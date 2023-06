“Amplified Rewards sigue siendo el que más presencia tiene en el trade argentino”

Leonel Reyes, director Corporativo de RCD Hotels para Latinoamérica, dialogó con Mensajero sobre el programa de fidelidad y el Fam Fest Latam, entre otros temas.

RCD Hotels se prepara para su evento anual que es esperado por el trade de toda Latinoamérica. Este encuentro es un reflejo del interés que la cadena tiene en agentes de viajes y en todos los eslabones del sector.

Siguiendo con esta línea, Leonel Reyes, director Corporativo de RCD Hotels para Latinoamérica dialogó con Mensajero sobre la apuesta que hacen para seguir creciendo en la región.

¿La visita a la Argentina está vinculada con el interés que hay por estar cerca del trade?

– Nosotros somos una empresa que nace del turismo y de la comercialización tradicional de la industria. Entonces la cercanía con los turoperadores y cib los agentes son un pilar importantísimo. Actualmente, también tenemos otros medios de distribución, pero ellos son la base.

¿Qué beneficios tienen los agentes que trabajan las marcas de RCD Hotels?

– Nuestro programa de fidelidad, Amplified Rewards, sigue siendo, de toda Latinaomérica, el que más presencia tiene en el trade argentino. Los agentes gozan de dos grandes beneficios. Por un lado, el poder canjear estadías con cada venta que hacen; y, por el otro, cargar dólares en una tarjeta del extranjero directa. Eso es realmente un tremendo plus y han entendido que no necesitan vender las 350 reservas para acceder, porque el tipo de hotel y de tarifas que tenemos nos permite también poder brindarles a ellos incentivos muy interesantes.

¿Se puede acceder para aquellos que no tienen grandes ventas?

– El agente está acostumbrado a que de pronto tiene que ser el vendedor ultra premium number one y vender millones de dólares para poder tener algo que sea interesante, pero no. Todo lo que hacemos es pensando en que nuestra base de agentes de viajes es nuestro manual, nuestra biblia para poder hacer cualquier invitación.

¿Cómo se están preparando para el Fam Fest Latam?

– Es nuestro evento insignia, la joya de la corona. Se llevará a cabo en septiembre. Nuestros agentes más activos ya recibieron la invitación de primera mano y ya tenemos más de 40 agentes de Argentina con boleto en mano emitido y más de 250 de toda América Latina.

¿Cuáles son los dudas que los agentes de viajes manifiestan al vender el producto?

– Algo que es básico es si las propiedades son para la familia. A Hard Rock, el huésped lo identifica con un estilo rockero, pero en la parte de la hotelería es de lujo, que es lo que nosotros llamamos All Inclusive, y nos enfocamos mucho en el cliente en todo su caminar en la vida.

O sea, desde el que viene con la familia, con los niños, que van al Kids Club, espacio en el que se acaba de hacer una inversión muy importante; pero también en esa franja de edad entre los 12 y 17, que no son niños, pero tampoco adultos, y que no quieren estar con papá y no quieren ir al Kids Club.

¿Cómo evalúan el comportamiento del mercado argentino?

– Trabajamos de una manera muy seria, atentos a todo lo que está pasando, porque creo que una de las mayores ventajas como estrategas es poder estar atentos y actuar en el momento en que ocurren las situaciones.

Buscamos escuchar con una comunicación muy activa a todos nuestros players, que son grupos, convenciones, bodas, turoperadores y que son los que nos van haciendo las indicaciones. Creo que tenemos que vernos de esa manera e ir adecuando nuestros productos.

Es interesante porque Argentina ha tenido que surfear una gran cantidad de obstáculos y la comercialización se tiene que ir adaptando porque ahora se hace en línea recta o en zig zag. Como empresa tenemos que tener esa flexibilidad porque si no se cierra la comercialización de un mercado que sabemos que si les brinda las condiciones correctas pueden crecer.

¿Cuáles son las condiciones que ustedes aportan para adentrar en el mercado?

– Flexibilidad, la verdad es que nosotros no tenemos un libro escrito sobre lo que se tiene que hacer sino que tenemos una apertura para escuchar lo que el cliente necesita de nosotros. Si es un cliente que quiere trabajar y comercializar nuestro producto con lo que representamos, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos.

Si es un tema de cobro, de pago, de finanzas o de reporte de ventas, tenemos esa apertura y de trabajo interno para poder ajustar nuestros procesos para acatar cada uno de los mercados. En mi caso, que he trabajado en América Latina para la empresa, hablar del mercado latino como uno solo, siempre lo he mencionado, ha sido un gran error.

Algo que busco desde mis inicios, hace más de 15 años, es tratar a América Latina como 18 entidades totalmente diferentes, cada una de la otra, y cada una con sus propios requisitos muy particulares. Cuando uno atiende a estas cuestiones, el trabajo o tarde o temprano da resultado.

¿Cuáles son las propiedades que eligen los pasajeros argentinos?

– Creo que el argentino tiene muy marcado el concepto de lo que le gusta, que es sol y playa, y prefieren el Hard Rock Hotel Riviera Maya. Allí tenemos un área de adultos totalmente renovada, tres restaurantes nuevos con una propuesta asiática con un enfoque tailandés y comida mexicana, pero con un enfoque a la gastronomía yucateca en particular y otro que está enfocado a cuatro nacionalidades en un solo restaurante. Entonces la verdad es que nos vamos asegurando que el cliente repitente esté seguro de encontrar siempre alguna novedad en el hotel.

¿Hay algún hotel que haya sumado mayor cantidad de argentinos?

– Se sigue concentrando en los de siempre. Yo creo que definitivamente para nosotros ya el encontrar argentinos, en Cabos, en Vallarta y en esta marca como Residence Inn Mérida, para nosotros ya representa un gran reto. Sin embargo, el 70-80% de nuestro público se encuentra concentrado en Rivera Maya y en Punta Cana.

¿Algún mensaje que le quieras dar a los agentes de viajes argentinos?

– Agradecerles por el apoyo que siempre nos dan, por la confianza y por la predilección en promover nuestras propiedades. Además, les recordamos que tengan en cuenta nuestro programa Amplified Rewards, el Fam Fest y que todas las actividades que hacemos siempre es pensado en ellos y en esta lealtad que nos demuestran. Qué mejor que poder tener una relación de ganar ganar y estar todos contentos. Creo que es la mejor forma de poder llevar a cabo una relación comercial.