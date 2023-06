Negocios y networking en la Caribbean Week en Nueva York

Durante el evento en Estados Unidos, desde EM Markeing & Communication destacaron el interés del Caribe por el mercado latinoamericano.

La Caribbean Tourism Organization (CTO) regresó con los eventos presenciales y hasta el 8 de junio celebró la Caribbean Week en Nueva York. Durante el evento hubo diversos espacios en los que no faltaron las oportunidades de negocios, las presentaciones de la mano de reconocidos disertantes del sector y networking, con el objetivo de mostrar la diversidad de la oferta de productos del Caribe; su atractivo y su capacidad de recuperación tras el impacto de la pandemia.

EM Markeing & Communication, aliado de CTO en la región, brindó apoyo para la realización del panel de discusión Building Awareness and Driving Growth in New Markets, con datos e información específica para los disertantes.

“La expansión y diversificación de los mercados se considera desde hace tiempo un motor potencial de crecimiento para el Caribe. Se están abriendo nuevos mercados y, con ellos, nuevas oportunidades. Este panel presentó lo que debemos saber, comprender y hacer para atraer visitantes de los estados del Golfo y América Latina, así como del mercado afroamericano”, indicaron.

Participaron del debate reconocidos ejecutivos y profesionales del sector de medios de comunicación como: Sarah Glover, vicepresidenta de Noticias y Diálogo Cívico en WHYY News; Dawit Habtemarian, periodista de Turismo Global en Skift y Henry Zamarripa, ejecutivo especializado en Latinoamérica y mercados emergentes.

La moderadora fue Melissa Noel, editora de noticias y política en ESSENCE Magazine y Fundadora y Directora Ejecutiva de Mel & N Media Group. Toda la información brindada a los disertantes fue el resultado de una gestión que la CTO junto con EM Marketing & Communication desarrolló en colaboración, con el objetivo de lograr nuevas oportunidades de negocios para todos los países del bloque del Caribe y Latinoamérica.