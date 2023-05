“Lo mejor que hicimos estos dos años fue lograr el diálogo”

Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo y del CFT, conversó con Mensajero sobre la importancia de la capacitación continua y su carrera política.



La semana pasada se realizó la segunda edición consecutiva del Foro Nacional de Turismo, que esta vez, sucesora de la anterior en Santiago del Estero, se desarrolló en Tierra del Fuego (ver nota) entre el lunes y el martes 22 y 23 de mayo, respectivamente.

Este encuentro es parte de la recuperación que se realizó desde la gestión actual del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y de quienes encabezan el Consejo Federal de Turismo (CFT). Es decir, por estatuto del organismo, este evento tiene que desarrollarse anualmente, pero antes esto no ocurría. En las últimas horas del foro, Mensajero dialogó con Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo y, por segundo y último período está al frente del CFT.

¿Qué significa para vos que el foro tenga una nueva edición?

– Es muy fuerte para todos nosotros. Primero, un orgullo poder llevar a cabo cada uno de esos puntos que tiene como misión y función el Consejo Federal de Turismo. Los años anteriores no se pudieron hacer o no se quisieron hacer en su momento, pese a que está dentro de la carta orgánica de nuestra institución y esta gestión la recuperó.

Tuvimos obviamente la pandemia que también nos frenó, así que este que es nuestro segundo Foro Nacional de Turismo y queríamos que tuviese esa misma impronta y esa misma fuerza que tuvo el primero allá en Termas de Río Hondo. Tiene mucho que ver esta palabra, ¿no? Federal.

¿A qué apuntaron con el lema y las ponencias elegidas?

– Es una temática que obviamente nos toca a todos por igual, que tiene que ver con la re-evolución de los destinos emergentes de Argentina. En todas las provincias tenemos destinos emergentes y con esta línea tan dinámica que tenemos hoy con la tecnología, este tipo de eventos hace que podamos estar a la vanguardia. Tenemos algo que considero que es un gran fuerte en toda la Argentina y que es la regionalización. Que cada región esté separada, que tenga sus atributos y que podamos reunirnos y ver y potenciar nuestras capacidades, mucho mejor.

***************************************************************************************************************

Al respecto, Giobellina ponderó la labor que se realizó en los primeros momentos de apertura luego del aislamiento, cuando se reunieron con los ministros de Salud de las provincias del norte y obtuvieron el ok para una apertura regional. En este sentido, remarcó con esa voluntad regional, pudieron empezar a tener turismo de otras provincias y resolver cuestiones, como la prohibición de cruces interjurisdiccionales (ver nota).

“Fue para todos nosotros un gran oxígeno poder volver a respirar económicamente y generar nuevamente lo que genera el turismo. Empleo, dinamizar las economías de cada una de las provincias que estaban involucradas. Y así como tuvimos esa buena práctica en el norte, empezaron en otras regiones”, relató.

***************************************************************************************************************

¿Qué representa este foro a modo personal?

– Es muy importante, el segundo y el último en mi gestión. Así que espero que, como bien lo decimos y de manera continua, todas esas políticas públicas, que son las que le hacen bien a nuestra actividad, al argentino y a cada una de las empresas que trabajan en nuestro sector, se repitan siempre. La idea es que esto sea tomado por el próximo presidente del Consejo Federal de Turismo, por el próximo ministro de Turismo de la Nación, y que se puedan repetir porque está a las claras demostrado que tiene todas aristas positivas, por donde se lo quiera ver.

Durante la apertura se habló de la capacitación y se les pidió a las provincias sobre este tema ¿Sentís que aún falta o que realmente se avanzó el último tiempo?

– Yo creo que jamás vamos a decir ´listo, tenemos la suficiente capacitación´, eso es imposible. Nuestra actividad es dinámica, todo el tiempo hay que estar capacitándose e intentando estar a la vanguardia. Coincido con Gustavo (Hani, que es quien hizo referencia al tema), hay que seguir trabajando en la temática de manera constante.

Hay que tener la velocidad adecuada, porque la tendencia nunca nos tiene que ganar, siempre hay que estar alineado. Pero la capacitación es permanente, es cíclica, no existe capacitación que se tome una sola vez y listo, se obtenga la suficiente cantidad de información como para no volver a tomarla. La capacitación tiene que ser constante, dinámica y cíclica.

¿Qué cuestiones te gustaría lograr en lo que te falta de gestión?

– Las metas son todavía trabajos en los que estamos. Hay muchos temas que seguimos conversando en el seno del CFT. Lo lindo que tiene este grupo es que tenemos un diálogo, por sobre todas las cosas. Por ahí coincidimos o por ahí no, pero tenemos diálogo.

Además, creo que hemos llegado a la escucha y a la solución de los problemas. Justamente este espacio tiene que tener esa mirada federal, seguir bregando para que sea así; y lo hemos dicho incansablemente, el ministro (Matías Lammens), la actividad privada a través de Gustavo Hani (presidente de la CAT), que la grieta de la política no se meta en el turismo.

Nosotros tenemos como una bandera blanca, somos transversales para todos, y eso pienso que hay que seguir trabajándolo, sobre todo en un lugar en el que confluyen 24 jurisdicciones y que no todas son del mismo signo político.

Entonces, poder escucharnos, discutir y discernir qué es lo mejor y buscar juntos cuáles son cada una de esas soluciones, es algo en lo que se va a continuar apostando.

¿Cómo fue todos estos meses compatibilizar el turismo y la campaña?

*En las elecciones tucumanas se postula como concejal dentro del espacio Activar, en el que va como candidato a gobernador Osvaldo Jaldo.

– A razón de todos los beneficios que sentimos que hemos llevado desde el turismo a distintas localidades del interior de la provincia, queremos hacer exactamente lo mismo en otras áreas. Porque en cada uno de esos destinos turísticos nosotros hemos creado infraestructura, trabajo y mejoras, a las cuales también las ha disfrutado el local, ya que no fueron solamente para el turista.

Cada obra que nosotros hacemos, y es una frase que siempre la decimos, todo lo que le hace bien al turista le hace bien al ciudadano, y todo lo que le hace bien al ciudadano le hace bien al turista. Así que, qué mejor que poder, a través de esta candidatura que el gobernador me ofreció para poder formar parte del equipo de la capital tucumana, llevar toda esa experiencia, que uno fue ganando.

Ojalá que eso se pueda dar para que podamos trabajar en conjunto entre todos los actores que están vinculados a la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán.

¿Qué sentís que le aportaste vos al CFT y al Ente?



– Considero que todos los presidentes lo que podemos dar es nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Soy una persona que hace 29 años trabaja en la actividad, empecé a mis 18 años, a lo largo de este tiempo acerté y muchas veces tropecé o erré, pero ese conocimiento poder volcarlo a cada una de las decisiones que se fueron tomando en el CFT.

Creo que lo mejor que hicimos en estos últimos dos años fue lograr el diálogo con todas las partes y siempre hemos llegado a un punto en el cual todos quedamos contentos. He bregado para la integración a través del diálogo y las personas me escucharon, fueron muy respetuosas y aceptaron.