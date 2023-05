El presidente de Estados Unidos trabaja en un proyecto para sumar una compensación a favor de los pasajeros en determinadas situaciones.

Esta semana, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sorprendió al mercado con el avance de una normativa que se hace eco de una problemática que crece en el país. Demoras y cancelaciones de vuelos se volvieron moneda corriente en el último tiempo.

En este marco, junto al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, presentaron en la Casa Blanca el proyecto con el que buscan “la protección de los consumidores” cuando hay retrasos o cancelaciones de vuelos. Un punto a tener en cuenta, es que los datos oficiales indican que en Estados Unidos un 20 % de los servicios operadores en 2022 sufrieron algún tipo de demora o cancelación.

De acuerdo a lo que anunciaron en conferencia de prensa, de aprobarse el proyecto, las aerolíneas deberán compensar a los pasajeros afectados cubriendo gastos o dando compensaciones.

Asimismo, el primer mandatario se mostró empático con los pasajeros afectados: “Sé lo frustrados que están” y destacó el impacto que tiene en la vida de cada uno de los pasajeros.

Por lo tanto, las aerolíneas, si un vuelo se demora más de tres horas, además de reprogramar sin costo-algo que ya está en funcionamiento desde el año pasado- tendrán que hacerse cargo de la logística que afecte a los pasajeros por la situación, pagando hoteles, comidas y transporte terrestre.

Al comunicar el proyecto, Biden destacó que su administración propondrá “una nueva regla histórica”. Es decir, lo presentó como una normativa que marcará un precedente, ya que en la actualidad sólo Alaska Airlines y JetBlue dan bonos de viaje en situaciones similares.

En este contexto, también señaló que los pasajeros de Canadá, la Unión Europea y otros lugares ya reciben estas compensaciones: “Según un estudio, el número de retrasos en la Unión Europea descendió cuando se obligó a las aerolíneas a compensar a los pasajeros por los retrasos”.

Join @SecretaryPete and me at the White House as we discuss protecting consumers when there are flight delays or cancellations. https://t.co/8hYQNFDD4i

— President Biden (@POTUS) May 8, 2023