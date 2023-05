Furor por la Fórmula 1: el impacto de las ventas en el trade

Mensajero dialogó con cuatro empresas, luego de que, seis meses antes, los argentinos hayan agotado los cupos disponibles para el GP de Interlagos.

El turismo y la Fórmula 1 están ampliamente conectados, en una vinculación que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. La máxima categoría del automovilismo atrae a millones de fanáticos de todo el mundo que viajan a diferentes destinos para presenciar las carreras.

A menos de seis meses de la gran carrera, los argentinos prácticamente agotaron todas las entradas disponibles para el Gran Premio de Interlagos, que se celebrará el domingo 5 de noviembre. En este marco, Mensajero se contactó con tres agencias de viajes y un operador mayorista para conocer cómo fueron los preparativos para esta competencia.

EL ROL CLAVE DE UNA MAYORISTA ESPECIALIZADA

Patricia Salomone, directora de Ailleurs Tours, destacó en primer lugar los paquetes comercializados por Principios Tour Operator: “La empresa dirigida por Oscar Juárez tiene una organización impecable en destino y acá en Buenos Aires también. La atención, como siempre, es muy ordenada. No falla absolutamente nada“.

Posteriormente, la ejecutiva, quien lleva 30 años trabajando en el sector, recordó cómo fue el proceso de venta estos últimos años: “Noté un gran movimiento en 2022, sobre todo después de la pandemia. Hubo mucho interés y una muy buena respuesta de parte de los pasajeros. Muchos quisieron adquirir los paquetes con antelación, pero los tiempos de reserva generalmente en Argentina se manejan a último momento. Desafortunadamente, varios pax se quedaron sin la posibilidad porque ya no había disponibilidad“.

Respecto a este año, Salomone explicó que los mails de reserva los esperaba para mediados de marzo, teniendo en cuenta que la carrera se llevará adelante en noviembre. Sin embargo, ya a principios de año, más precisamente en enero, había recibido consultas sobre la disponibilidad en determinados sectores, que suelen ser los más requeridos por los pasajeros: “Hay áreas como la H o la A que tienen una muy buena ubicación y un buen precio. En poco tiempo no tuvimos más disponibilidad, con bastante anticipación. Hubo varios pasajeros que también se inclinaron por los sectores VIP“.

Al hablar acerca del perfil de los pasajeros, la directora de Ailleurs Tours comentó que pertenecen a un segmento de clase alta y la mayoría de quienes reservan Fórmula 1 no son clientes directos de la agencia, sino que ingresan a través de las redes sociales. “No nos conocen, y de alguna manera, como dicen ellos, se ‘arriesgan’ a hacer una reserva por primera vez. Nuestra atención es muy personalizada, pero siempre está esa especie de ‘incertidumbre’. Sin embargo, Principios, como operador mayorista especializado en Brasil, nos otorga muchísimas garantías”.

“Después del viaje, los pasajeros se comunican con nosotros para agradecer, dar detalles de la salida y destacan la excelente organización y atención que recibieron en el destino. Los servicios que comercializamos son una garantía y representan una venta a futuro también. Queda una muy buena imagen y nos consideran para un viaje siguiente, incluso con recomendaciones”, agregó al respecto.

Otro de los puntos destacados por Salomone es el hecho de que estos paquetes incluyan vuelos de Aerolíneas Argentinas: “Los pasajeros, muchas veces, prefieren pagar un poco más y en esa diferencia se ven beneficiados porque se les otorga un servicio de calidad. Las frecuencias de AR son una garantía, porque hay otras compañías aéreas que vuelan a Brasil que recién ahora se están acomodando mejor, pero realmente, en años anteriores, hubo muchas desprolijidades y muchos cambios”.

Al ser consultada sobre cómo están compuestos los grupos que finalmente viajan al Gran Premio de Interlagos, la ejecutiva admitió que, en su mayoría, son pasajeros que están interesados en la Fórmula 1, en el automovilismo y en las carreras. Sin embargo, en el caso puntual de Ailleurs Tours, señaló que se han dado reservas de familias completas de hasta ocho integrantes. Es decir, viaja un fanático de la F1, pero lleva a sus hijos, a su pareja y a demás familiares.

Por último, Salomone explicó que no ofrecen servicios adicionales en el destino porque, en general, no hay tiempo para realizar ningún paseo: “Lo que sí tratamos de hacer es brindar hoteles que tengan piscina o ciertas comodidades como un spa, por ejemplo. La intención es que el pasajero, en el poco tiempo libre que tiene, pueda disfrutar de un buen alojamiento porque es el único adicional que tienen fuera de las carreras. No hay tiempo para hacer mucho más”.

RAFAELA Y LAS FAMILIAS, DOS EJES DEL AUTOMOVILISMO

Jacinto Eberhardt, titular de Jachi Tour, con 30 años de trayectoria y más de 175 viajes internacionales en su haber, el ejecutivo comentó que, desde un primer momento, estuvieron muy vinculados a la Fórmula 1. “A través de la empresa hemos viajado a Monza, a Mónaco y obviamente a Interlagos. Nuestra agencia es de Rafaela, una ciudad muy fierrera y fanática del automovilismo. De hecho, aquí ha venido la 300 Indy, una carrera que sumó puntos para la competencia norteamericana. Incluso, fue la única vez que salió de Estados Unidos en toda su historia”.

Al referirse al perfil de los pasajeros, explicó que la mayoría son hombres y que precisamente no son las familias las que identifican a este tipo de clientes. “No considero que tengan un perfil socioeconómico alto, en general quienes contratan nuestros servicios son quienes viajan por afición. Esta gente estuvo pagando tres, cuatro, cinco cuotas, aunque no todos tienen tarjeta de crédito. Por lo tanto, primero se trata de cubrir el aéreo, después la entrada, luego hay un mes más o menos para pagar los terrestres y demás”.

A su vez, el ejecutivo dejó en claro que la Fórmula 1 no es uno de los productos principales de la agencia, aunque genera un impacto económico positivo y atrae a muchos seguidores del automovilismo: “En nuestras redes sociales van a poder notar que nos dedicamos a hacer viajes grupales. Estos días atrás estuve con 91 pasajeros en Turquía y la semana que viene me voy con 53 viajeros a Turquía, Grecia y la Costa Magdalena”.

Por su parte, Fernando Ceci, director comercial de la agencia Turismo y Familia, comentó que hace años que comercializan la Fórmula 1. “Nuestros principales compradores son los fanáticos de los autos. Generalmente, son padres que viajan con uno o dos hijos, habitualmente tienen entre 13 y 15 años. Incluso, he notado que varios se decidieron luego de ver la serie Drive to Survive en Netflix. A partir de este contenido, hubo más demanda de quienes no era tan del palo de la F1”, agregó.

Finalmente, el ejecutivo destacó el rol que tuvo Principios Tour Operator en lo que refiere a la comercialización: “Lo que más me gustó es que nos daba todos los paquetes armados con cupos aéreos y además nos dio la posibilidad de tener programas de tres noches y de cuatro noches. Realmente es fantástico trabajar así”.

LA FÓRMULA 1, IDEAL PARA EL SEGMENTO PREMIUM

Otro operador que comercializa la competencia, es All Seasons con paquetes para el Gran Premio de Fórmula 1 en Interlagos, que incluye VIP, simuladores de autos y traslados privados, entre otras amenidades. Daniel Konortoff, encargado de Ventas del Departamento Brasil de la compañía, dialogó con este medio y recordó que este año arrancaron con las ventas en enero, con bastante tiempo de antelación.

“Inmediatamente después de la carrera que se hizo en 2022, ya teníamos consultas para la competencia de este año. Es más, en diciembre se empezaron a armar los programas y un mes después vendimos casi todos los sectores. Teníamos el sector más económico, que es el G, hasta el sector A, que es uno de los mejores. La verdad que fue una venta bastante rápida, muy inmediata”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, Konortoff comentó que tanto la publicidad como la serie Drive to Survive le han dado mucha visibilidad a la Fórmula 1, incluso más de la que ya tenía antes. En torno a los pasajeros, explicó que, en su mayoría, son grupos de amigos. “También tenemos muchos padres que vienen con sus hijos y matrimonios de marido y mujer que asisten a las carreras”, sumó

Por último, el encargado de Ventas del Departamento Brasil de All Seasons sostuvo que uno de los diferenciales de la compañía es el programa Champions Club: “Son cinco noches en San Pablo, también tiene incluido el vuelo en helicóptero por la ciudad y el ingreso al paddock y a la zona de boxes. Por supuesto, es el más alto en valores. El sábado, que es el día de la clasificación, se puede bajar a la zona de boxes y caminar por ese lugar. Eso está bueno porque los pasajeros tienen todo ahí nomás, al alcance de la mano, como por ejemplo el hecho de estar cerca de los pilotos, sentir la energía de la pista y ver cómo son los entretelones de la carrera”.