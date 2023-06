Curaçao se lució con una caravana por el Cono Sur

Iris Carrasco, coordinadora regional para la Oficina de Turismo del destino, dialogó con Mensajero sobre las presentaciones en Argentina, Chile y Uruguay.

La Oficina de Turismo de Curaçao se alista para recibir a viajeros de todo el mundo que vayan a disfrutar del Hake’e Curazao Summer Festival, que tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio. En medio de estos preparativos, la delegación correspondiente al Cono Sur realizó una caravana de ventas en Argentina, Chile y Uruguay.

Las presentaciones estuvieron encabezadas por Iris Carrasco, coordinadora regional de la entidad, quien dialogó con Mensajero sobre los principales puntos que dejo esta gira. “La delegación estuvo conformada por, aproximadamente, 8 hoteles y 3 turoperadores receptivos de la isla“, detalló.

La caravana comenzó en Uruguay, donde hicieron una presentación, con un workshop y un almuerzo para 40 agentes de viajes y operadores mayoristas. En el caso de Argentina, contó con alrededor de 70 asistentes. “La idea fue presentar los productos nuevos que traíamos, porque llegaron hoteles que no se habían promocionado en el Cono Sur, como por ejemplo el Papagayo Beach Hotel y afianzar la presencia del Marriott; además de operadores receptivos que nos trajeron un poco las novedades de las actividades que se pueden hacer en el destino”, detalló Carrasco.

A su vez, comentó que visitaron Mar del Plata de la mano de Aero, -que es socio de curazao y con el cual están haciendo algunas acciones para el trade y al consumidor. Allí estuvieron alrededor de 30 agentes de viajes y luego partieron a Chile, donde participaron en un workshop e hicieron una presentación en Santiago de Chile; y terminaron con otra exposición en las oficinas de Copa Airlines, y el operador aliado de ellos en Chile, Panam.

LA IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE CURAÇAO EN ARGENTINA

Carrasco explicó que el destino en el país aún no es muy conocido todavía, de hecho, están todavía en ese proceso de posicionamiento, pero que el mercado local viene creciendo muy bien. “En lo que va del año, ya hemos alcanzado más del 50 % de los que viajaron en 2022 y todavía no habíamos no hemos llegado a la mitad del año. Entonces, quiere decir que si siguen las proyecciones como van, vamos a estar muy por encima de las cifras del año pasado”, puntualizó la representante para el Cono Sur del destino.

Además, destacó que la plaza argentina es muy importante para Curaçao porque son pasajeros que no viajan por menos de 7 noches. Con respecto a la conectividad, detalló que se puede conectar desde Colombia, Brasil y Panamá. Desde Buenos Aires, la vía más usada es la que va por Bogotá con Avianca, ya que el vuelo del primer rango horario conecta perfectamente con el destino caribeño. Lo mismo, pero a través de Panamá sí viajan desde Mendoza, Córdoba o Rosario.

LAS CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE CURAÇAO

A su vez, puntualizó en que los argentinos lo primero que quieren saber es de las playas: “Pero, ocurre algo muy particular y creo que es lo que nos está diferenciando un poco. Curaçao tiene un estilo muy europeo, porque, obviamente, nuestra arquitectura es muy similar a la de Ámsterdam, Willemstad, que es la capital, tiene una arquitectura muy parecida“.

Pero, aclaró, el parecido también está en las playas, cuentan con 35 alrededor de toda la isla. Son muy tranquilas, muy cristalinas y actualmente están libres de algas, porque nunca tuvieron en esa zona del Caribe este problema, las cuales también son ideales para hacer buceo.

“El turista argentino se está dando cuenta de que puede disfrutar de muy buenas playas en un destino en el que puede hacer otro tipo de actividades que no sea solamente estar en el hotel”, agregó.

Finalmente, sobre el vínculo con el trade, destacó que están trabajando con los operadores que han mostrado interés en apoyar el destino: “Tenemos muy buena relación con operadores como Copa Vacation, OLA, Freeway, AERO, Chasma, Ticket ya, Grupo Ocho y con casi todos los operadores que venden el Caribe en Argentina. Cada día son más los que están interesados en promocionar el destino”.