Desafíos y preocupaciones de los DMC en Argentina

Falta de tarifas a largo plazo, necesidad de mayor conectividad interna y más personal capacitado son algunas de las problemáticas que enfrentan estas empresas.

Petru:

¿Me me escuchas bien ahí? Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Bien, perfecto, ahí me lo me lo acerco un poquito más. Bueno, un poco era esto que te comentaba, la la nota, la idea es contar un poco cuál es la realidad de los DMC actualmente, ¿Y, bueno, cuál es la oferta de de Argentina que están vendiendo y en qué y en qué mercados puntualmente, digamos? Esa sería la idea global de la nota. Bien. Bien. ¿Querés que te vaya preguntando así te? Bueno. ¿Vale? Vale, te anda preguntándome, Ethy, pues me voy entrando. Te voy respondiendo. Tranquila aquí. Bueno, lo primero es esto, cambió algo en la operación de después de de la pandemia para para ustedes en particular? No, para nosotros en no, porque ya estábamos digitalizados. Ajá. Desde el año dos mil dieciocho. Entonces, la pandemia provocó que todos empecemos a trabajar en remoto, que era algo que ya estaba adaptado dentro de la empresa. Entonces, ahí no hubo no, poco problema. Lo que sí notamos, después de la pandemia, sí, un un colazo en hoteles como en de servicio, falta de falta de personal, porque hubo muchísimo personal de años que ya no está dentro del rubro. Entonces, eso sí se nota, como hay como un un colapso operativo. ¿Se nota en en la relación con ustedes o en la relación con los cajeros en sí. No, en la relación con nosotros. De de manera no opera, activa cash Mercos Fierro. Bien, perfecto. Sí, en cuanto al procesamiento de las reservas, consultas y demás. Bien. ¿Ustedes tuvieron que adaptar algo de de la oferta actual que tienen, cambió algo, se modificó en en algún destino o producto en particular? No, nosotros siempre nos sumamos nuestro producto a turismo de aventura y naturaleza, y siempre a destinos emergentes. Entonces, nuestra oferta, en realidad, se pospuso. Claro. Avenida, estamos haciendo investigaciones desde desde años previos y y se potenció la oferta. No hay la demanda, no están bien. Claro, por por eso te preguntaba, porque es un producto que ahora todo el mundo busca, todo el mundo quiere quiere estar al aire libre, Entonces, digo, tuvieron que ampliar la las opciones que tenían, qué qué qué destinos o qué productos nuevos sumaron. Lo que va a darte, ejemplo, es que en realidad este, en realidad, no no cumplíamos tanto, porque eran vecinos, nosotros ya veníamos trabajando, lo que sí tuvimos menos fue de de, tenemos menos de vecinos tradicionales o de paquetes convencionales que sí antes había, y se está generando más volumen de producción en estos destinos, y por no sé, los antiguos, por ejemplo, este los de liberar. ¿Sí? Como que está más focalizada, digamos, la Sí, sí. Bien. ¿Hay algún mercado en particular en el que ustedes se se estén promocionando o buscando posicionarse? Nosotros, este año estábamos haciendo mucho mucha promoción en Europa, en España, principalmente, México, Colombia, Estados Unidos. Sí, está Participando prácticamente de todas las acciones que hace el Protour y la Cámara de turismo. Ajá. De tres, las próximas semanas estamos en la doble de Miami, con Apple Watch también Protour. En España particular, imagino que, bueno, que el idioma, pero. ¿Hay alguna característica más de de por qué ustedes eligieron ese mercado o es de donde tienen la mayor cantidad de consultas y reservadas? La mayor cantidad de clientes, y desde el inicio de la empresa, ah, él es así. Nosotros estamos desde el año dos mil diez, y desde el origen nuestro mercado siempre fue a España. No tengo que hay algún cambio en el en el segmento de de pasajeros, me refiero al rango etario. Sí, sí, se amplió a a jóvenes, se amplió a jóvenes, nuestros rangos, quería saber más de cincuenta y se amplió a más de veinte. Ah, mirá. ¿Tiene alguna explicación o le encuentran alguna explicación ustedes a esto? La aplicación que creemos son profesionales que pueden ir trabajando mientras viaja. Ah, entiendo. Y que valoran mucho más viajes ahora que antes, quizás sí. Sí, no sé si quizás un nómada digital, pero tirando ese perfil. Bien, perfecto. ¿Ustedes tienen la la oferta, digamos, es de Argentina completa? ¿No? Digo, o sea, es es de norte a sur. ¿No? No hay país. Todo el país. Sí, todo el país. ¿Cuál qué me decías que los antiguos es uno que que está que está entre los más buscados? ¿Cuáles cuáles serían los otros? Sí. Los otros esteros de liberar. Sí. Salta. Salta con whisky. Sí, siempre los dos de estas de la mano. San Martín de los Andes, un poco como como contraposito a Barilo al coche. ¿No? Como alternativa a Bariloche, busca a más San Martín de los Andes por esto de que es la ciudad más chica. Claro. Sí. Y luego ya, bueno, después lo lo típico. ¿No? Siempre. Imagino que en estos destinos los parques nacionales son muy importantes. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo cómo es la comercialización con con parques, cómo los incluyen dentro de los paquetes? Tenemos excursiones, nosotros trabajamos con receptivos locales, en todos los destinos, y siempre hay excursiones a los parques nacional, o sea, depende qué destino, excursiones, pero siempre se hacen excursiones a los parques nacionales. Siempre están incluidas. Sí. O sea, que es como producto fundamental dentro de lo de la comercialización para usted. T. Bien. T, sí. Ya te hago esto último. ¿A nivel operativo? Nada, Argentina tiene sus particularidades. ¿Para ustedes hay algún inconveniente o algo que que ahora estén viendo, ya sea en la comercialización o o en las operaciones? El cambio constante de tarifas. Ese es el mayor inconveniente en este momento. ¿Ustedes están dando tarifas a? — — muchas veces, ralentiza la la comercialización. Nuestro cliente manda tarifas para dos mil veinticuatro y la verdad es que en el mercado no hay tarifa para dos mil veinticuatro. Entonces, son muy pocos operadores de servicios que que sí las tienen. Entonces, eso a veces nos complica un poco. Las anticitaciones pasa cero hoy por hoy, canticiparse mucho los viajes y, al no contar con tarifas, complica la comercialización. Claro. ¿Más o menos a a cuál es el plazo que que están teniendo las tarifas? Digamos, de acá. ¿Cuánto tiempo pueden tener la previsibilidad? ¿Que tenemos realmente? Sí, hoy actual. — que tenemos a a a, hay destinos que tenemos No, hasta marzo del próximo año, hasta marzo del veinticuatro. Hay otros destinos, como por ejemplo, el norte, que tenés hasta agosto. Que tenía ya tres meses solamente vista. Eso para un extranjero es imposible, porque. ¿Cuánto tiempo antes? — totalmente. ¿Son un año, por favor? — el el el español contrata el viaje entre ocho meses y un año antes. Claro. A ver. Ya, o sea, ocho veces de once meses, cuando ya puede contratar el vuelo, ya trate de viaje. Claro, está bien, lo que está. Entonces, estos destinos que, más que nada, los del norte, no Patagonia. Ajá. Es más difícil encontrar encontrar tarifas vigentes. Clarísimo, perfecto. Bueno, mira, no sé si hay algo que no te haya preguntado, que quieras sumar, pero por mi parte eso es todo. No, no, me parece que eso. Bien, es suficiente. Está bien. Bueno, si después, si tenés alguna foto tuya para pasarme, o yo creo que tengo por ahí, pero bueno, si vos tenés alguna por ahí a mano para pasarme.

Quarum:

Los destinos sí sí cambió a nivel que estructural de fee, ¿cómo estamos hablando de los destinos, la Banambe? Ah, de producto. No, la verdad es que en un principio y en y y en pandemia, todos pensábamos que sí, que los productos iban a ser como más relacionados con la naturaleza, Nosotros no notamos que haya habido un cambio, se sigue comercializando lo mismo. Básicamente, si bien ofrecemos otros destinos, otras opciones, se siguen, digamos, productos siguen siendo los mismos, los tradicionales. Por ahí, adaptados a lo que nos dejó la la pandemia y que los productos de cada destino se fueron modificando, por ejemplo, las navegaciones se han modificado en Palafate, en Ushuaia. Pero no, la verdad es que nos siguen pidiendo lo mismo y seguimos ofreciendo lo que nos piden. Esa es la realidad. Por ejemplo, en en calafate, no, de de acuerdo a la demanda. ¿No? Está modificado algunos algunos algunos horarios, algunas, bueno, a ver, espérame un segundito que voy a Voy a voy a estacionar, porque si no, no me puedo concentrar en, perdóname. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, las navegación es en en calafate, se modificaron más que nada en horarios de acuerdo a la demanda. ¿No? Y también, al haber Pucha de Armando el año pasado, parece años que esperan, por ejemplo, visitas a los parques en otros horarios, antes de que el parque cierre y y esto nos parece copado, lo ofrecemos y también digamos, la variación de productos se ajusta también a los vuelos, a los vuelos de de llegada y salida de los pasajeros, a los vuelos de aerolínea, y los DMC locales, adaptan sus productos esos vuelos, pero lo que se pensaba que los pasajeros iban a tener más naturaleza y más tiempo en destino, por lo menos al momento no no ha sucedido. Esa es la realidad con nosotros. ¿No? Que tenemos, más que nada, manejamos el mercado italiano, y y seguimos comercializando básicamente lo mismo. Sí, esa es la web viejita. Después te tengo que pasar la nueva, porque estamos en pleno cambio, que ese es qualum Experian punto com punto arts. Es en breve, ya ve, ya está activa qualum Experian punto com punto arts. Sí, después buscarla. Sí, sí, Rozo muy poco. Básicamente el italiano. Sí, sí, sí, básicamente el italiano, el italiano. Para nosotros, primeros pasajeros pospandemia, febrero del veinte veintidós. En nuestro caso. O sea, que desde marzo, sí, se cerró la cerró el país y se fueron, se fue un grupo también en marzo del veinte veinte, y estuvimos dos años en recibir turismo, bueno, estuvo también cerrado el país. Cabichemos al veinte, veintiuno, son las fronteras cerradas. Y Bueno, el, te cuento cómo fue la reactivación y pasamos al tema de tarifas. El año pasado con la apertura al veinte veintidós, la temporada pasada fue como muy último momento que reservaban hoy para venir la semana de y este año, que, contrariamente a lo que pasó el año pasado, ya desde marzo o este año, que empezó a reservar como para toda la temporada que viene, que esto nos llamó la atención con tanto tiempo y nos pasa esto, que sí, que no hay tarifas, porque, bueno, por tema situación país, no hay tarifas, como que nadie se quiere nadie se quiere jugar a poner tarifas a tan largo plazo, y los que ponen en dólares, no saben si van a ser en dólar, si van a cobrar a dólar mes, dólar oficial, o si en su momento llegado el momento te cobrarán en pesos y te cambiaron las calles. O sea, hoy en día, cotizar a largo plazo ni en cambio realmente problemático y, bueno, cerca. Cada puro operador elegirá cómo manejarlo, pero no no tenés tarifas. Largo plazo en en Patagonia, navegación, en Nitréx y y ni Coaudita. Y cotizaste en dólares. Cotizas en dólares, que sabés que tarifas en dólares cotizas en dólares, después ves cómo te cómo te van a cobrar. Y los que no tienen tarifas en dólares, le prevemos un aumento. Bueno, obviamente podés quedar fuera de competencia, lo más probable es que si expandosa también fuera competencia o decir, bueno, nadie sabe que cotizá y este, es bastante estresante, pero bueno, eso, no sé si es pospandemia más a nivel país, lo que le digo. ¿No? Como que hay una inflación encubierta, Y entonces, sería mucho más fácil si todos los proveedores, hoteles quisieran un tipo de tarifa en dólares y que sea que todo el mundo pague, no sé, dólarment, dólar lúdro, pero que significa, pero bueno, no hay ni qué caso, cada uno pone lo que le conviene. Y es un problema, realmente. Y después, previsionarte, y se me hace poquito en base a como viene la inflación, lo que se calcula, a ojo, hace hace sé, perdón, que te sea tan sincera, pero en mi caso es así, pero a ver, bueno, cuánto va a salir en marzo, el veinte del cuatro tal cosa en base a la inflación. Bueno. Sí, sí, sí, Adriana pura, la verdad que tengo. Sí. Y es bastante electrónico trabajar aquí, es bastante la gente que trabaja en mi equipo, por ejemplo, como que no tiene una regla clara y siempre está consultando, bueno, qué hacemos con esto y con ese caso, y y es estresante. Porque, bueno, hay que sacar cotizaciones, hay que sacar trabajo, medio estresante. Pero bueno, no solo por pandemia, sino situación país, es lo que nos tocó. Bueno, nosotros, como tenemos el mercado europeo, más era del italiano, para que sí pagos en todas las de Italia y después si proyectas a futuro, si querés entrar en algún otro mercado, podés evaluar, este, es otras ferias. ¿No? Pero nosotros apuntamos a las ferias del mercado que que ya tenemos cautivo y que nos interesa. Obviamente, esas por ahora, después si vos querés ampliar el mercado, poder, digamos, evaluar otras ferias. Nosotros participamos de esa, w w t m, en Londres, más que nada por todo lo que es Europa el este y el resto de Europa, y y a veces en en Chile. Que esas como más relaciones públicas, nada, colegas. ¿Te enterás ahí un poco de cómo viene el mercado? No, no, actualmente no, en mi caso en particular no, porque la realidad es que aún estamos armando el equipo, el equipo de quarum, nosotros en pandemia no no, por suerte no decidimos a nadie, pero bueno, la gente mucha gente de nuestro equipo se fue otro rubro y no volvió al turismo, y nos está costando mucho rearmar un equipo profesional o con gente de experiencia, y por ese motivo lo único que hacemos Como trabajar con con los clientes que ya son nuestros clientes, no estamos buscando más clientes porque no estamos pudiendo rearmar un equipo que que que pueda responder en los tiempos, bueno, en nuestros tiempos, y responder como perfeccionalmente. Entonces, por ahora no estamos ocupándote al mercado, esa es la realidad, hay una realidad en lo que es DMC y, bueno, también creo que inició también, y este está, la falta de profesionales en el turismo, que se fueron por pandemia y y es una realidad. Entonces, no estamos incorporando ni destinos ni clientes nuevos, es así. Bueno, no, en mi caso, nos estamos adaptando a, por ejemplo, el volver a la presencialidad, ya quedó como medio descartado y adaptándonos a lo que si encuentro alguna persona que es apta para ser incorporada, Contrariamente a lo que era pre pandemia, decir, bueno, nuestra oferta es esta, escucho la oferta de la, si es que la persona me interesa. Bueno. ¿Qué te interesa? ¿No? Yo quiero hacer tres días, home, dos presenciales. Mantenemos la presencialidad mínimamente mínimo de dos días para que se encuentre el equipo o tres, y después adaptarnos a a a lo que nos pide la persona que va a incorporarse al equipo, a la medida que se pueda. ¿No? Esa es la, y después, bueno, contratamos buscamos a través de de empresa que se dedican al reclutamiento, así todo, cuesta. Yo te digo, empecé a buscar Personal en enero, el año en enero de este año y nada, tres meses de búsqueda, de búsqueda, de Y por mi cuenta también, no solo personas que reclutan. ¿No? Y si está medio complicado. A nivel a nivel general. ¿No? Eso hace que no me pasa a mí. Y, bueno, y un poco en una reunión que yo tuve con con el ímpetu también, que hubo un ida y vuelta a feedback con varios brillantiz, y esto lo planteé, que está genial salir a a promocionar nuestro país a muchas ferias, porque laburo de Protour es muy bueno el nivel de promocional, pero, bueno, pero después hay que mantener lo que uno ofrece en el exterior. ¿No? Ya y y está costando está costando mucho mantenerlo por falta de de personas capacitadas para laborar en el sector. Eso es lo que está pasando. Sí, Sí, sí, conectividad a ella, con vuelos internos, aerolíneas Argentina, más frecuencia, volver a a más frecuencia de conectividad, básicamente, conectar la Patagonia en en los doce meses del año, no solo de octubre a marzo. Entonces, por ahí tenés pasajeros que tienen que conectar, no sé, Puerto Madre, Ushuaia, Carafate, y tienen que volver acá a Buenos Aires. Volver a volar Ushuaia cuando, entonces, aumentar las frecuencias de los vuelos internos locales, y que puedan estar conectados sin sin, en el caso de la Patagonia, tener que regresar a Buenos Aires. Y el tema Aerio fue un planteo que creo que ofrecen ten todas las reuniones. Tema tarifas a largo plazo también. ¿No? Si esas fueron como dos dos temas que Sí, sí, sí, sí, exacto. Sí. El italiano prefiere la Patagonia, en Guasú también, pero básicamente, la Patagonia y, bueno, en Buenos Aires. ¿No? Hay como palabras sabe, Patagonia, tango, es como que, sí, Y, bueno, ahora nosotros, desde nuestra parte, con algunos DMC estamos trabajando mucho también en promocionar el norte, que que tiene mucho futuro y, bueno, se han hecho, se han invertido en en en traer clientes para que conozcan el norte y hay planes a futuro, también porque puede ampliar un poco la temporada. El norte tiene una temporada en la nuestra invernal, que es interesante para y atractiva para los europeos. Entonces, la idea es como alargar un poco la temporada patagónica de octubre a abril y extenderle un poco más. No, North, ni la ahora, por ejemplo, el norte con Guastú. La el vuelo, entonces, a la vez, dar el vuelo igual salta está bueno porque te permite como a unir los dos pestinos más fácilmente. Perdón. ¿No te escuché del qué, que tienen? No, sí, la estamos ofreciendo, pero el mercado italiano, todo lo que es tuyo, Baniloche, la región de las dos, no es un destino que les atrae. Yo no manejo el mercado americano, pero sí sé que es un mercado muy solicitado por los americanos en dos años. Sí. Pero no, te digo por por comentarios de colegas, por lo que veo. Pero no, ni en el caso italiano, no. Sí.