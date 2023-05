El Mundial Sub 20 ya se vive en Mendoza

Las charlas estuvieron a cargo del Emetur, la Policía Turística y el Ministerio de Salud provincial. Se hicieron en tres etapas y abarcaron varias áreas.

Representantes del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza encabezaron varias capacitaciones destinadas al personal de distintos rubros del sector turístico para atender la demanda de viajeros que recibirá la provincia. El objetivo, indicaron, es estar absolutamente preparados de cara a lo que será el Mundial Sub 20 de fútbol que se disputará en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio.

“Estas acciones son importantes para la formación de los recursos humanos con los que cuenta el sector turístico, son el contacto directo que tienen los visitantes cuando llegan a Mendoza. La provincia fue elegida subsede del Mundial Sub 20 por su relevante infraestructura, conectividad y multiplicidad de propuestas culturales, turísticas y del vino. Además, por la hospitalidad que caracteriza a los mendocinos como anfitriones. Sumar estas capacitaciones es un plus para nuestro destino y para quienes nos visitan”, afirmó Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo provincial.

Las capacitaciones, a cargo de personal del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la Policía Turística y el Ministerio de Salud provincial, se realizaron en tres etapas y abarcaron diversos sectores. La primera fue destinada a informadores turísticos, personal de seguridad turística y personal de recepción de hoteles 4 y 5 estrellas.

En segunda instancia fueron capacitados los empleados de los hoteles de Guaymallén y el personal policial de prevención de corredores turísticos. Finalmente, la formación convocó a miembros de la Asociación de Guías, la Asociación Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Mendoza (Aehga), recepcionistas de hoteles en general e informadores de municipios del Gran Mendoza.

MUNDIAL SUB 20: EL CALENDARIO DE LOS PARTIDOS QUE SE DISPUTARÁN EN MENDOZA

La provincia será una de las subsedes que tendrá el campeonato, con 14 partidos entre fase de grupos y octavos de final:

Domingo 21 de mayo

Grupo D: Italia vs. Brasil

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana

Lunes 22 de mayo

Grupo F: Francia vs. República de Corea

Grupo F: Gambia vs. Honduras

Miércoles 24 de mayo

Grupo D: Italia vs. Nigeria

Grupo D: República Dominicana vs. Brasil

Jueves 25 de mayo

Grupo F: Francia vs. Gambia

Grupo F: Honduras vs. República de Corea

Sábado 27 de mayo

Grupo C: Japón vs. Israel

Grupo D: República Dominicana vs. Italia

Domingo 28 de mayo

Grupo E: Túnez vs. Uruguay

Grupo F: República de Corea vs. Gambia

Martes 30 de mayo

Octavos de final: 1B vs. 3 A/C/D

Octavos de final: 2A vs. 2C