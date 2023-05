Miami registra cifras récord de visitantes en 2022

El GMCVB anunció que el año pasado hubo más de 26.5 millones de visitantes y que los ingresos económicos fueron superiores a los 20.800 millones de dólares.

Recientemente, el Greater Miami Conventions & Visitors Bureau (GMCVB) presentó las cifras que obtuvo Miami durante 2022, las cuales reflejaron un aumento del 8 % en la cantidad de visitantes que recibió el destino estadounidense a lo largo del año pasado. Es decir, la ciudad recibió más de 26.5 millones de visitantes y el ingreso económico fue superior a los 20.800 millones de dólares.

En este marco, se vendieron 17,1 millones estadías nocturnas hoteleras, lo que significó un aumento del 12,7 % en comparación con el año anterior. En ese sentido, David Whitaker, presidente y CEO de GMCVB, atribuyó estos resultados tanto a la gran variedad de atracciones, servicios, restaurantes y alojamientos como al trabajo que llevaron adelante los aliados estratégicos: “El turismo no sólo alimenta el crecimiento del empleo, sino que también revitaliza la economía local”.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Miami se encuentra a la vanguardia de los viajes, con más de 50,6 millones de viajeros recibidos durante 2022, incluyendo la llegada de nuevas aerolíneas como Southwest Airlines, JetBlue y Spirit Airlines. América Latina siguió siendo un mercado emisor clave, liderado por Colombia, con 432 mil visitantes; Brasil, con 286 mil; México, con 223 mil. Por su parte, Argentina se ubica en la cuarta ubicación, con 172 mil viajeros.

“Mientras navegamos por el cambiante panorama del sector turístico, el año 2022 nos recuerda qué tan atractivo es nuestro destino. El regreso de los visitantes internacionales ha sido clave para el éxito alcanzado”, explicó Bruce Orosz, presidente de la junta directiva de GMCVB. “La reactivación de nuestra red de oficinas internacionales, que abarca 50 ciudades en 53 países, y la innovación y la colaboración, son fundamentales para seguir compitiendo a nivel global como lugar de negocios, ocio, conferencias y reuniones”, sumó al respecto.

EL MICE, UN EJE PRIORITARIO PARA MIAMI

Tanto el destino de referencia como Miami Beach siguen siendo epicentros de múltiples reuniones de negocios y convenciones. La ocupación de hoteles en los alrededores del Centro de Convenciones de Miami Beach ha sido del 100 %. Incluso, a lo largo del año, el GMCVB ha trabajado para confirmar 386 eventos de este tipo y un total de 239.218 noches de hotel.

Entre los eventos destacados para el 2023 se encuentran Bitcoin North America, Machine Learning and Systems, LE/Miami: This is Beyond, Florida International Medical Expo (FIME), American Black Film Festival y American Vein and Lymphatic Society, entre otros.

Durante el evento sobre el estado de la industria, GMCVB presentó iniciativas nuevas, como la ampliación de los esfuerzos de desarrollo y turismo multicultural, el programa de formación Miami Begins With Me, Rainbow Spring y los populares programas Miami Temptations. El objetivo es dar a conocer los diversos barrios del destino y crear una experiencia auténtica y agradable para todos los visitantes.

Por último, vale aclarar que la organización también destacó el progreso de su programa Black Hospitality Initiative, el cual recaudó más de 200 mil dólares para becas universitarias recientemente; y las medidas diarias que toma para ampliar su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión.