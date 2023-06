El privado de Salta, contra los cortes y manifestaciones

En una conferencia de prensa, la Cámara de Turismo provincial planteó que este tipo de incidentes ponen en peligro los puestos de trabajo.

Ayer, las cámaras empresarias vinculadas al turismo y el campo de Salta realizaron una conferencia de prensa para dialogar sobre su postura respecto a la Ley de convivencia social propuesta al gobernador Gustavo Sáenz.

Durante las últimas semanas se realizaron manifestaciones y cortes que obstaculizaron en gran magnitud la circulación. Ante este panorama, la Cámara de Turismo de Salta planteó varias cuestiones al respecto.

En primera instancia, anunciaron que realizaron un pedido al gobernador Sáenz para que sus derechos como trabajadores sean respetados, y que por el momento, no tienen pensado desde la cámara presidida por Gustavo Di Mécola tomar otro tipo de medidas más que el pedido de la Ley de convivencia social.

Luego, todos coincidieron en que las consecuencias de los cortes y manifestaciones son muy grandes y afectan demasiado, principalmente por la cantidad de casos. Incluso, en la reunión se destacó que el artículo 14 menciona la libertad de deambular. En ese marco, la Cámara de Turismo salteña sostuvo que el país está atravesando “un momento muy difícil”, pero que hay que saber dividir los aspectos porque, por un lado, está el pedido de un gremio, y por el otro, la forma en que ese pedido es expresado.

UN AVANCE PARA TRANQUILIDAD

Otro dato a tener en cuenta es que Di Mécola anunció que Sáenz se encuentra trabajando en una ley que garantice la libre circulación dentro del contexto que se atravesó en los últimos días. Asimismo, destacó que, por los cortes, muchas excursiones previstas no pudieron efectuarse, entre otras situaciones que hacen al turismo muy sensible a este tipo de cuestiones.

Además, Di Mécola señaló que las consecuencias de estos piquetes perjudican a todos los ciudadanos, desde un empresario con la necesidad de cosechar hasta una familia que no puede ir a trabajar porque no sabe cómo llegar o porque sus hijos no tienen clases y no tienen donde dejarlos.

De todos modos, el dirigente dejó en claro que no le están pidiendo al Gobierno de Salta que saque a la gente, sino que garanticen la libre circulación para poder realizar normalmente los trabajos y las responsabilidades que cada persona tenga asumida. De hecho, citó como ejemplo un caso de los últimos días, cuando los turistas no pudieron llegar a San Antonio de los Cobres.

Otro de los puntos a los cuales se refirió el presidente de la Cámara de Turismo de Salta es que es necesario que el trabajo continúe para poder seguir brindando empleos y pagando impuestos, ya que de esta forma todos quedan comprometidos, sin que comience a peligrar la mano de obra y los puestos en general.

Para finalizar, en la conferencia se llegó a la conclusión de que todos los sectores se encuentran totalmente a favor de que este pedido de ley realizado al gobernador sea finalmente reglamentado con la expectativa de una mejora en la situación que afecta a todos los ciudadanos.