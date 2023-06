Un videojuego cobrará vida en los parques de Universal

La compañía se prepara para el Halloween Horror Nights 2023 y adelantaron algunos detalles referidos a la nueva atracción y a los boletos.

Halloween Horror Nights de Universal Studios desafía a los visitantes a sobrevivir The Last of Us, mientras el premiado videojuego postpandemia de Naughty Dog y de PlayStation cobra vida, por primera vez, como una casa embrujada completamente nueva en Universal Orlando Resort.

Los visitantes podrán disfrutar de la nueva apuesta a partir del viernes 1.° de septiembre en Universal Studios y en Universal Studios Hollywood desde el jueves 7 de septiembre. En ambos casos, se llevarán a cabo en noches seleccionadas hasta el martes 31 de octubre.

CÓMO SERÁ LA NUEVA ATRACCIÓN DE UNIVERSAL

Las casas embrujadas de The Last of Us impulsarán a los visitantes a un mundo de matanza y caos mientras siguen los pasos de los protagonistas del juego, Joel y Ellie, quienes viven un viaje a un mundo invadido por un virus fúngico que convierte a los humanos en varias formas de una nueva amenaza conocida como los infectados.

“A medida que los visitantes se encuentren con los infectados: runners, stalkers y clickers, junto con the hunters, una banda de humanos hostiles, deberán navegar por la zona de cuarentena de Pittsburgh, que incluye ubicaciones icónicas del videojuego, como el espeluznante y desolado The Hotel Grand y un laberinto de túneles oscuros y húmedos, en un intento desesperado por escapar y sobrevivir”, relataron desde Universal.

“Estamos emocionados de dar vida a ‘The Last of Us’ en una aterradora casa embrujada que es fiel al espíritu de este popular videojuego con nuestros héroes, Joel y Ellie, Clickers y más”, dijo Lora Sauls, Directora Asistente, Desarrollo Creativo y Dirección de Espectáculos en Universal Orlando Resort.

CÓMO ADQUIRIR LOS PASES PARA HALLOWEEN HORROR NIGHTS

Los boletos ya están a la venta. Universal Studios Hollywood ofrece una variedad de opciones, incluida la entrada general, Universal Express, el R.I.P. Tour y pases populares, Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten a los visitantes repetir la experiencia.

Mientras que en Universal Orlando, los visitantes pueden acceder a boletos para una sola noche y upgrades para el evento como R.I.P. Tour, Express Pass y la experiencia durante el día de Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour. “Pronto estarán disponibles productos de boletos adicionales, incluyendo los Pases Frequent Fear”, aclararon.