“Hemos recuperado todo ese tiempo perdido producto de la pandemia”

Eduardo Carey, socio gerente de FreeWay e histórico empresario del sector, contó a Mensajero cómo ve al negocio turístico y a la reactivación.

Hace una década, en una entrevista con Mensajero, Eduardo Carey, socio gerente de FreeWay, caracterizó en que el desarrollo de la empresa fue de un “crecimiento sostenido”. Mucho pasó desde aquel momento hasta la actualidad, pero el concepto se mantiene igual. Al menos eso es lo que se desprende del diálogo con uno de los referentes del sector de agencias de viajes de Argentina.

Hemos recuperado todo ese tiempo perdido producto de la pandemia que parece muy lejos pero estuvo acá nomás recién ahora se están actualizando las cosas de acuerdo al 2019 más o menos Y lo que estamos viendo es que hay como una revolución de recursos humanos en el mercado producto de todo eso, producto de que se trabajó desde distintos lugares, home office, un día sí, un día no, personal que se fue, personal que buscó otros rubros, y cuando nos reacomodamos nos damos cuenta de que falta personal capacitado para las exigencias de hoy, del mercado de hoy que ha avanzado en lo que es la parte tecnológica de forma rápida, se han avasallado los sistemas de reserva, los online, todas esas cuestiones, hubo que reacomodarse rápidamente de esa situación. Esto es un poco en síntesis lo que nos pasó en este último año. Sí, son las dos cosas. La capacitación, Lo que pasa es que el adelanto tecnológico te exige un conocimiento que cuando no es online ni en forma inmediata, vos podés buscar recursos que te apañen, ¿no? Pero cuando es una cuestión tan rápida y que contestar en el momento y emitir en el momento y cobrar en el momento, tenés que tener una capacidad que antes no era exigible. Hoy la tecnología te lleva al ritmo de ellos, no es al ritmo tuyo. Entonces, hoy hay una diferencia, hay personal que es abrumadora, uno que produce 100 y el otro produce 20, con las mismas herramientas, el mismo empuje de la empresa, y te das cuenta que eso es justamente falta de capacitación y falta de conocimiento de las plataformas, de las formas de comunicarte y del conocimiento fundamentalmente, porque vos podés responder online si sabes, si no sabes no podés responder online. Eso es lo que ha diferenciado la década anterior o la década anterior, del año 2019 al 2023. Del año 2019 al 2023. En el 2019 todavía podías guitarrear entre vos y yo, pero hoy ya no. Hoy con un clic saben perfectamente bien lugar, precio, situación y eso te lleva a exigir más al operador para que te dé los elementos concretos de lo que te están pidiendo. Por eso para mí es el avance tecnológico y junto con eso capacitación. Los jóvenes casi todos están medio… Comulgan con el tema, con el avance tecnológico, saben, están, buscan y tratan de capacitarse. Los que nos hemos quedado un poco en el tiempo son quienes ya veníamos con esta fisura de lo que es la metodología antigua y que por ahí nos cuesta un poco más y les cuesta un poco más meterse en la carrera de esta tecnológica, cosa que, por eso te digo que es una revolución de recursos humanos que antes sobraban y hoy faltan, hoy faltan, y aparte de otra cosa, que hay una exigencia de parte de la masa laboral que te dice, bueno, yo no te voy a producir 10 como era antes, sino que te voy a producir 50, porque tengo las herramientas que me ayudan a eso. Entonces te exigen, de alguna manera, que las plataformas estén, que se les retribuya el acuerdo a la producción, que no solamente… Bueno, antes vos hablabas de un básico de comisiones, ahora hablan de un básico básico multiplicado y unas comisiones multiplicadas y si no me voy a otro lado, es decir, muy simple. La competencia pasa por tener una recompensa que acompañe a la producción que se están brindando. Y antes era más o menos estandarizado, hoy hay una diferencia muy grande, muy notoria entre personal que por ahí venía bien antes y hoy ya se quedó fuera de término. Mira, es sí, Brick, nosotros fuimos uno de los primeros, pero estoy hablando años anteriores, que con gente que nosotros veíamos que que era que era responsable, que era capaz, y que que rendía, sin saber nada de pandemia, sin saber nada de nada, empezamos a trabajar de esa manera, nunca había olvidado que decía, ¿Cómo? Viste, parecía ilógico, no, no había control y no, al revés, eh respondió, te estoy hablando hace 10 años atrás o 12 años atrás, con una experiencia que tuvimos que solamente era para facilitarle el trabajo a la empleada que le costaba mucho venir de lejos, bueno, es una cuestión. Entonces con esa experiencia después, con la pandemia pasó eso y ya después medio se desbordó el tema, porque es muy… Es decir, el Home Office es algo que en realidad tiene que ser una responsabilidad compartida de tanto el empleado como el empleador y entonces lo das cuando vos presentís que te beneficia y no beneficia pero cuando no beneficia ninguno de los dos, o sí, o a uno, la verdad que no estoy de acuerdo con el… Entonces hay mitos que te exigen, bueno, sí, híbrido, bueno, está bien, demostrame qué híbrido significa para vos y para la empresa una producción mayor y un ordenamiento… No, no es todo, no es blanco o negro, hay grises en este tema. ¿Y en el futuro, qué va a pasar? Bien, porque tenemos el multidestino, te da la posibilidad, tanto del tributo nacional como del tributo internacional, distintas áreas y etc. Entonces es muy variado, pero lo que es estrictamente misivo internacional, venimos trabajando bien, con una buena respuesta de parte de tanto de los operadores de exterior, donde tenemos una gran penetración, digamos, en el sentido de confianza, de relación, y donde tenemos cuentas abiertas en todos los grandes preciadores de servicios del exterior, y tenemos una canalización a través de los bancos bien con las exigencias que hoy tienen respecto a las tasas y a los impuestos y a todo eso. Cumpliendo con todo eso, todo funciona bien, todo funciona bien. Por lo menos en el caso del freeway tenemos muy aceitado este tipo de manejo de transferencias y de pagos porque sabemos cómo hay que hacerlo y se cumplen con las normas impuestas por el Banco Central en el sentido de impuestos por un lado y tasas por el otro. ¿Qué es lo que se está haciendo? Mira, hoy La competencia es muy grande porque todo se maneja a través de sistemas online como para reserva. Hoy ya es raro, antes teníamos cupos determinados, había que mandar un mail, hoy la reserva todo es online, los pagos son todos online. Lo único que se va haciendo es inventando o creando incentivos para las agencias para que de alguna manera en vez de apretar el botón A, apreten el botón B que es el tuyo, nada más que eso, es decir, intentar buscar la forma de seducir a las agencias con buen servicio, atención, buenas devoluciones, favores en cuestiones de errores y todas esas pequeñas cosas que hacen A que operadores de estas características que levantan el teléfono y te atienden, es bueno, ¿no? Es bueno porque solucionan los problemas en el momento y te conocen y saben quién es que está detrás del teléfono y eso nos llevó a poder competir con monstruos que no nos no no te permiten eso no te permiten ni dialogar ni discutir ni plantear modificar ni arreglar situaciones que beneficie siempre la agencia o al turista o al pasajero final, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es fundamental. No, incluso en la venta misma, cuando te hacen un pedido, vuelven a lo de antes, vuelven al teléfono, quiero ver, quiero escuchar, quiero ir a ver, porque muchas veces no son agencias de viaje del interior, con las que no tienen un contacto tan directo con los mayoristas, entonces una vez que te conocen, una vez que saben que cumplís, hay muchas variables que nos han ayudado a ser respetados en el sentido del apoyo, la ayuda, el no saber qué era así, y comprenderlo y solucionar el problema, y que la vigencia de los boletos que se vencieron y hubo que hacer gestiones, y la hacíamos, y bueno, y lo ayudábamos, y eso cuando pasa en otros, en muchos operadores online que nunca sabes quiénes son, eso no existe. No existe, no va a existir, viste. ¿Te exigen cosas cuando te aplauden? Sí, te exigen cosas y aparte te aplauden cuando surgen cosas como, por ejemplo, incentivos directos a los vendedores. Lo que antes era, bueno, si te voy a dar a un viaje o a una licuadora o a una cafetera, hoy se le aplican beneficios directos en su cuenta, en su caja de ahorro por las ventas que realizan, son incentivos directos que lo pueden usar para lo que quieran y es como si fuera una ayuda de tu ingreso, cosa que es muy buena para los vendedores porque muchas veces no saben que su venta beneficia a la empresa y nosotros por lo tanto lo beneficiamos a ellos. ¿Qué pasa con el mercado?

Mira, se va reacomodando el mercado, ¿no? Creo que están todos más o menos bien perfilados los que hemos quedado, los que pasamos todo este tiempo bancando esta mala de 2 o 3 años. Bueno, yo creo que el mercado nacional tuvo un empuje muy muy grande, yo estaba leyendo ahora que Bariloche superó un millón y medio de turistas en este año, en el año pasado, eso es muy bueno, fue una política de parte del gobierno nacional realmente buena, y esas son las cosas a las que yo te hablaba de la creatividad, desde… Todos venden el mismo tel, pero si te da un poco de creatividad te compra la voz por el mismo motivo. Bueno, a nivel internacional pasó lo mismo, el tema de la tecnología acompañada con una parte humana y con algún tipo de capacitación y reconocimiento extra el mercado tiende para un lado, tiende para el otro. A nosotros nos ha ido bien y yo creo que los colegas también están en una buena situación porque por ahora el beneficio del billete, del dólar nos ha beneficiado porque evidentemente sigue con la política de un dólar oficial que eso beneficia la emisión, pero bueno si bien hay un recupero posterior, al menos en una política que no sé hasta cuándo va a durar, pero por ahora está bien. Y en su momento, ser consciente de esa realidad, saber que tenemos 120 empleados, era imposible mantenerlo durante ese tiempo. Entonces, le dimos las opciones comunes que tenga una empresa, los que se quieren retirar, los que se quieren salir. Y de esa manera, fue con el apoyo del Estado, creo que era ganando el 50% del salario o algo por el estilo. Y bueno, manteniendo, es decir, lo que habíamos ganado durante los años anteriores los perdimos en esos años, pero logramos mantenernos, ¿no? Esa fue la política, bueno, aguantar, aguantar hasta que se terminó y empezamos a recuperar. Pero fue eso, no fue nada, no fue magia, fue hablar con los empleados, saber que estábamos parados. Los que se fueron, en vez de cerrar efectivamente dejamos la empresa funcionando mínimamente, nos ayudó el Estado aportando y poco a poco fuimos recuperando el tema comercial. No, no, cuando quieras estoy acá. Un beso grande. Chau, hasta luego.