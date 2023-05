Las empresas turísticas en la era del triple impacto

Sistema B se presenta como el certificado para que el sector incorpore prácticas sostenibles para el negocio. Dialogamos con AERO que ya es parte de la movida.

La certificación la tuvimos en diciembre del 2021. Con el proceso, bueno, viene de largo. Habíamos hecho un primer intento de certificación hace como 5 o 6 años, en donde habíamos llegado a la instancia final y bueno, nos faltaron algunas cosas y después durante la pandemia volvimos a intentar y terminó en diciembre del 2021 con la certificación ya oficial. Sí, sí, tuvimos que hacer… Así que, nada, fue una linda experiencia. Todo para mejor. ¿Sabe cómo se vivió en la empresa? La verdad que la gente lo iba viviendo, fue iniciativa de Fede, de Fede Carasales, que me enostrajo en su momento, yo no sabía bien qué era eso, y nada, me empecé a interiorizar un poco, y me gustó, estaba bueno, era bastante distinto a cuestiones de responsabilidad social empresaria, por ejemplo, y demás que nunca nos terminaba de convencer nada, y esto nos pareció bastante más integral, más abarcativo. Así que lo empecé a trabajar yo, después empezó a sumarse alguna otra gente del equipo y nada, los primeros pasos nadie entendía muy bien de qué se trataba y nada, ya después de 5 o 6 años en esta búsqueda, medio todo el mundo iba ya entendiendo y comprendiendo por dónde venía la cosa. Así que, la verdad que mucho apoyo, digamos. Yo creo que te puede gustar más, menos, podrás verle más valor, menos valor, pero me parece que son iniciativas y acciones que no restan, que no caen mal, que no generan resistencia así que está bueno desde ese lugar yo lo disfruto un montón lo disfruto un montón y el resto de los equipos también. Mira, en nuestro caso AeroJazz siempre históricamente, si querés hasta desde lo cultural, tenía mucho de este espíritu. Lo que nos pasaba era como que hacíamos un montón de acciones poco coordinadas, con poco registro de la información, con una comunicación interna deficiente, muchas veces ni siquiera comunicado hacia afuera, porque no estábamos seguros si era valioso, si aportaba. Y la verdad que estos años de trabajar en este proceso nos ayudó mucho en eso, más que cambiar cuestiones realitarias de fondo, formas de trabajar, de operar, de vincularnos con clientes, de vincularnos internamente, etc., nos aportó muchísimo en este sentido, en poder hacer enfoque en algunos temas de interés para Aero, en poder ser más asertivos en las acciones que poníamos en marcha en ese sentido, en documentar mejor los datos o la información que después esas acciones generaban, poder generar mejores reportes, digamos, para poder comunicar internamente o para afuera el resultado en este sentido, yo creo que esa fue la mejor oportunidad de mejora que detectamos y efectivamente después se terminó concretando. Eso parecía un caos en un inicio, hoy la verdad que fluye todo bastante sistemáticamente. Y eso está bueno. Ten. No sé. ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Nosotros, la verdad que recién el año pasado, en parte del año pasado empezamos a estar más presentes de cara a los clientes con esta movida. Y la verdad que la situación es buenísima. De vuelta, es probable que a alguien que todos estos temas no le importan, no le moleste ir a un hotel que tiene algunas cuestiones sustentables, por ejemplo. Posiblemente vaya igual. Ahora, de la otra manera, gente que realmente sí le interesan estas cuestiones, es probable que elija no ir a un hotel que no trabaje algo de esto. Entonces yo creo que se nota un cambio en ese sentido, a nivel, no solo en el núcleo de los viajes, no que la nuestra, sino en el mundo en general, ¿no? Las nuevas generaciones tienen otros intereses, otras preferencias, otra conciencia, no digo que sea mejor o que sea peor, es lo que digo que es. Esperá, esperá, no lo mates. Y bueno, y justamente todo esto nos dimos cuenta de que para ellos pesa un montón, sobre todo gente más joven, que bueno, son los que muchos ya oís o son agentes de viaje o son pasajeros o lo serán en un futuro no muy lejano en 103 que nos sacaron de… Hasta donde se acordó. Ahora sí.