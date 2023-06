Cortes en Jujuy: el empresariado turístico se ofreció como mediador

Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo provincial, dialogó con Mensajero sobre las conversaciones con el ministerio y las cancelaciones que están teniendo.

El conflicto en Jujuy está próximo a llegar a una semana de desarrollo. Más allá de que los momentos más álgidos se vivieron entre lunes y martes, los efectos aún se mantienen y las consecuencias en la actividad turística también.

Ayer, en diálogo con Mensajero, Mónica Choque relataba que aún había focos que complicaban las operaciones en múltiples sitios de la provincia (ver nota). En paralelo, desde el Gobierno de Gerardo Morales precisaban que la provincia perdió, solamente en materia de turismo, ingresos por unos 700 millones de pesos.

Para conocer cuál es la situación actual, este medio se comunicó con Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy. “Por el momento, la situación es un poco más calma de lo que se vivió el martes. Siguen los cortes de ruta y hay marchas pacíficas en San Salvador. Lo que nos está complicando hoy, y es lo que rechazamos determinantemente, son los cortes de ruta“, afirmó de manera categórica.

Con respecto a los cortes, explicó que entre los más significativos se encuentra el que se desarrolla cerca del aeropuerto, en la ruta 66; además hay otro en Purmamarca, otro en Tilcara y uno llegando a Humahuaca. También hay otro en La Quiaca, pero aclaró que no representa una mayor complicación.

LOS EFECTOS COLATERALES DEL CONFLICTO EN JUJUY

Sobre las pérdidas de estos días, Torres aclaró que aún las están tratando de analizar entre todos los socios de la institución, pero todavía no llegaron a un número porque todavía se siguen dando cancelaciones.

“Ya se están dando bajas para la semana siguiente y para la próxima. Entonces va variando y además nosotros no queremos decir un número al azar”, argumento.

Sobre cómo se están desarrollando las operaciones, puntualizó en que algunas agencias sacaron excursiones a pesar de todo, pero que salían a las 8 de la mañana y volvían a destino a las 6 de la mañana.

“Fue una locura la cantidad de demoras y problemas que ocasionaban. En cuanto a las reservas hoteleras, comentó que se mantuvieron, pero que el problema se ocasionó después, ya que los huéspedes no podían salir. El pasajero estaba muy enojado, además no podía tomar los vuelos y ya no tenía más plata para seguir hospedándose“, describió el presidente de la cámara.

Con respecto a las reservas para las vacaciones de invierno, Torres comentó que los operadores quizás aún no reflejan bajas en las reservas, porque ellos ven más el día a día, pero sí se ven en las reservas hoteleras. Sumado a las devoluciones: “Fue un doble prejuicio para los hoteles”.

EMPRESARIOS TURÍSTICOS COMO MEDIADORES

El presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy comentó que se ofrecieron a ser intermediarios entre el ministerio y el Gobierno y las comunidades que están en los cortes “Estamos incitando al diálogo para que se destrabe la situación y así se pueda ir solucionando todo de a poco”, señaló.

Siguiendo con esta línea, explicó que habían evaluado que el primer paso sería ir a los cortes y conocer el reclamo. Entonces, si el pedido resultaba viable para el Gobierno, se lo informaban y comenzaban con la negociación.

“A esto lo resolvimos ayer a las 11 de la noche. De parte de las comunidades y de los cortes nos exigen que presentemos una nota. Así ellos nos esperan y podemos abrir el diálogo. Estamos en el proceso. Hoy vamos a estar insistiendo con esto“, describió.

Finalmente, Torres indicó que hoy el empresariado tiene mucha bronca porque no se puede trabajar: “Nosotros creemos en la manifestación pacífica, justa y sin avasallar los derechos de los demás. No es que estamos en contra de las manifestaciones, sino que estamos en contra de la privación del tránsito y de que la gente no pueda salir”.