas del impacto concreto con respecto a la sostenibilidad que están haciendo. ¿Qué significa esto? Que cuando la empresa puede demostrar concretamente que tiene prácticas sustentables o de impacto, y esto lo puede demostrar concretamente hacia el público y hacia el cliente, el turista sí está dispuesto a pagar más en líneas generales. Después de eso, si tenés que las generaciones más jóvenes, que podríamos usar los centenials, sí obviamente priorizan mucho más estas consideraciones al momento de elegir los viajes, y también tenemos una tendencia que todo lo que es el segmento de lujo también está empezando a incorporar este criterio y sí no tiene inconvenientes en pagar más para compensar su impacto en materia de viajes. Pero nuevamente, este criterio que te decía y por eso lo remarco y soy repetitiva, es que esta vinculación entre el disclaimer que hace la empresa de tener prácticas sustentables o de impacto, y los separo porque son dos conceptos diferentes en cuanto al modelo de negocios, tiene que ser absolutamente claro y trazable por parte del cliente. Hay algunas empresas de viajes en este sentido, como Jakarta Travel en Inglaterra, que es de lujo, que apuntan a estas cuestiones y, como te decía, Booking, SeaTrip, Expedia, también están comenzando a trabajar con un apartado con esta modalidad de distinguir aquellas prácticas sostenibles o de impacto que hacen las empresas. De hecho, en Booking, si uno entra, ya puede identificar el nivel de desarrollo. Obviamente, es una cuestión mucho más transversal. Ellos se asociaron con una empresa consultora turística enfocada en la sostenibilidad holandesa de los Países Bajos para hacer este trabajo. Y cada vez Es una temática que está siendo presente. Las líneas aéreas han empezado a trabajar muy fuertemente, por ejemplo Delta, la primera que se me viene a la cabeza, pero no es la única, con formas de biocombustible mucho menos contaminantes y acciones para compensar la huella de carbono, y en el caso de Delta también, por ejemplo, desde la parte social trabajan para todo el tema interno de inclusión y de buen ambiente de trabajo, pero en principio están más orientadas a ser sostenibles que algunas que sí son propiamente impactos como las que ya te nombraba previamente.

Con respecto a si las empresas están teniendo más interés en la sostenibilidad, en general sí, podemos decir que Argentina tiene todo un trabajo realizado sobre todo con respecto a lo ambiental, desde el sector público, tanto desde el sector público como desde el sector privado. De hecho, hay sellos como el de Hoteles Más Verdes de la HT. Pero en este sentido y hasta la fecha siempre se considera como una corriente complementaria, como eje principal del negocio. Entonces, cuando se habla de prácticas de sostenibilidad, en la mayoría del mercado todavía se piensa en solamente la separación de residuos o alguna reducción de residuos y el reciclaje como prácticas principales, enfoque por ejemplo en el tema plásticos, pero no en una aproximación integral de pensar el modelo de negocios. Sin embargo, podríamos decir que a partir de la pandemia, este tema empezó a calar más profundo y ahora hay un mayor interés de las empresas turísticas, por lo menos, para trabajar este tema. A nivel, por ejemplo, de grupos de inversiones hoteleras en Latinoamérica, uno de los criterios que empiezan a ser considerados dentro de estos grupos inversores para hacer desarrollos locales tienen que ver con justamente el impacto social y ambiental que se causa en los lugares elegidos para el desarrollo, tienen áreas con lo que se llama inversiones de impacto, eso a nivel de grandes empresas, pero también de las pequeñas empresas. Nosotros desde CAME, cuando empezamos en pandemia, a hablar de triple impacto, por supuesto el concepto que primaba era el concepto viejo de sostenibilidad más genérico, más general, o con esta vertiente que mencionaba de residuos, pero ha ido creciendo y cada vez la respuesta, incluso por parte de empresas que quieren y universidades para la formación de profesionales, para empezar a actualizarse en este concepto, en este nuevo modelo de negocios, ha ido creciendo y desde CAME vamos teniendo o recibiendo solicitudes por parte de diferentes cámaras para dar estas charlas y muchas veces también, aunque en menor medida todavía, organizaciones y empresas que buscan un asesoramiento mayor. Lo que nosotros hemos identificado, por ahí que la principal, una de las principales situaciones actuales y que tenemos pensado en mente trabajar, es la falta de identificación de otros actores que trabajan en la misma línea, es decir, la formación de una red de networking que les permita a las empresas que ya están trabajando y que son de impacto, que quieren acercarse al modelo de impacto, poder conectarse con proveedores, con otros actores y con otras empresas que también ya estén trabajando. Ese es el gran desafío que tenemos de CAME y por eso nosotros este año, que es a principios del 2023, comenzamos con un boletín de triple impacto para el sector turístico, justamente con este objetivo, empezar a potenciar o a multiplicar el alcance de las acciones y del concepto, poder brindar herramientas que le sirvan a las empresas y que incentiven a las empresas a ir hacia este modelo de desarrollo, como yo te decía, ya sea que estén pensando en generar una nueva unidad productiva, en una nueva empresa, en un nuevo emprendimiento, o una nueva unidad de negocios dentro de la misma empresa donde puedan comenzar a pensarlo con un modelo de impacto más que el modelo tradicional. Hay muchísimas herramientas en el mercado que tienen que ver con financiamiento, con beneficios impositivos, crediticios de subsidios, acceso a determinados mercados y beneficios, en donde las empresas de impacto y con criterios de sostenibilidad tienen muchas mejores condiciones y preferencias. Y eso está también respondiendo a la otra pregunta, siendo que muchas empresas también estén prestando atención. Entonces, desde CAME, además del boletín, que lo empezamos, es un boletín bimensual, de las charlas y seminarios generales, webinars que estuvimos dando desde el 2020, ya sea presentando el tema, trayendo actores que trabajan con impacto, o sea, casos de estudio, empresas que trabajan con impacto, pero también otros actores en el ecosistema que proveen herramientas y ayuda. También tenemos estas unidades o estos seminarios de capacitación, que cuando las cámaras regionales realizan eventos o quieren implantar en el tema, nosotros vamos y asistimos con estas charlas generales. Estamos viendo tal vez a futuro de preparar algún taller virtual, pero en estos momentos estamos priorizando la consolidación de cuál es la temática de impacto y cómo extender nuestro alcance para empezar a generar networking, que es otro de los objetivos fundamentales que queremos hacer.

herramientas y ayuda. También tenemos estas unidades o estos seminarios de capacitación, que cuando las cámaras regionales realizan eventos o quieren implantar en el tema, nosotros vamos y asistimos con estas charlas generales. Estamos viendo tal vez a futuro de preparar algún taller virtual, pero en estos momentos estamos priorizando la consolidación de cuál es la temática de impacto y cómo extender nuestro alcance para empezar a generar networking, que es otro de los objetivos fundamentales que queremos hacer.

Y la última pregunta, bueno, el área de triple impacto en realidad no está desde hace tres meses, sino desde el 2020, como te decía, en pandemia, lo planteamos en enero, y después nos agarró toda la situación. Pero de esa fecha ahora, obviamente, sí, la temática es cada vez más conocida, de hecho, en algunos dirigentes, obviamente acá a lado más que en otros, han empezado a incorporar otras temáticas en sus charlas y ya digo, en la solicitud de seminarios y demás, y se ha juntado también con una mayor demanda por parte del público y la presencia también de beneficios y herramientas para priorizar este tipo de empresas que se ha acelerado después de pospandemia, aunque todavía en Argentina falta un desarrollo tal vez más institucional, y en eso sí yo diría hay que trabajar mucho más la sensibilización y la concientización para diferenciar los diferentes tipos de modelos de negocios vinculados con la sostenibilidad o la sustentabilidad y los modelos de impacto puntualmente.