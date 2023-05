Tucano Tours celebró la 10ᵃ edición del Workshop de Aéreos

El evento realizado en el Buenos Aires Marriott, contó con la participación de 24 aerolíneas. Carlos Alonso, socio gerente de la compañía, confirmó que hubo más de 700 inscriptos.

Hoy a la mañana, en el Buenos Aires Marriott, Tucano Tours llevó adelante la 10ᵃ edición de su tradicional Workshop de Aéreos, en la que estuvieron presentes 24 compañías aéreas, sin omitir a Assist Card y a Sabre como main sponsors del evento.

En una charla con Mensajero, Carlos Alonso, socio gerente de la compañía, describió lo que sintió al volver a realizar este encuentro en el ex Hotel Panamericano: “Siento una emoción enorme. La intención era seguir haciendo este evento acá, en el Buenos Aires Marriott, por todos los recuerdos que me trae, por todas las ideas que surgieron acá con mi papá y demás. De alguna manera quería que se hiciera en el Salón en los Jardines, un espacio muy importante para todos nosotros”.

“Acá se festejaron los 25 años de Tucano Tours, acá se hizo el lanzamiento del SSI y después de eso recuerdo haber empezado a hablar con mi papá sobre la idea de hacer un workshop de aéreos”, sumó al respecto.

En relación a la cantidad de inscriptos para el workshop, Alonso se mostró muy conforme: “Me motivó mucho el tema de la preacreditación, tuvimos un 30 % más que el año pasado. En el primer día, en la preacreditación, hubo 500 agentes de viajes interesados. Finalmente, terminamos más o menos en 720, 740, cuando nosotros siempre calculamos el doble, así que estuvo muy bien hecha la elección de este salón”.

Consultado acerca de las principales inquietudes de los profesionales, Alonso explicó que tanto Alejandro (Duarte) como Rodolfo (Spella) le comentaron en que mucha gente asistiría para interiorizarse en un canal nuevo como el NDC: “Nos tenemos que adaptar a lo que la compañía aérea y los sistemas nos dicen, para después llevarles los productos a las agencias de viajes, que hoy por hoy tienen todas las herramientas”.

“Hay muchas personas que no utilizan el NDC, ni siquiera con nuestro sitio web. De todos modos, fuimos pioneros con el SCI Web, fuimos beta con muchas compañías en el NDC, por lo tanto, sabíamos que íbamos a tener una gran convocatoria de profesionales”, agregó.

En torno al presente que atraviesan las compañías aéreas, Alonso detalló que “al margen de tener un 28 % menos de frecuencias respecto a la prepandemia, están llenas”. En ese sentido, resaltó el trabajo que están realizando las agencias de viajes, con el respaldo de Tucano Tours: “Si estamos bien, ellos también estarán esforzándose al máximo. Es una cadena que empieza en el pasajero, sigue por el agente minorista y continúa en nosotros”.

Respecto al BSP, Alonso comentó que crecieron casi cuatro puntos. “Más allá del trabajo que hicimos nosotros al otorgar el servicio, es notorio el crecimiento que tuvieron las agencias de viajes. ¿Cómo vamos a crecer nosotros si los profesionales mismos no se desarrollan? Las online bajaron 6, 7 puntos. Por ende, ¿dónde está esa diferencia? En las agencias de viajes tradicionales. Nosotros pensamos las 24 horas, los siete días de la semana, pura y exclusivamente para ellos. Por todo esto y por más, estamos muy contentos”.

Otro punto interesante que abordó Alonso durante la charla fue el servicio post-venta que brindan las agencias de viajes en comparación a las OTA: “Los profesionales tienen la capacidad de recomendar en no viajar para una fecha puntual, por ejemplo, por si tiene que pagar una diferencia. Siempre van a respaldar al pasajero. En resumen, el conocimiento lo tiene un profesional, no lo tiene una máquina”.

Por último, el socio gerente de Tucano Tours, fiel a su estilo, recordó a su padre Ismael: “Yo sé que está presente, está dando vueltas y no lo veo. Creo en todo eso. La única vez en mi vida que perdí un vuelo fue justamente antes de que falleciera. No creo en las casualidades, creo en las causalidades, como por ejemplo que la Selección Argentina y Napoli salgan campeones después del fallecimiento de Diego Maradona. No puedo ver a mi papá, pero lo siento cerca permanentemente. Es nuestro ángel de la guarda. Siempre que tengo un problema, le hablo y automáticamente salgo adelante. Sus señales son constantes”.

QUÉ TEMAS SE ABORDARON EN LA CHARLA DE TUCANO TOURS

Durante una de las charlas, Alejandro Duarte, gerente comercial de Tucano Tours, remarcó que este evento fue una gran motivación al ver que la compañía cumplió el rol de ser el nexo entre las agencias de viajes minoristas y las compañías aéreas.

Por otra parte, el ejecutivo reveló que en los últimos días han recibido varias consultas en torno al NDC. En ese sentido, Duarte explicó que a pesar de que existe hace varios años, las compañías aéreas, desde el segundo semestre del año pasado y a lo largo de 2023, le pusieron muchísima potencia, motivo por el cual los agentes de viajes, por momentos, están un tanto “desorientados”.

En paralelo, explicó que el GDS, durante 20 años, fue una especie de “biblia”, tanto Sabre, Amadeus o Travelport. “Siempre fue una guía en la que nosotros veíamos que había que vender, y de repente vino el NDC”, argumentó Duarte.

Referente al conocimiento en esta herramienta, tanto Alonso como Duarte resaltaron el trabajo hecho por Rodolfo Javier Spella, responsable de Emisión Automática de Tucano Tours. En este aspecto, los ejecutivos remarcaron que el NDC es un nuevo lenguaje, una nueva manera de conectarse con las compañías aéreas. De todos modos, coincidieron que no es algo en contra del GDS, ya que durante mucho tiempo seguramente estarán presentes estos dos métodos de comercialización.

En torno a las ventajas del NDC, aclararon que es un modelo gráfico más sencillo en el que se pueden ver las tarifas diferenciadas. Incluso, anticiparon que en el caso de haber modificaciones en la distribución, también puede pasar lo propio en la comercialización.

Otra de las herramientas destacadas durante la charla de Tucano Tours fue el SCI Web, un sistema de consolidación integrado. En este contexto, Duarte aclaró que hay muchos procesos que están automatizados, pero en simultáneo admitió que jamás dejarán de lado a la gente.

En torno a los avances, el gerente comercial de la compañía dejó en claro que Tucano Tours no es una empresa de tecnología. Más bien la define como una agencia de viajes que incorporó herramientas para resolver procesos, como por ejemplo la venta de un aéreo con métodos más simples, ágiles y seguros, sin débitos ni inconvenientes a futuro.

Finalmente, Spella dialogó ante el público presente y habló acerca de la importancia de la adaptación a nuevas herramientas tecnológicas en la industria turística. En ese contexto, destacó la necesidad de escuchar las experiencias y opiniones de expertos para abordar todas las situaciones y dudas que puedan surgir en el proceso. Asimismo, mencionó la importancia de encontrar distintos canales y objetivos para utilizar este tipo de herramientas de manera efectiva, con el objetivo de aprovechar al máximo sus beneficios.