“Nadie mejor que el empresario local para proponer soluciones”

Gabriela Ferrucci, presidenta de la AHT, dialogó con Mensajero sobre sus primeros días en el cargo, el trabajo con las filiales y los puntos pendientes para la hostelería.

Es muy, es mucho más fácil cuando seguís un lineamiento que fuimos definiendo juntos y que tenés un equipo que te respalda. Sumamos a Patricia Baca como integrante en comité, lo tenemos a Daniel Mancela que es presidente de Estim, o sea, son todas personas que vienen trabajando mucho y cada una es muy representativa en algún espacio diferente. Entonces eso es como yo pienso. Soy cero fútbol, pero no es lo mismo entrar a dirigir la selección y tener a todos los jugadores de lujo, es más fácil. Y eso es un poco la sensación, que tengo un equipo muy comprometido, con muchas ganas de acompañar, lo siento, desde poco tiempo, como vos decís, cada cosa que surge la comparto con el grupo y siempre hay una respuesta y una sugerencia y un compromiso. O sea, que eso es muy importante. Y después, ya hace mucho que estoy en la asociación, he ocupado distintos cargos, por lo cual sabía que asumir la presidencia me iba a demandar más tiempo o por ahí otra dedicación respecto a figurar en o a participar de determinadas actividades que en general se espera que lo haga el presidente o la presidenta, eso ya lo sabía y bueno me tocaron unas primeras semanas intensas, pero va saliendo bien.

Tanto en la apertura, perdón, el otro día cuando asumiste, como ahora cuando recién empezás a hablar, marcás todo el tiempo esto de la continuidad que viene desde la gestión de Aldo. ¿Cuáles son los proyectos que quedan de la gestión que dejó Roberto y que pensás, y que ya estás trabajando para darles continuidad?

Mira, con Roberto, por ejemplo, se empezó a trabajar en regionalizar el programa de hoteles más verdes. O sea, nosotros desde el HT tenemos hace más de 15 años que venimos trabajando en la sustentabilidad o en la sostenibilidad. Hace 10 años se desarrolló el programa de hoteles más verdes, que eso fue una presidencia previa a la de Aldo, también Carlos Montaldo, que fue presidente con el cual trabajé en su comité ejecutivo, también tuvo un compromiso muy fuerte con todo el tema de sustentabilidad y está, Tegra, nuestra, nuestro equipo de trabajo. Y lo que hizo, se hizo en la presidencia de Roberto, es empezar a trabajar en trascender las fronteras argentinas. Y ese es uno de los desafíos que asumó para poder concretarlo. O sea, él empezó a hacer reuniones con la Asociación Hotelera de Paraguay, con la Asociación Hotelera de Uruguay, para lograr trascender con nuestro programa la hotelería argentina. Y bueno, es uno de los desafíos que estoy asumiendo en ese proceso de continuidad. Otro de los desafíos que empezaron las gestiones anteriores fue sumar nuevos dirigentes, que no solo desde otras, o sea, que representara a toda la mayor cantidad de gente de las distintas filiales, este representada en la comisión directiva, sino lograr ese equilibrio entre hombres y mujeres, lograr más participación de las mujeres en la dirigencia del HT y también, obvio, ellos me ayudaron a concretarlo porque había muchas hoteleras que yo convoqué para que integren la nueva comisión directiva o que se presente como presidenta de filial, que ellas, ellos las conocieron en su gestión anterior, entonces me decían, mira, viajé a tal lugar, pude conocer a esta persona, me parece que tiene buen perfil, y ahí, bueno, las contactaba, las convocaba, siempre lograr que las mujeres quieran participar en la dirigencia lleva a un proceso de convencimiento mayor. En general, para que una mujer acepte un cargo tiene que sentirse mucho más segura, tiene que eh sentirse que profesionalmente está este en en condiciones para asumir ese desafío y y y y en general cuando lo asumen están como sobre calificadas para ocupar este lugar. Entonces bueno, lograr convocar y acercar a un proceso que La dirigencia es muy agradable porque te da un montón de satisfacciones, pero no deja de ser una actividad que uno suma a los compromisos propios, laborales, personales, familiares. Entonces, hay que también identificar esa vocación. No todo el mundo tiene esa vocación de servicio, mucha gente la tiene y por ahí no la descubre hasta que se ocupa un cargo, así que eso fue también parte de esa gestión, sumar nuevos dirigentes, nuevas dirigentes jóvenes de distintos lugares y eso a mí me da mucha alegría poder en este momento tener un equipo que va aportando nuevas ideas. ¿Sentiste que tuviste algún poder de convencimiento particular para que se sumaran en el último tiempo tantas mujeres o crees que tiene que ver con un cambio más social o con un cambio desde adentro del HT? Yo creo que la verdad es que Mira, todavía, no sé, esto es lo que no salga, pero cuando hablé con una hotelera, me dijo, claro, vos sos de Aries, no te podía decir que no. O sea, eso no lo puedo decir porque mi comité ejecutivo no cree en el tema del osoroscopo. Igual Ari es de Osoroscopo. Soy un poco insistente para algunas cosas, trato de transmitir y convencer, creo que una parte de eso, porque estoy convencida, cuando salgo a buscar, armar equipo, estoy convencida que si uno, cuando identifican sobre todo, Aldo y Roberto que tenían más contacto con gente de la filial, me decía, estuve con esta persona y me resultó súper interesante, yo confío mucho en el criterio de ellos, entonces si detectaron algo es que es así, entonces yo la tenemos que sumar, o sea mi desafío era lograr que se quisiera sumar y eso fue, pero fue parte de estas ganas de tener nuevas personas conociendo el ACT, porque también la verdad es que quienes han participado como dirigentes del ACT siguen comprometidos, desde otros roles pero siguen comprometidos y eso es muy valioso. Y creo que es una combinación, o sea, vos me preguntaste, creo que es la combinación de todo, de que nosotros tenemos la particularidad de ser una asociación hotelera, integrada por hoteleros, donde nuestro discurso es muy propio de la industria. Entonces lo que nos pasa cuando la gente se acerca, mismos los asesores, tenemos asesores muy preparados, muy profesionales, que van cada vez especializándose más de la temática que nos toca. Y entonces quienes se acercan se sienten muy respaldados y contenidos para desarrollar su actividad. Creo que eso es algo que se valora mucho y entonces acercarse al HT como viste se va retroalimentando, o sea, los convocás, logran romper esa traba de decir bueno tengo que sumarme a dedicarle tiempo a algo más, pero empiezan a darse cuenta que le dedicas tiempo pero te vuelve con mayor valor porque esa es otra de las cosas que yo creo que cuando uno trabaja por el bien conjunto o el bien común, haces un esfuerzo por todos pero te vuelve también ese esfuerzo por todos para tu propia actividad y entonces o tu propio negocio. Bueno creo que es eso, no sé si me fui por la rama a usted. No, no, no, pero se va entendiendo. Nombraste muchas veces a las filiales y entiendo que hay como toda una visión federal que quizás ya venía de Roberto por ahí por venir, por no ser porteño centrista, pero qué cosas encontrás en las filiales y en quienes se van sumando desde otros lugares que no sea Buenos Aires, que tienen como problemáticas particulares o cosas que le pueden aportar, digamos, siendo por la positiva como por la negativa. Mirá, Esta mirada federal obviamente también probablemente sea previa a Aldo y a Roberto, que son también de las dirigencias anteriores. Lo interesante cuando uno empieza a conectar con la realidad de cada una de las filiales es que te das cuenta, primero nosotros tenemos la ventaja de trabajar en una actividad que es única, que es el turismo en un país como Argentina. Tenemos destinos increíbles, tenemos riquezas naturales que no sé, hay sin duda en el mundo de muchos países, pero nosotros somos de los privilegiados. Entonces cuando tomás contacto, me tocó la semana pasada estar en Ushuaia, y cada destino que vas tiene tanto para ofrecer, Bariloche, Iguazú, Córdoba, algunos destinos son por ahí más, están más orientados por ahí al turismo interno, entonces tomar contacto con la realidad de cada destino, con el desafío que tiene el destino, con las soluciones que se pueden construir en forma conjunta y la mayoría nacen del propio lugar, porque nadie mejor que el empresario local para saber qué problema tiene y para proponer algunas soluciones. A veces las soluciones son más fáciles de implementar, a veces menos, pero en general me parece que lo más interesante de esto es conocer la realidad local y encontrar con la gente del lugar soluciones alternativas. Y muchas veces las soluciones concretables nacen del conjunto, del compartir experiencias, del conjunto, del compartir experiencias, del pensar en el mismo lugar, porque bueno, hay veces que uno espera soluciones por ahí más a largo plazo y esas sí se construyen a nivel nacional, no son tan locales, pero me parece que, bueno, mi nuevo rol sí me va a tocar conocer más la realidad de cada uno de los destinos, y me parece súper interesante como desafío ese aprendizaje, tomar contacto y poder aportar desde mi lugar las soluciones que se puedan generar desde Nación para los destinos, que no sean soluciones que ellos mismos vayan encontrando, porque muchas veces, esto que te decía, hay muchas de las problemáticas que se resuelven localmente. Hablando de soluciones, imagino que te va a tocar estar muy cerca.

¿Hay algún planteo que en este momento estén pensando en llevar al Ministerio, algo que nos esté preocupando a los hoteleros en particular? Hay un tema que nos resulta, creo que trasciende esta gestión, que uno lo va planteando gestión tras gestión, que es la conectividad, claramente un destino como, un país como el nuestro, ubicado geográficamente donde estamos, la conectividad hace a la diferencia para poder crecer, sobre todo ahora hablando de turismo respectivo, que por ahí es el gran diferencial, sobre todo para los hoteles que integran la HT, o sea, gran porcentaje de los hoteles que integran la HT están más destinados al turismo receptivo, entonces la conectividad es un desafío. Sabemos que la pandemia generó cambios a nivel mundial, que se han ido recuperando muchos vuelos, pero todavía no se llegó a los valores prepandemia, y eso es un desafío que lo venimos planteando, que sabemos que depende de muchas variables, pero que hacen al negocio. O sea, Es uno de los pedidos que sostenemos. Puntualmente, que tengamos pendiente con este gobierno, que se me ocurra ahora en lo inmediato, no. Creo que hay gestiones que se han venido trabajando relacionadas al DólarMEP, donde hay cuestiones operativas que tenemos pendientes para resolver. Estamos mucho mejor, la implementación del dólar ha sido muy valiosa para el turismo receptivo. Creo que hay cosas que se pueden tratar, por ejemplo, venimos hablando antes de la convertibilidad, los hoteles cobramos los cupones a los extranjeros eran en dólares, el cupón que vos le pasabas a la tarjeta de crédito era un cupón en dólares, de hecho a la tarjeta de crédito se le cobra a un extranjero y le entran dólares. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que venimos hablando. Entendemos que hay un tema ahí operativo, no hay una restricción legal para implementar nuevamente los cupones en dólares. Pones en dólares, eso generaría una mejora en lo que hoy son las tarifas, en todo lo que tiene que ver con la cotización para extranjeros cuando el hotel vende por tarjeta de crédito. O sea, hay como detalles, situaciones operativas que se podrían mejorar, pero como todo uno entiende que en un contexto económico donde hay cosas que se están resolviendo lo que nosotros planteamos es algo menor, es muy valioso todo lo demás. Entiendo. El otro día en Ushuaia, bueno vos estuviste ahí, Jani hablaba un poco de esto de que falta capacitación, formación, pedía principalmente a las provincias que se focalizaran en eso. Desde el HT siempre es un punto importante el tema de la formación y el último tiempo hay un problema que tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de recursos capacitados. Actualmente, ¿ustedes cómo ven este escenario en el que se enfrenta al sector. Sí, compartimos que esta situación que en la industria se ha dado, que es la pandemia, con la actividad cerrada y la hotelería, que fue una de las últimas en abrir, tuvo una migración de nuestros colaboradores a otras actividades. O sea, mucha gente pasó a trabajar para otras industrias y muchas industrias detectaron que, puedo hablar de la hotelería, que tenía gente muy formada en idiomas, en servicios, y entonces se empezó a demandar gente de la hotelería para otras actividades. Cuando los hoteles volvieron a abrir, se encontraron que tenían un grupo más reducido y tenían que volver a tomar gente y a formar. Y nosotros desde el HT tenemos una plataforma que se llama Capacita HT, donde vamos compartiendo en forma virtual distintos tipos de cursos, de módulos de capacitación. Pero entendemos que, de hecho, bueno, también este año se empezaron a dar muchas más capacitaciones presenciales, o sea, tenemos todo un aspecto vinculado a capacitación muy activo, que funciona muy bien, pero creo que el desafío que tenemos como industria es volver a enamorar a la gente de una actividad que fundamentalmente es presencial, o sea en la hotelería muchos de los puestos son presenciales, entonces te encontrás con gente que te dice, no, me encanta pero yo quiero ser recepcionista en forma virtual, nosotros necesitamos al recepcionista dándole la bienvenida al huésped en el hotel, no desde su casa por una videocámara, por ahí en el futuro sea, pero bueno, entonces nos pasa esto que tenéis que lograr transmitir el beneficio de trabajar en forma presencial. Y creo que otro de los puntos que tenemos que lograr trabajar más el vínculo con las universidades, o sea, lo que nosotros hace mucho tiempo llamamos el semillero, el vínculo entre los estudiantes, las universidades y las organizaciones. Hay en algunos vecinos de la Argentina que eso está más aceitado, o sea que está más fluida la actividad del estudiante que hace prácticas en los hoteles. Creo que ese es uno de los desafíos para volver a generar este encuentro entre la gente capacitada, entre los futuros profesionales y los hoteles. Pero coincido que ha sido uno de los temas más complejos que nos dejó la pandemia, el tema de reubicar gente, decidía volver a trabajar en la hotelería, porque cambió un poco esta dinámica, no sólo porque la gente migra a otras actividades, sino porque buscan una virtualidad que en la hotelería es más dificil de dar. Hablando de un poco de estos cambios, me llamó la atención que en tu primer discurso nombraste a la inteligencia artificial como para aplicarla a la hotelería, cuando en el sector a veces le cuesta un poco hablar de inteligencia artificial y me pareció realmente innovador. ¿Esto responde a algo puntual en lo que estés pensando que se trabaje dentro del HT? Sí, sí, la verdad que, bueno, vos lo conociste bien a Roberto, nosotros tenemos la virtud de haber tenido un PASPresident muy activo en todo lo que tiene que ver con tecnología. Y una de las ideas que venimos trabajando es en pensar qué herramientas podemos sumar. Dentro de esta plataforma de capacitar, la idea es que la inteligencia artificial, el desafío de la inteligencia artificial es poder usarla como una herramienta a favor de la actividad, o sea que te permita hacer más eficientes los procesos o mejorar condiciones de servicio. Y lo que nosotros queremos compartir con nuestros socios son sugerencias de herramientas. Después cada uno encontrará la que le aplica mejor para su propia estructura, para su propio hotel, pero creo que como todos los cambios, uno tiene que primero involucrarse, conocerlos y adaptar de esos cambios los que les son útiles. No todos son para todos. Entonces, nuestra idea sobre todo es en hacer el acercamiento y es algo que evoluciona tan rápido que hay todo el tiempo nuevas propuestas que es más que nada la idea desde la asociación es hacer un acercamiento para que cada uno después decida su propio camino. Ya te pregunto esto último para ir terminando. Como contadora, ¿crees que esto va a primar mucho en tu rol dentro en la presidencia del HT y en lo que vos aportes a tu gestión? Los números… Me gustan los números, pero viste que… No, los números es algo que siempre me resultaron fáciles. Yo igual, la verdad es que desde hace mucho tiempo trabajo acá, en este hotel, el hotel es de mi familia, y cuando empecé a trabajar, en realidad empecé trabajando como contadora y me di cuenta que en realidad desperdiciaba mucho tiempo actualizándome como contadora para manejar en aquel momento dos empresas. Entonces me involucré más en la administración y desde la administración después en las ventas y después en la gestión, o sea fui conociendo la hotelería desde distintos lugares. Pero los números es algo que me gusta, pero creo que mi aporte está más asociado a esa mirada general y al compromiso y a escuchar. Yo creo que lo que espero poder hacer y compartir es escuchar y ser como, y canalizar la idea de otras, porque creo que por eso yo siempre hablo del trabajo en equipo porque para mí la mejor gestión es lo que hacemos entre todos y espero tener esa capacidad de escucha para poder transmitir las ideas y no quiero dejar de mencionar el staff que tiene el HT, la verdad que hay una cantidad de gente trabajando en el HT que son los que al final llevan adelante estas ideas que llevamos entre todos y es el trabajo en equipo lo que va a permitir que se siga [3 / 3]

sosteniendo una institución a la cual le tengo mucho afecto. Me quedó ahí pendiente que nombraste todo el camino recorrido y cómo fuiste avanzando. ¿En algún momento pensaste que iba a ser así o el camino te fue sorprendiendo un poco con las elecciones? No, yo sabía que a medida que uno se va comprometiendo más, sabía que se podía dar esta posibilidad de terminar dirigiendo la asociación, porque finalmente tiene que ver con ese compromiso y el conocimiento y la gestión. Así no, no es que me sorprendió estar hoy en el lugar en el que estoy, creo que que son elecciones, uno elige, en la vida uno elige, A veces piensa que no elige, pero la mayoría de las veces elegimos. Y estoy contenta con esta elección. Sé que es un compromiso muy importante, pero por eso insisto en esta cuestión del equipo y del grupo, no es lo mismo asumir desafíos cuando uno está acompañado, porque siempre esa acompañados, porque siempre esa situación va a ser más, por lo menos más contenida, va a estar más espaldada y también el resultado es de todo, porque siempre, bueno, pienso que hay un dicho que dice, si te va mal, sos vos solo, y si te va bien, pues de todo, pero creo que en realidad espero que sea, porque siempre vamos a decirnos fue bien y es de todos y esa es un poco la idea. Perfecto, Gabriela, bueno, miles de gracias por estos minutos, estuvo muy interesante la charla, gracias. Bueno, un gusto Luz y nos estaremos cruzando de prueba. Seguramente, te mando un abrazo. Gracias, chao, chao.