Transformación digital en turismo, el desafío de los destinos

Están emergiendo y surgiendo una serie de datos que nos dan la oportunidad, pues, la digitalización y esta tecnología. ¿Por qué no vamos a aprovechar los datos que nos pueden proveer los móviles? Pues tenemos la concentración de turistas en el territorio. ¿Eso quiere decir que son los turistas exactamente. No, hay maldición. Por eso llamamos concentración en el territorio. Pero sí que nos da una aproximación de las personas que están mensualmente en cada uno de nuestras localidades. Pero no solamente sabemos el número de personas que están, sino que sabemos su nacionalidad, de dónde son, quiénes lo dan, el modo. Y además lo sabemos aquellos que pernoctan, porque lo que estamos estimando son los turistas. En el que no tenemos los excursionistas, pero no es porque no tengamos esos datos, esos datos los tenemos, pero todavía estamos peleando con Bodafón, que es la información que nos da, ¿por qué no nos ocupar con esos datos? En el que, además de mostrar los datos, lo que sí hay que estar seguros de los datos que están mostrando, para no tomar decisiones erróneas, en las que nos salió una expulsión tan muy elevada. No puede ser. Esto se está mezclando, no se está depurando bien esos datos. De hecho, cuando estábamos trabajando con estos datos, fuimos nosotros que dijimos, estos datos están mal, aquí pasa algo raro. Salía un pueblo que no es un intercambio turístico, que es Archidona, que está en mitad de la provincia de Málaga. Y en el que salía que había 300.000 turistas. ¿Cómo va a haber 300.000 turistas? Es imposible. ¿Cómo es esto? Y simplemente era quien pasa la carretera que conecta con Sevilla, Córdoba, y además pasa la OE, y está detectando todos los móviles de todos los transeúntes. Eso no son turistas. Empecemos a denominar las cosas por su nombre. Ellos son Jotaphon, evidentemente, y decían, pero los datos también. No, no, no, no. Eso no está bien. Esa persona está de paso. Primero nosotros tenemos que decirle, bueno, pues, tienen que contabilizar que, por lo menos, estén entre dos o tres horas en un destino. Porque si no, no podemos considerar que está pasando, son transeúntes. Si no han parado en este destino, eso tenemos que descartarlo directamente. Con lo cual, mostramos de aquellos que nos nostran en nuestro destino, pues esa información. Pero ahí, sobre todo que estábamos en plena pandemia, era importante saber cómo iban esas resecas de alojamientos y desde dónde nos estaban buscando. Desde qué ciudades o qué mercado nos estaban buscando. Y de ahí, pues lo que mostramos aquí en estos dos GAPOA, es reservas y cancelaciones y búsquedas de aquellos hoteles que tienen su propia página web dentro de un hotel de búsqueda. ¿Y son? ¿Estos para qué nos sirven? Pues son tendenciales. Nos están mostrando la sensibilidad. Si alguien busca un hotel directamente, es que tiene interés en visitarlo, porque si no busca a través de Booking. Pero si ya entra a ese hotel, es que algo le ha suscitado. Y si esos indicadores van bien, es que nuestro destino puede ir bien. Y lo mismo pasa con la reserva de cancelaciones. Si se ha transformado eso en una reserva, pero también es importante la cancelación. ¿Por qué? Porque podemos resolver, pero también podemos cancelar. Con lo cual, tenemos que tener esas dos partidas. Ya vamos a ir… Estamos en tiempo, pero te vamos a dar cinco minutos más, porque está muy interesante. Vale, cinco minutos, pues eso es lo que decimos. Vale, pues entonces voy súper rápido, ¿vale? Bueno, Tenemos viajeros, tenemos la comercialización de viviendas turísticas, es decir, sabemos cuáles son las viviendas turísticas que hay en nuestro destino, pero a nivel municipal. Y además incluso su grado de educación, eso lo hacemos a través del CRAF. Tenemos el empleo en las empresas turísticas a nivel local. Tenemos la llegada de turistas por las distintas nacionalidades y además tenemos, por ejemplo, otra información muy valiosa. ¿Desde dónde nos buscan? Este ya no es un dato que tengamos a nivel de localidad, pero sí sabemos desde dónde nos están buscando, desde nuestros principales destinos de Europa, desde qué ciudad nos están buscando para un vuelo hacia mar, en el que este es un dato muy importante de cada futuro, en el que aquí abajo en esta fila tenemos el presente, tenemos lo que puede ser y la siguiente que es las previsiones sindicadas que es lo que casi probablemente sea porque es la oferta de asientos a un mes, a tres o seis meses, que van a llegar de aviones, de asientos y de subferro hacia el aeropuerto de Malga, en el que esto lo tenemos a nivel de ciudad, de aeropuerto, con lo cual es una información valiosa para todas las campañas de marketing, Desde dónde buscan, a qué hora o qué días para hacer esas campañas de marketing. Y también si hay asientos, vuelos que vengan. Con lo cual, podemos dirigir y concentrar mucho nuestras campañas, vuelos de marketing. Y simplemente, pues, entro en uno para que vean, porque para contaros en 5 minutos lo de la huella cero, ¿cuál es la estructura de nuestra vida? Algo que teníamos básico, que queríamos, es que fuese todo igual, todos son iguales. La sistemática es exactamente igual. En el que tienen unos KPI, en el que tienen unos filtros, en el que podemos filtrar. Y aquí podemos filtrar bien click-tap en el gráfico o por los filtros que tenemos en la mano izquierda. En el que nos dan información general, si buscamos, pues, tenemos, pues, cuánto viene de Alemania o en general, o podemos buscar de una aerolínea. Es decir, esa información, y esto está abierto, Os invito a que podáis jugar con ella y si no, pues, me consulta. Y voy a pasar rápidamente a contar el otro proyecto que quería contar. Bueno, que es nuestro proyecto de Huella C? En el que aquí hemos intentado Dos objetivos. Uno, que nosotros el turismo de planificación o el turismo de aigua hacia el sol, nuestro órgano es el director de nuestro destino, del destino de toda la provincia, sea bueno y acero. En el que para eso, ¿qué hemos dado o qué pasos hemos hecho? Lo primero que tenemos que hacer, lo que digo en distintas fases, es calcular cuál es nuestra emisión. Es decir, cuánto generamos nosotros, nuestro edificio, nuestros compañeros, cómo nos desplazamos. Es decir, calculamos cuáles son nuestras emisiones. En el que después de eso, pues, hicimos un diagnóstico de cuál era y cómo podíamos reducirla. Y, además, dimos un paso más allá. El Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país, pues, tiene una inscripción y te puede certificar. Pero eso lo revisan. Es acá, esta postura. ¿Cuántos viajes hacen? Pues, tenemos que mostrar evidencia de lo que estamos diciendo. Y el cálculo de nuestras huellas de carbono está certificado. Pero dijimos, no solamente queremos saber cuánto es nuestra huella, queremos compensarla. Con lo cual, volvimos a ir al ministerio, solicitamos el compensar nuestra huella de carbono. Para compensar la huella de carbono, en el caso de España, se necesita si quiera hacer en un territorio de España que esos terrenos donde se puede hacer una repoblación estén certificados, es decir, estén reconocidos por el Ministerio, porque se tienen que dar las garantías de que esa plantación se hace acorde a las características del territorio y en el que se tiene que garantizar que se va a cuidar ese territorio. Pues todo eso lo hicimos en 9 meses. Y somos un destino en el que nuestra huella es CERN y tenemos ese sello, ese reconocimiento. ¿Por qué lo hicimos? Porque dentro de nuestro DTI una de las cosas que teníamos era la sostenibilidad ambiental que estaba allá. Pues, bueno, pues vamos a poner manos ahora sobre esta sostenibilidad ambiental. En el que, evidentemente, es un proyecto único e innovador, en el que no hay que decir que tengan este reconocimiento, en el que tenemos nuestros planes de reducción, de las cosas que ya llevábamos haciendo, cosas que no hemos comprometido, y lo que tenemos que hacer en un futuro para seguir no solamente con esa repoblación, sino para disminuir nuestra huella entera. Pero no nos quisimos quedar ahí solos, sino que dijimos, wow, ¿qué hacemos con los turistas? Pues, ¿por qué no creamos una calculadora de sostenibilidad turística? Esos son los retos que nos plantea nuestro director, nuestro jefe, Rafael Fuentes. Nos dice, pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre a vosotros de hacer? Pues dijimos, pues vamos a enseñar un calculadora de sostenibilidad turística. Pero dimos un paso más. No solamente queremos que los turistas sepan cuál es su huella, sino darles la oportunidad de compensar esa huella. Y ahí es donde seguimos trabajando. En el que, para hacer esa calculadora, pues evidentemente, ¿qué nos pasamos? Tenemos un sobreceductorio turístico de hace más de 30 años. Tenemos información de qué hace cada nacionalidad en nuestro destino. Con lo cual, algo que nos planteamos, que esa calculadora no podían ser 800 preguntas. No. Es que si le ponemos más de 5 o 6 preguntas al turista, o si nos vamos más allá, el turista ya se cansa. Dice, pues sí, yo quiero convencer, pero esto es un montón. Alguien le pregunta muchas cosas, como muy tedioso, y dice, sí, yo quiero ser sostenible o quiero saber esto, pero, dice, bueno, yo ya he venido a relajarme, no a complicarme la existencia. Y eso sí que lo tuvimos claro y, pues, está basado en una serie de algoritmos que hemos generado en base a esa información. En el que tenemos esta calculadora en los 4 millones de los turistas más importantes quienes nos reciben. ¿Y cómo está la calculadora? Por dentro, pues, hacemos una pregunta. Una es, ¿cuántos viajeros? Otra, ¿De qué país y de qué ciudad concretamente nos vienen para nosotros poder cargular las emisiones? ¿Qué tipo de transporte es el que utilizan para llegar a nuestro destino? ¿Cuál es la duración de su estancia, lógicamente? Porque eso influye. ¿Cuál es el transporte que utilizan en este estilo? ¿Y cuánto kilómetro hacen? Porque eso varía y eso no tenemos nuestros perfiles que lo utilizan por las distintas nacionalidades y etnologías que tenemos. Y con esto, ¿qué les mostramos? ¿Cuál es su huella de carbono? Pues No solamente decimos que genera 2.083 kg de CO2, sino que le decimos cuántos hábitos puede plantar en este caso. Porque eso es en mi tiempo. 8, 4. Ya sé que son 8, 4. ¿Cuánto es el de mil? ¿Es más, menos o de qué estamos hablando? Pero en este requisito dijimos, bueno, si queremos o si quieren compensar, pulsamos aquí, les explicamos cuál es el proyecto y cómo compensamos nosotros esa huella de carbono si quiere colaborar con nosotros en este proceso. Pero es que además, si dicen que sí, se descarga un certificado. Un certificado que dice que esa persona ha colaborado en la repoblación de un territorio de nuestra provincia. Pero es que además, con ese código QR, puedes acceder y ver cuál es ese bosque virtual. Que nosotros, bueno, no es virtual, está plantado, pero para ello, pues, no le mostramos el arbolito concretamente, pero sí dónde está plantado y qué características tiene. Y hace incluso un vídeo que puede tener de esa plantación. Con lo cual, ese es, por ejemplo, un proyecto totalmente innovador. No hay destino que tenga esa calculadora y que compense. Hasta ahora, hasta este momento, en junio o julio, ya podremos que van ellos, que se establezca esa pasada de pago. Ahora mismo nosotros hemos repoblado todos esos árboles y les damos esa certificación, puesto que estamos en el proceso de difusión de esta campaña. Pero nuestro objetivo no es solamente repoblar territorios que estamos reclutando, de los que se han quemado en la provincia, sino repoblar y replantar nuestros fondos marinos. Dependemos de un destino de costa, con lo cual tenemos que conservar nuestros fondos marinos y además colaborar con proyectos de fundación y ONG para que se hagan proyectos también de ámbito social, con lo cual el turista tendrá distintos proyectos en los cuales colaborar. Estamos evidentemente ofreciendo una serie de campañas, porque esto estamos publicitando en aeropuertos, estaciones de tren, estamos colaborando, evidentemente, con todas las oficinas del turismo para que tengan los códigos QR, para que puedan acceder a esa calculadora en los medios de comunicación, en los principales recursos. Y en el que, de esta marca, un consello es, disfruta sin dejar huellas. En la Costa del Sol, cuida la Costa del Sol. Es decir, es posible. Y estas son las campañas de comunicación no tan muy grandes como el aeropuerto, la salida del aeropuerto para que el turista que se va pueda acercar. Y los concursos ilícitos que son de capitales indígenas.