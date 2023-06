“Estamos superando la cantidad de frecuencias y pasajeros que teníamos en 2019”

Marcelo Costa, director comercial en GOL, habló con Mensajero sobre el vínculo con las agencias, la intención de conectar con el norte argentino y la nueva etapa bajo el Grupo Abra.

Fuera en en Brasil, el primero de abril, o el primero o el dos de abril, en unos momentos de abril. Yo asumí la función, es el primero de marzo y el dos de abril del mes.

Mi misión también era buscar un espacio para trabajar, que durante pandemia, y luego de pandemia, en total, estuvieron la oficina comercial tres años sin oficina. Antiguamente estaban en Cerrito y Santa Fe, en el cual ahí también estaba el ticket office, había una oficina comercial y una oficina de finanzas, el ticket office se cerró, como hicieron la mayoría de las líneas áreas que se cerró en los Ticket office, que tampoco tiene mucho sentido, porque también tenemos una atención de ventas de pasar eneroparque y también en Ezeiza. Entonces, no tiene sentido, o sea, era como tres. Como dicen ellos Bloshas, tres negocios para atención, era que era mucho, y luego en pandemia. Y durante pandemia, todo el equipo comercial estuvo trabajando en su casa, en la peor época cruda de pandemia, también hubo lo que es lo que se llama reducción de horarios, como lo hicieron todas las líneas aéreas, así que estuvieron trabajando medio tiempo. Hasta que se reactivaron los vuelos. También pasó de que había que esperar autorización ante casi que algunos vuelos empezaron a salir, otros vuelos no empezaron a salir, fue bastante al principio bastante caótico, pero hay que tener en cuenta que es una empresa que tiene entre setenta y siete y ochenta vuelos semanales a Brasil. Entonces, es una — Ay, un caudal. Es un poco mucho. Lo bueno de todo esto, que ya etamos superando la cantidad de frecuencias y pasajeros que teníamos en 2019. Así que eso es un dato importante, porque es el crecimiento del mercado entre Argentina y Brasil, y también el crecimiento del mercado argentino, que reaccionó muy bien, ante todas las turbulencias que tuvo la compañía, porque estuvo Gold, como Gold estuvo casi dos años sin operar, un año y medio, casi dos años, en la parte internacional.

Sí estaba operando dentro del doméstico, dentro de lo que era Brasil, pero no internacionalmente con pandemia. Cuando se empezó a abrir las fronteras, se empezó a abrir de a poco los mercados internacionales, y, por suerte, ya estamos al tope otra vez de los mercados. En este equilibrio que hay, que ya se está llegando a las a los números pre pandemia.

¿Cuánto hay de argentinos que que llenan los los aviones y cuánto de de Brasil?

Es interesante tu pregunta, porque nunca lo podemos saber, no, sí lo podemos saber. Ahora, para poder responderte esa pregunta lo tenemos que dividir por ciudades, lamentablemente, porque si yo hago un un un Average, un promedio total de la cantidad de vuelos que tenemos y me decís cuánto es, y yo te diría que es un 60% de Brasileros que vienen y cuarenta por ciento de argentinos se van. Ahora, cuando yo empiezo a separar vuelos, y te digo que qué pasa con el Buenos Aires, Sao Paulo, y te digo que es más argentinos que van que los Brasileros que vienen, bueno, bien corporativo. Ahora, cuando te digo, no sé, por decirte algo, Rosario, Río de Janeiro, Buenos Aires First Naughpolis, y el noventa por ciento de ocupación Argentina. ¿Cada ella está bien en la diferencia? — bien la diferencia. Y si yo hablo de un Mendoza Sao Paulo, del vuelo que hace Sao Paulo Mendoza, es decir, y con también con Ciudad del Nordeste, vía Sao Paulo y cobran Mendoza, noventa por ciento Brasileros. Que ver también por los destinos y por las temporadas. Sabemos que al Brasilero le encanta comprar, viene a Buenos Aires, Le encanta Converdié. Mira, Buenos Aires, le encanta tomar vino de buena calidad para Mendoza. Le canta el frío, así que puede ir a Mendoza. Ahora no tenemos vuelos a Bariloche, que es una época la tuvimos, y se se barajó las posibles de tener Walmart a Bariloche este año en temporada, tuvimos dos factores que dijimos que no. Una, la alta ocupación hotelera que tiene Bariloche, y por más que pongamos más vuelos, no teníamos con dónde mejorar los pasajeros. Que eso lo hablamos inclusive con Sprotour, y ellos están con ocupaciones altísimas. Y la otra que no tenemos máquinas, lo estamos esperando doce aer una vez nuevas, que están entregando de de Boeing. ¿Para qué? Para poder también alivianar las las rutas y poder exponernos y tener rutas nuevos también.

Bariloche, imagino que es una de las opciones, hay otro destino de Argentina que que allá ya han tenido, no creo que los que tenían ya estaban todos —

Los que tenían están todos, Valeriocho siempre fue temporal, este año no va a absorber Bariloche, seguramente el año que viene sí, siempre se están realizando posibilidades de otras ciudades, también depende de nuestros socios. Nosotros tenemos una muy buena relación y asociación con aerolíneas Argentina. De hecho, tenemos un puente aéreo entre Buenos Aires y Sao Paulo, completamos frecuencias por día, entre ambos dos. Por supuesto que cualquier pasajero que no va directo a los destinos que volamos directos, que son Buenos Aires o Rosario, Córdoba y Mendoza, y que quiere ir a cualquiera de los Ciudad Argentina, puede conectar perfectamente a enero parque, desde Sao Paulo, desde Río, donde quiera llegar, a Buenos Aires y en Buenos Aires conecta con Air Holguín, es tener muy buena relación con ellos. Siempre se están analizando futuros subdestinos, en el norte del país y en el sur del país también. Pero también tiene que ver con la disponibilidad de Aeronave del metal de la Aeronave que tengamos, en este momento no tenemos posibilidad de seguir incrementando. Sí estamos viendo nuevas rutas internacionales para poder incrementar temporales como Porto Seguro, que estamos esperando autorizaciones de aviación civil de Brasil para que lo autoricen. En la parte regional, que también ponemos a Montevideo, Asunción y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de lo que es Sudamérica, vamos a tener también por los temporales a Recife y a Salvador desde esas ciudades. Entonces, todo el tiempo usted se está innovando. Pero yo creo que Argentina Para Gold es un punto principal internacional, aparte de Estados Unidos, creo que es el mercado número uno dos, internacional por Estados Unidos, para para Gold. Primero por la cantidad de de la balanza comercial y social que tenemos entre ambos países, y segundo por la cantidad de frecuencias y volamos a mucho esto. Cuatro ciudades de Argentina. Y entonces, y son cuatro pueblos importantes, vos tenés buenos buenos aires como principal, pero Rosario es una plaza sumamente importante. Córdoba también, también de de viajes de placer y corporativo, y Mendoza, que es más incamin

¿El nivel los niveles de ocupación para todos los destinos están más o menos en el mismo promedio? — están relativamente parejos, estamos arriba del ochenta por ciento de ocupación, hay destinos que tienen más, hay destinos que tienen un poquito menos, también tiene que ver yo por la temporada, ahora estamos entrando en temporada más que nada, en julio alta para vacaciones, así que los vuelos están complicados, después bajó un poquito, en todo lo que es, este, septiembre, octubre y baja, y después no habría diciembre, enero y febrero, empieza a preguntar. Nos ayudó muchísimo en temporada intermedia como septiembre, como noviembre, de tener altísimo ocupación por el campeonato de fórmula uno, que eso está haciendo en Brasil, y la verdad que la mayoría Cupos inclusive desde el interior, que pensamos que iba a estar mucho más tranquila, todo Rosarios Protobo, Mendoza, Protobo, Mendoza, Córdoba, tantos como

por eso interesante que no me fe, y toda la zona de todo lo que es Santa Fe, bueno, como provincia y el Rosario también, que es lo más superbién ahí, pero acuérdate que también hay en esa zona, es una son las ojeras, que tienen muchísimo dinero, entonces — Sí, es mucho problema. ¿Eh? Lo va a estar en viajes. Está muy bien. Con nosotros. Con Goal, quedó bien, Goal. Igual.

Me nombraba hace un rato del norte, imagino que la ruta que abrió de las líneas Argentina también abre la la puerta al ustedes puedan ir, o sea, la idea es es alta o se evalúa el norte desde otro lugar. Hay otras ciudades que se siguen evaluando. Si si no si nombro alguna de ellas dentro de cinco minutos, te van a enseñar el Ministro de turismo. Pero también tiene que ver que ellos tienen mucho caudal de turismo extranjeros, que sos buenísimo, y a pesar de que el el uno piensa que el Brasilero quiere ir a Ciudad de eso, porque es más citadino. No, no tienen estas cosas de desierto, de pura Tacama, de ir a a ciudades realmente, colonial es con alta gastronomía y alta de alta hotelería boutique, que lo tienen, Kupurs, otros destinos. Tanto como en el Jujuy son tres destinos importantes, que se puede reunir siempre, pero siempre están las miras de pensar eso. Hemos tenido algunos idas igualtas con, tanto con Mario, en Salta, como con Sebastián, en Tucumán, para ver qué se podían hacer. Obvio que con la relación que tenemos poner líneas, si hay que hacer algo, lo enviamos primero con ellos. Claro. Y ojalá que en algún momento podamos tener vuelos directos, sería un placer.

¿CÓMO ES EL VÍNCULO CON EL TRADE ACTUALMENTE?

No había un gerente comercial o un director de ventas de país establecido, sí, la verdad que el equipo comercial hizo un trabajo espectacular. Somos siete personas en el área comercial, las seis personas que estaban trabajando, que son parte de mi equipo, Cuatro en Buenos Aires, y Doken, Córdoba, que ven Córdoba, Mendoza y Rosario, han hecho trabajo un trabajo espectacular. Tenemos que entender que de un día para el otro empezaron cancelaciones en fines del veinte y uno, que fue una locura, empezaron a operar cómo podían, fue algo que también tenían vuelos aprobados y de repente se desaprobaban, Pero no era una cuestión de una mala predisposición de Anac ni nada, sino que empezaba a haber una afluencia de tantos vuelos, que tampoco daba abasto también para poder confirmar eso. No solamente del lado de Argentina, sino también del Aracing, porque también debe existir la aprobación del lado de Brasil. Eso más, por supuesto, no va a haber una una cabeza, y teníamos un solo y tenemos un solo director internacional, que es mi jefe que es Tex, que está a cargo de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, con Miami, Orlando, que son bases separadas, Punta Cana, no sé, yo creo que uno solo para hacer todo eso. Su pantalla. Una locura, una locura. Entonces, por eso también Tex me convocó a trabajar, porque yo he trabajado con él durante más de dieciséis años juntos en Delta. Entonces, él sabe también cómo trabajaba, yo había toda de de Hispanoamérica de Delta, y él veía toda la parte regional de Brasil. Nos acoplamos muy bien trabajando, y me encontré con un equipo muy armado, súper hiper profesionales, la verdad que quedo tranquilo con con con el desarrollo de ellos. De hecho, Yo me apoyo muchísimo todo lo que dicen y todo lo que hacen, porque los que saben son ellos, y se roncaron también durante tres años estar solos y poder remover esto como sea. Así que es loable y, bueno.

es una empresa que sigue dando sus frutos positivos, el último balance del veinte veintidós, sino primer Q del veinte veintitrés, dio balance positivo, seguimos muy fuerte con las alianzas, con todo lo que es Arrolíneas Argentina, Arfrancica LM, por otro lado. Con ellos también conectamos a Europa y podemos ir, un buen venta en los boletos, como si fueran Gold, y lo mismo con American Alliance, para todo lo que es ruta de Estados Unidos.

seguramente en algún momento vas a preguntar, y si no, te lo digo, también estamos bajo el el nuevo brazo de lo que va a ser el holding de Abra, y dentro de ese brazo o dentro de ese holding, abra cuida de dos empresas, una es Gold y la otra es Avianca. Esto es un, la verdad que está bueno, también va a estar bueno en un futuro para el en un futuro próximo, porque lo que hace es una reducción de costo, y si va a hacer que ambas empresas sean más eficientes en el momento de volar, y en el momento también de dar servicio. Es como un, cualquier empresa que se juntan para mejorar todo lo que compras y formas de distribución en el mercado y todo, los equipos comerciales y todo siguen todos por separado, todo igual. Pero a nivel rutas, y a nivel, cuando uno tiene que comprar un ticket, lo que va a facilitar es que ambas empresas pueden pueden ventarse una con la otra, al al cliente, al final. — especie de código compartido que dan. Tú ves, es como si fuera un coach llega, pero más que Va más allá también de lo que es coaching, porque se van a empezar a cuidar costos de compras y ventas, de cosas, de lo que quieras hacer, a Granel entre ambas dos. Entonces, vas a entrar en el mejor poder de negociación también. Es el holding va a cuidar de ambas, ambas empresas De hecho, ya empezamos con todas las con todas las reuniones entre con el grupo Aura, para que el grupo y vamos Personal, los Directivos de Gold y Directivos de Avianca, para ya empezar a compartir ideas y de cómo hacer ciertas cosas y cómo mejorar lo que sea, condiciones en el mercado, vuelos, rutas, estrategias mayores alcance, la verdad que está bueno.

¿Tiene un tiempo determinado, cada fase del proceso? No sabría decirte ahora, te lo cuento jueves, veintiséis de junio, que voy a mi reunión un poco atrás, pero — Ahí está — Recién empezaba. Con todo esto, lo bueno es que ya empezamos a presentar los equipos internamente, empezamos a a visualizarnos, si bien nos en el mercado. En el caso del mercado Argentina, nos conocemos a todos, las dos ejecutivos que están, y a Gustavo es el Regional también de Avianca, es conocido y amigo, a Gustavo Esusy. Pero, bueno, todo esto es lo que aportamos de ambas empresas y cómo podemos mejorar para poder también trabajar mucho mejor con las agencias de viajes y las corporaciones. De eso se trata. Cuidar la gente de viajes y cuidar el corporativo.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LA COMERCIALIZACIÓN DE GOL CORRESPONDE A AGENCIAS DE VIAJES?

Nosotros — Sí. — estamos por arriba del te diría del treinta y cinco por ciento. ¿El treinta y cinco por ciento? El cien. Ah, ok. El cien que tenemos en el mercado. No, pero digo de agencia que se vende a través de agencias del canal Ah, bueno, sí, por supuesto, tenemos más del ochenta por ciento, te diría casi el noventa por ciento, y con la la venta de agencia, la venta directa o la agencia es del noventa por ciento, la venta, agencia vieja que es un noventa por ciento y un diez por ciento va por el canal de de la página web o la venta directa. — que era mucho más la la diferencia No. O sea, son como agentes de pendientes, digamos. Sí, pero yo creo en el canal de la tercerización del agente de viajes, para mí es un jugador fundamental, otras líneas aereas o u otros modelos de negocio, como pueden llegar a ser la UCOS, no creas en eso. En el pasajero directo. En Argentina tenemos alrededor de cuatro mil agentes de viajes, tenemos aproximadamente entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento de de Brasil, cuando tenemos competidores muy fuertes, como Latam, como Rebñir, como Sky,

como Jet Smart, como otras líneas que puede llegar a a volar, y no puede eso gusta descuidar a nuestros agentes de viajes. Si los demás quieren ir por venta directa y no jugar con el agente de viajes allá ellos. Nosotros llamamos al agente de viajes. Ahora que ya me dijiste el titular, me voy, no, ya en serio va a ir terminando. ¿Cuál es el aporte que vos podés darle, digo, tenés como todo un bagaje extenso a dos. — si me dijiste pack o viejo, pero — No, no, baje, el que vos tenés lo que vos sos, es diferente. ¿Pero qué es lo que querés? Creo que varias varias cosas que yo le puedo aportar a la empresa como en sí, para poder seguir creciendo. Primero, porque tengo experiencia en la empresa si el expansión internacional me pasó con Coppel, me pasó con Delta. De hecho, con Delta, tuve que hacer startup en un montón de países, como en Venezuela, ayudar a la expansión en Colombia, en Ecuador, bueno, en Argentina diferentes puntos. Trabajé de la mano también con Texas, en Brasil, codo a codo, con todo lo que regulación para las agencias y las relaciones con el gobierno, que también hacíamos eso. Entonces, conozco las, empecé de cero, conozco las agencias y había que cenar Argentina, todas, todas. De hecho, fue un mu lindo porque hicimos un road show ahora en Córdoba Mendoza y Rosario, encontrarme absolutamente con todas las agencias de viajes y estar en los eventos, en estos tres meses, y no hemos parado de hacer reuniones y de visitar al saque meses acá en otras oficinas, y parecíamos group y parecíamos absolutamente por lo pronto se te ocurra, apreciamos el mi equipo, y yo siempre digo lo mi equipo primero, y yo voy después. Ponga realidad, somos un motor, somos un ómnibus. Sí, si bien, yo lo estoy produciendo, ellos son las ruedas y le damos con todo para adelante, y nos compartimos con todo. Siempre estamos tratando de de tener la mejor eficiencia en todo lo que es management, Entonces, puedo portar también mi conocimiento, todo lo que es el de management de administración de empresas, de marketing, relacionamiento de la comercial, que es lo que incluye también, y también no descuidar la parte humana. ¿No? Todo lo que yo llamo con seguridad social empresaria, cuál es una empresa muy humana y muy abierta, y hacer tipo de acciones sociales empresarias. En Argentina estamos apoyando un par de causas que vamos a empezar a trabajar. Ayer tuvimos reunión con una ONG, que no quiero decirlo todavía porque estamos trabajando en eso, pero es que se encarga de cuidar a gente que no tiene la capacidad muy loco, la capacidad, o tiene mucho miedo a bucear. Ah, ok. — bucear sin barreras. ¿Qué nos va a decir? No, pero decir. ¿Cómo cómo poder ayudar a la agente que rompa una barrera de querida bucear y que se hace en mi plástico? O querida bucear y que te de un brazo, o querida bucear y que lo veas, o quería bucear y que sea sordo. Es decir, cómo te contactas con la naturaleza, por otro lado. Me parece un proyecto divino, Lo estuvimos analizando ayer con una de las ejecutivas, en el cual podemos aportar un montón de cosas, de desarrollo humano, poder cuidar a la gente. Otro de los pilares en el cual estamos desarrollando, que también es parte de mi Spertige, yo soy miembro de la Cámara de SCGlar, de la Cámara de Comercio que verifica Argentina y turismo Argentina, es cómo apoyar nosotros a Gold, que sea una pata fuerte en todo lo que es diversidad y equidad. Gold ya lo tiene eso en Brasil, y lo está expandiendo por todos lados, ya que en Argentina no no está muy metido tampoco, bueno, también eso vamos parte de mi Sperties, para poder ayudar y apoyar. Pero hay un montón de cosas para hacer. La verdad que yo estoy feliz de la empresa esta, porque No se está dejando hacer, y también tengo el apoyo de casa matriz, de mi jefe y lo fundamental de que Chiro. ¿Querés nombrar el equipo? Porque digo, es muy importante. Claro, que es importante. Por eso. — Sol, Sor Kardashian Sol maneja todo lo que son todos los operadores de Argentina. Después tenemos a a Mariana, que ve todo lo que son otras, son ventosas extensas online, y ve los corporativos fuertes de los DMCs, como American Express, PCD, Card o PowerRite. Respuesta Alejandra, que ve exclusivamente a agencias corporativas pequeñas y corporaciones también. Sebastián, que atiende a todos los consolidadores de la mira. José José Luis José Luis José, que está en Córdoba, Ivette Ator, que un Multicanal y ve a todas las empresas de agencia de viajes que están en Córdoba, señora Mendoza, y después tenemos a Vicky, que es nuestra Vicky, es una diosa total, que atiende agencias por teléfono, que agencias pequeñas, pero también si el back no otro. Es decir, cuando tenemos algún problema de tecnología, de computadoras, de sistemas, de contac es, ella es nuestro contacto con Casa Madrid, con el call center y con diferentes áreas. Todos tenemos un equipo hiper armado y bien bien robusto, insostenible para la empresa, en el cual nos permite movernos libremente y, al contrario, a otras empresas que tienen poquitos ejecutivos comerciales, Tenemos muchos ejecutivos comerciales, pero también tiene que ver por la cantidad buena que tenemos y la cantidad de ciudades que atendemos. Eso es mucha gente. Y lo bueno también, que la famosite por los veinticuatro. También conoce un montón de gente y por qué me llaman agencias, que son Noiata, y digo. ¿Qué te pasó? Noemití con tal agencia, y entonces se me trabó, y entonces el collect, tendemos a todo el mundo. ¿No? No estamos sectorizados. Hay empresas que dicen, no, hoy tú usan el ochenta veinte y dicen, no, atendemos solamente el veinte por ciento, que usan el ochenta. Bueno. Cuatro mil quinientos agencias de viajes, eso es lo que aquí de Grupo OGEA. Cuando tenés un grupo de agencias independientes, que nadie pase a cliente, bueno, les damos amor a todas las agencias. Eso es todo, no sé si había algo que no, no te pregunté, porque la la canceló de ahora que había dejado para el