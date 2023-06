Regent Seven Seas Cruises presentó su nueva colección de lujo

La propuesta incluye nuevos itinerarios y 29 puertos de escala inaugurales. Los huéspedes pueden preinscribirse desde hoy, y las reservas se abrirán el 21/6.

Regent Seven Seas Cruises anunció su Colección Voyage 2025-2026. Con nuevos itinerarios y 29 increíbles puertos de escala inaugurales en los destinos más deseados del mundo, los huéspedes pueden preinscribir su interés a partir de hoy, y las reservas se abrirán a la venta el 21 de junio de 2023.

Los viajes abarcarán todo el mundo, desde los favoritos establecidos como Alaska, el Caribe, el Mediterráneo y el norte de Europa hasta destinos lejanos como Australia y Nueva Zelanda, Asia, América del Sur y el Pacífico Sur. Además, la colección presenta nueve nuevos viajes en África y Arabia, más que cualquier Colección Voyage anterior, e incluye la posibilidad de que los huéspedes se embarquen en Doha, Qatar y Port Louis, Mauricio por primera vez.

LOS DETALLES DE LA COLECCIÓN DE SEVEN SEAS

La Colección Voyage 2025-2026 presenta viajes que van desde siete noches hasta el épico Crucero Mundial 2026 de 154 noches, así como cinco Grand Voyages cautivadores que hablarán a los aventureros y exploradores de hoy en día.

Otros aspectos destacados de la Colección incluyen cinco nuevos puertos en Madagascar, dos viajes de ida y vuelta de 14 noches en Alaska para Seven Seas Explorer. Además de una temporada en América del Norte para Seven Seas Splendor, y dos tránsitos por el Canal de Panamá en el barco más nuevo de Regent, Seven Seas Grandeur, que también disfrutará de su temporada inaugural en el norte de Europa.

“Nuestra colección Voyage 2025-2026 brinda a nuestros huéspedes una experiencia inigualable, explorando el mundo que nos rodea con itinerarios inmersivos que abarcan una variedad de destinos muy queridos hasta destinos más exclusivos,” comentó Andrea DeMarco, presidente de Regent Seven Seas Cruises.